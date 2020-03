[{"available":true,"c_guid":"8d2586b6-2208-4443-95f6-ae8b179a6271","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Több mint két évtizede, hogy elindult a [email protected] , amellyel otthoni számítógépekkel segíthetjük az intelligens földön kívüli élet utáni keresést. A világ egyik leghíresebb projektje néhány hét múlva hivatalosan is befejeződik.
Több mint két évtizede, hogy elindult a [email protected] , amellyel otthoni számítógépekkel segíthetjük az intelligens földön...
2020. március. 04. 17:20
Így sosem lesz meg E. T. – leáll az otthonról végezhető UFO-kutatás
Zajlik az előkészítés. 2020. március. 05. 14:37
Ismét beindul a slágergyár, jön a Dalfutár új évadja
Egy villamos berendezéssel van gond. 2020. március. 06. 10:45
Meghibásodás volt a paksi atomerőműben
A bajor gyártó modernizált logója elsőként egy tisztán elektromos hajtásláncú Gran Coupé modellre került fel.
2020. március. 05. 09:21
Itt az első BMW, amin már az új embléma látható
Iráni állampolgárok a Magyarországon elsőként regisztrált, koronavírussal fertőzött betegek. Az eredetileg Kínából kiindult kórt Iránból már több más országba is tovább vitték, egyebek mellett Afganisztánban, Katarban, Kuvaitban, valamint USA-ban és Kanadában találtak beteg irániakat. Nem véletlen, hogy éppen Iránból terjed gyorsan a kór: miközben a perzsa államban működő diktatúra akadályozza az információáramlást és rontja az intézmények hatékonyágát, a nemzetközi utak metszéspontjában lévő országban súlyos gondokkal küszködik az egészségügy. Egy kint élő magyar szerint a hétköznapok igencsak megváltoztak.
Az eredetileg Kínából... 2020. március. 05. 11:05
Miért pont Irán a második legveszélyesebb koronavírus-gócpont?
A kerület polgármestere szerint a rendelő egyik orvosa koronavírus gyanúját állapította meg egy betegnél.
2020. március. 06. 12:35
Koronavírus gyanúja miatt fertőtlenítették a pestszentlőrinci Zsebők Zoltán Szakrendelőt
Olaszországban bezárják az iskolákat, megrohanták a 22 éves helyettes államtitkár Facebook-oldalát, Bloomberg kiszállt az előválasztási kampányból. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. Olaszországban bezárják az iskolákat, megrohanták a 22 éves helyettes államtitkár Facebook-oldalát, Bloomberg kiszállt...
2020. március. 04. 17:30
Radar360: Orbán fegyelmezettséget kér, szigor jön a bulinegyedben
Egy járvány idején kerülni kell az arcunkhoz, szánkhoz, szemünkhöz való nyúlkálást, amit a döntéshozók és egészségügyi szakemberek is hangsúlyoznak. Ezt azonban sokszor nekik sem sikerül betartani. Videó.
Egy járvány idején kerülni kell az arcunkhoz, szánkhoz, szemünkhöz való nyúlkálást, amit a döntéshozók és egészségügyi...
2020. március. 06. 08:44
Tudja, mit ne csináljon egy koronavírus-járvány idején? Hát például ezt – videó