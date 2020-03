Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Gyorsan gyengül a trópusi erdők szén-dioxid-elnyelő képessége – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport mintegy 300 ezer fa harminc éven át történő figyelemmel kísérése nyomán.","shortLead":"Gyorsan gyengül a trópusi erdők szén-dioxid-elnyelő képessége – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport mintegy...","id":"20200308_tropusi_erdok_szendioxidelnyelo_kepessege_gyengul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d567e1d7-bdc5-4311-9272-28b29290020d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200308_tropusi_erdok_szendioxidelnyelo_kepessege_gyengul","timestamp":"2020. március. 08. 10:03","title":"30 éven át figyeltek 300 ezer fát – az eredmény lesújtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb0fd09-b264-4246-b848-ecc892472509","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A BKV-nál akcióterv készült a koronavírus miatt, a járművek kapaszkodóit naponta fertőtlenítik.","shortLead":"A BKV-nál akcióterv készült a koronavírus miatt, a járművek kapaszkodóit naponta fertőtlenítik.","id":"20200306_A_Combinok_specialis_bevonatot_kaptak_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bb0fd09-b264-4246-b848-ecc892472509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064fc2b1-7d6f-4a25-ac14-b88c8230eab5","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_A_Combinok_specialis_bevonatot_kaptak_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 06. 15:54","title":"Különleges bevonattal védik a nagykörúti villamosok utasait a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31f38c5-ae5b-4dc9-8116-edf0f75d58c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppónál nem szívbajosak, az új termékekhez simán lenyúlják a konkurens cég formaterveit, de még azt is, ahogy a másik előadta saját termékét.","shortLead":"Az Oppónál nem szívbajosak, az új termékekhez simán lenyúlják a konkurens cég formaterveit, de még azt is, ahogy...","id":"20200307_oppo_watch_apple_watch_masolat_okosora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e31f38c5-ae5b-4dc9-8116-edf0f75d58c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d74bf5-696d-4457-b4ab-824c13f22391","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_oppo_watch_apple_watch_masolat_okosora","timestamp":"2020. március. 07. 21:40","title":"Az hagyján, hogy gátlástalanul lemásolták az Apple óráját, de még a bemutatót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kevesebb tömény szeszt, ugyanakkor több bort ittak az oroszok, sokkal kevesebben haltak meg alkoholmérgezésben. 