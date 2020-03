A Facebookra eddig kiszabott bírságoknál is jóval nagyobb pénzbüntetést helyezett kilátásba Ausztrália hétfőn Mark Zuckerberg birodalma, de nem valamilyen új incidens, hanem a már régebben történt Cambridge Analytica és utózöngéje miatt. Az összeg a The New York Times szerint 529 milliárd ausztrál dollárra rúg. A helyi fizetőeszköz valamivel gyengébb amerikai társánál, de az összeg átszámolva még így is 102 382 660 000 000 forintot jelent.

A Facebookot eddig az Egyesült Államok büntette meg legjobban a már ismert adatvédelmi botrány miatt, de az az összeg sem volt ennyire magas (ők ötmilliárd dollárt akartak behajtani a közösségi oldalon), az ausztrálok viszont sokkal komolyabb bírságot helyeztek kilátásba. A Mashable megjegyzi:

a büntetés magasabb, mint az egész ország teljes éves költségvetése.

Az óriási pénzbírságot az ausztrál hatóságok szerint az adatvédelmi incidensben érintett, összesen 311 127 ausztrál felhasználó száma indokolja, valamint a fejenként kalkulált, közel 2 millió dollárra rúgó büntetés összege. Maga a Cambridge Analytica-botrány nagyjából 87 millió facebookozó személyes adatát sodorta veszélybe, köztük európai júzerekét is.

