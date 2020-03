Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19e993d8-6f6d-483e-a17c-b8c20ea2d170","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városi kisautók szegmense erősen visszaszorult az utóbbi időkben, pedig villanyhajtással párosítva ezek igazán tökéletes közlekedési eszközök a nulla emissziós elvárású belvárosi övezetekbe.","shortLead":"A városi kisautók szegmense erősen visszaszorult az utóbbi időkben, pedig villanyhajtással párosítva ezek igazán...","id":"20200311_Villanyautokent_elhet_tovabb_a_Peugeot_108","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19e993d8-6f6d-483e-a17c-b8c20ea2d170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1137cedd-ccb0-4481-81c2-f727c36bfd93","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_Villanyautokent_elhet_tovabb_a_Peugeot_108","timestamp":"2020. március. 11. 07:58","title":"Villanyautóként élhet tovább a Peugeot 108","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76215cb6-048f-4b1d-9bc8-89195821a5d9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy pár vagy egy család életében a jelentős, hétköznapitól eltérő események stresszel járnak, még akkor is, ha pozitívak. 