[{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már 350 forint alatt a literenkénti ár.","shortLead":"Már 350 forint alatt a literenkénti ár.","id":"20200311_350_forint_alatt_a_benzin_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a19e2d3-b6d3-4269-8a56-adae14794640","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_350_forint_alatt_a_benzin_ara","timestamp":"2020. március. 11. 15:12","title":"Tíz nap alatt 35 forintot csökkent a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabban már nem találkoznak elijesztő figyelmeztetéssel a Chromium alapú Edge böngésző felhasználói, ha bővítményt töltenének le a Chrome Webáruházból.","shortLead":"Újabban már nem találkoznak elijesztő figyelmeztetéssel a Chromium alapú Edge böngésző felhasználói, ha bővítményt...","id":"20200311_google_ajanlas_chromium_edge_bovitmeny_letoltese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c3e127-9c7e-411c-959e-f18de0ecb868","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_google_ajanlas_chromium_edge_bovitmeny_letoltese","timestamp":"2020. március. 11. 14:03","title":"Abbahagyta kicsinyes piszkálódását a Google az Edge böngészőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5320ef99-d047-47dc-a1a3-fdabae4705e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház néhány korábbi alkalmazottja nemrég nyilatkozatot adott ki, amelyben arról írtak, hogy Eszenyi Enikő vezetői kommunikációja nagyban hozzájárult a szerződésbontásukhoz. Megkerestük a nyílt levelet aláíró Hevér Gábort, Molnár Áront és Mészáros Mátét is: a színészek megalázottságról, takarásban síró kollégákról és súlyos szakmaiatlanságról számoltak be. Elmondták azt is, mit várnak a mostani kiállástól. ","shortLead":"A Vígszínház néhány korábbi alkalmazottja nemrég nyilatkozatot adott ki, amelyben arról írtak, hogy Eszenyi Enikő...","id":"20200311_Eszenyi_Eniko_Vigszinhaz_nyilatkozat_Hever_Gabor_Molnar_Aron_Meszaros_Mate","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5320ef99-d047-47dc-a1a3-fdabae4705e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68af2e1-ed1c-45e3-9e9a-155773f1f236","keywords":null,"link":"/kultura/20200311_Eszenyi_Eniko_Vigszinhaz_nyilatkozat_Hever_Gabor_Molnar_Aron_Meszaros_Mate","timestamp":"2020. március. 11. 11:25","title":"„Nem Eszenyi Enikő ellen vagyunk, hanem a színházban dolgozókért” – megszólaltak a Víg korábbi tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1d5f0c-b6f2-4a05-b058-9f11e6dc5527","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wasp-76b nevű planétán elképesztően meleg van, annyira, hogy a felszínén lévő fémek is elolvadnak.","shortLead":"A Wasp-76b nevű planétán elképesztően meleg van, annyira, hogy a felszínén lévő fémek is elolvadnak.","id":"20200311_vaseso_vas_fem_bolygo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba1d5f0c-b6f2-4a05-b058-9f11e6dc5527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca1b1c5-c119-477d-b051-b4d2f28d12dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_vaseso_vas_fem_bolygo","timestamp":"2020. március. 11. 17:16","title":"Van egy bolygó tőlünk 390 fényévre, ahol vaseső hullik az égből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Csehország, Szlovákia és Románia után a lengyelek is az iskolabezárás mellett döntöttek.","shortLead":"Csehország, Szlovákia és Románia után a lengyelek is az iskolabezárás mellett döntöttek.","id":"20200311_Bezarjak_a_lengyel_iskolakat_a_jarvany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f15be24-52ff-4e08-b5bb-3ef483e1a68f","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Bezarjak_a_lengyel_iskolakat_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 11. 11:25","title":"Bezárják a lengyel iskolákat a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gmail fejlesztői hosszú évek után végre megoldották a levelező legalapvetőbb problémáját: lehetővé tették, hogy több aláírást is megadjunk a rendszerben, és levelenként válasszuk ki, melyiket akarjuk használni.","shortLead":"A Gmail fejlesztői hosszú évek után végre megoldották a levelező legalapvetőbb problémáját: lehetővé tették, hogy több...","id":"20200311_gmail_alairas_tobb_alairas_kezelese_email","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501de30d-efc0-418c-b6d1-bc6020b4ccfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_gmail_alairas_tobb_alairas_kezelese_email","timestamp":"2020. március. 11. 16:03","title":"Használ aláírást a Gmailben? Akkor örülni fog a Google újdonságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vírus által legjobban sújtott négy tagállam jelenleg Washington, Kalifornia, New York és Florida.","shortLead":"A vírus által legjobban sújtott négy tagállam jelenleg Washington, Kalifornia, New York és Florida.","id":"20200311_koronavirus_fertozes_egyesult_allamok_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46496df5-3a12-470b-a075-ea740db134c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_koronavirus_fertozes_egyesult_allamok_karanten","timestamp":"2020. március. 11. 11:15","title":"Ezer fölött a koronavírus-fertőzöttek száma az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d5cf33-747c-4b87-b2ee-ba65b3a9ae2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is fej-fej mellett haladnak Bernie Sandersszel, de az elemzők az egykori alelnök győzelmét várják.","shortLead":"Továbbra is fej-fej mellett haladnak Bernie Sandersszel, de az elemzők az egykori alelnök győzelmét várják.","id":"20200311_Joe_Biden_nagyon_kozel_az_elnokjeloltseghez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76d5cf33-747c-4b87-b2ee-ba65b3a9ae2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e8f584-967e-4198-be98-256fd3de7038","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Joe_Biden_nagyon_kozel_az_elnokjeloltseghez","timestamp":"2020. március. 11. 21:05","title":"Amerikai előválasztás: Joe Biden nagyon közel az elnökjelöltséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]