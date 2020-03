Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53","c_author":"Serdült Viktória - Windisch Judit","category":"itthon","description":"A következő napokban derül ki, hogyan élünk majd a következő néhány hónapban: a kormány rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet hirdetett, és elkezdte a korlátozásokat, mint a határőrizet visszaállítását és a kötelező, otthoni hatósági karantén elrendelését. ","shortLead":"A következő napokban derül ki, hogyan élünk majd a következő néhány hónapban: a kormány rendkívüli jogrendet és...","id":"20200311_koronavirus_magyarorszag_veszelyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed1ebbf-7cd4-46c0-a6e8-167d833ff59b","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_koronavirus_magyarorszag_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. március. 11. 20:02","title":"A családom is karanténba kerül miattam? És kijöhet hozzánk a pizzafutár?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a362a219-9c39-4146-ab92-e654cd38aa4b","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Nagyhatalmi küzdelem játékszerévé vált több tízezer ember a legújabb menekültválságban. Tudják, hogy továbbjutásukról politikusok alkuja dönt, ők mégis nekimennek a kerítésnek újra meg újra, míg egyszer lyukat nem találnak rajta – tapasztalta a katonák által körülzárt senki földjén a HVG kiküldött tudósítója.\r

","shortLead":"Nagyhatalmi küzdelem játékszerévé vált több tízezer ember a legújabb menekültválságban. Tudják, hogy továbbjutásukról...","id":"20200311_Torokgorog_valsag_ver_verejtek_konnygaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a362a219-9c39-4146-ab92-e654cd38aa4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfec54c2-b93c-4a75-9634-4c5c304bce52","keywords":null,"link":"/360/20200311_Torokgorog_valsag_ver_verejtek_konnygaz","timestamp":"2020. március. 12. 07:00","title":"Vér, verejték, könnygáz: helyszíni riport a török–görög határról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0f1dab-d3c2-45ce-9b8d-4ef977e23b57","c_author":"Barak László","category":"vilag","description":"Több mint egy hét telt el a politikai földindulást okozó szlovákiai választás óta. Mi várható a magyar parlamenti képviselet nélkül maradt szlovák közéletben? Vélemény.","shortLead":"Több mint egy hét telt el a politikai földindulást okozó szlovákiai választás óta. Mi várható a magyar parlamenti...","id":"20200310_Szlovak_csucspopulistak_a_kormanyzas_kuszoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a0f1dab-d3c2-45ce-9b8d-4ef977e23b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add32e19-f8fb-4bb0-8e70-2d6956a43f63","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Szlovak_csucspopulistak_a_kormanyzas_kuszoben","timestamp":"2020. március. 10. 14:55","title":"Barak László: Szlovák csúcspopulisták a kormányzás küszöbén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány és a főváros is azt ígéri, napokon belül aláírhatják a szerződést a buszbeszerzés finanszírozásáról, amelynek január végén járt le a határideje.","shortLead":"A kormány és a főváros is azt ígéri, napokon belül aláírhatják a szerződést a buszbeszerzés finanszírozásáról, amelynek...","id":"20200311_Nepszava_meg_nem_adott_a_kormany_penzt_uj_metropotlo_buszokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83045e61-8673-4386-848c-a770d8233a26","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Nepszava_meg_nem_adott_a_kormany_penzt_uj_metropotlo_buszokra","timestamp":"2020. március. 11. 06:25","title":"Népszava: még nem adott a kormány pénzt új metrópótló buszokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce221cc-1e95-4007-a430-d4832d36452d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szolgáltatásról Vecsésen ragasztottak ki molinót, egy \"kezelésért\" 15 ezer forintot kértek. A hirdető ellen fogyasztóvédelmi eljárás indult.","shortLead":"A szolgáltatásról Vecsésen ragasztottak ki molinót, egy \"kezelésért\" 15 ezer forintot kértek. A hirdető ellen...","id":"20200311_koronavirus_vecses_autofertotlenito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ce221cc-1e95-4007-a430-d4832d36452d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d514f2-27a4-4d7b-9191-31a802882793","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_koronavirus_vecses_autofertotlenito","timestamp":"2020. március. 11. 16:52","title":"Lecsaptak a koronavírus elleni autófertőtlenítő hirdetőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee2ea66-2009-48a4-ab2f-83c293486c2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dunántúli Napló az utolsó pillanatban lépett vissza egy cikk közlésétől egy zenekarról, miután kiderült, hogy az énekes tüntetett a lap ellen.","shortLead":"A Dunántúli Napló az utolsó pillanatban lépett vissza egy cikk közlésétől egy zenekarról, miután kiderült...","id":"20200310_boja_zenekar_nivodij_kesma_riport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aee2ea66-2009-48a4-ab2f-83c293486c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f920c053-bf5d-4fa9-a8b2-2f2e46f12428","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_boja_zenekar_nivodij_kesma_riport","timestamp":"2020. március. 10. 13:38","title":"Letiltották a díjnyertes zenekar cikkét a KESMA-lapban, mert az énekes tiltakozott ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f187749-85f5-4c78-bd78-7c133ef4e3a4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Kisvárda FC NB I.-es focicsapata is felvette a harcot a koronavírussal.","shortLead":"A Kisvárda FC NB I.-es focicsapata is felvette a harcot a koronavírussal.","id":"20200310_A_kisvardai_focistakat_milliokra_buntetik_ha_elhagyjak_a_varost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f187749-85f5-4c78-bd78-7c133ef4e3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a35750c-b348-4612-9832-26cb5370dd41","keywords":null,"link":"/sport/20200310_A_kisvardai_focistakat_milliokra_buntetik_ha_elhagyjak_a_varost","timestamp":"2020. március. 10. 15:07","title":"A kisvárdai focistákat milliókra büntetik, ha elhagyják a várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57f33f6-4a8a-4473-9885-b92a038c4aa9","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Olvasással, tanulással és internetezéssel tölti az időt az egyik első Magyarországon diagnosztizált koronavírus-fertőzött. Az iráni férfi feleségével együtt egy hete került be a Szent László kórházba, a nőről azóta kiderült, hogy negatív a tesztje. A Szent István Egyetem hallgatója a hvg.hu-nak azt mondta, meglepte, hogy a repülőtéren egy egyszerű lázmérést jelentett a szűrés, és bár nem voltak tünetei, ő kérte meg a kórházat, hogy végezzék el rajta a tesztet. Az iráni betegek és a személyzet közötti nyelvi akadályokat elismeri, de szerinte mindenki a lehető legjobban igyekszik végezni a munkáját, karanténba helyezett társai pedig a helyzettől félnek. ","shortLead":"Olvasással, tanulással és internetezéssel tölti az időt az egyik első Magyarországon diagnosztizált...","id":"20200311_Irani_koronavirus_fertozott_Szent_Laszlo_korhaz_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b57f33f6-4a8a-4473-9885-b92a038c4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6479776-510c-4ea3-8227-dd93c5660a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Irani_koronavirus_fertozott_Szent_Laszlo_korhaz_karanten","timestamp":"2020. március. 11. 06:30","title":"Így kerültünk kórházba: a hvg.hu-nak mesélt az iráni koronavírusos diák és felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]