Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"572a6508-073c-4326-8a6e-0e4fa8bb14fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több álhíroldalon is megjelentek a hírek, melyek szerint elkészült a koronavírus ellenszere. Ezek az írások valótlanságot állítanak, ilyen vakcina egyelőre nem létezik.","shortLead":"Több álhíroldalon is megjelentek a hírek, melyek szerint elkészült a koronavírus ellenszere. Ezek az írások...","id":"20200311_koronavirus_vakcina_ellenszer_alhir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=572a6508-073c-4326-8a6e-0e4fa8bb14fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f91f577-7b8e-4ab9-9328-93bc67f539c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_koronavirus_vakcina_ellenszer_alhir","timestamp":"2020. március. 11. 15:03","title":"Az a hír járja, hogy megvan a koronavírus ellenszere, de ez hazugság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7df393d-2e6b-4f91-bce8-310c57a13a0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"New York polgármestere pedig rendkívüli állapotot hirdetett. Szerinte olyan helyzetbe kerültek, amely a háborúhoz hasonlítható.","shortLead":"New York polgármestere pedig rendkívüli állapotot hirdetett. Szerinte olyan helyzetbe kerültek, amely a háborúhoz...","id":"20200313_disneyland_koronavirus_jarvany_new_york_rendkivuli_allapot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7df393d-2e6b-4f91-bce8-310c57a13a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e0c094-7551-4ac2-8385-1fb20b0bfa97","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_disneyland_koronavirus_jarvany_new_york_rendkivuli_allapot","timestamp":"2020. március. 13. 05:28","title":"Disneyland is bezárt a koronavírus terjedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36ff870-bfc8-4d46-9f88-c82bd0f7e1d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök délelőtt három új koronavírusos beteget jelentettek be Magyarországon, velük együtt már 16 beteget diagnosztizáltak. Az operatív törzs délutáni sajtótájékoztatójáról élőben közvetítünk. ","shortLead":"Csütörtök délelőtt három új koronavírusos beteget jelentettek be Magyarországon, velük együtt már 16 beteget...","id":"20200312_koronavirus_sajtotajekoztato_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a36ff870-bfc8-4d46-9f88-c82bd0f7e1d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca8c000-5d2b-4c9f-810a-602f3bf28a27","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_koronavirus_sajtotajekoztato_operativ_torzs","timestamp":"2020. március. 12. 15:11","title":"Koronavírus: négy magyart már karanténba küldtek a határról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad09452-f31e-4e20-bc8d-b483969b6ace","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A „Ne válts vissza jegyet” akció apró segítség, de fontos gesztus a színészek, műszaki dolgozók felé.\r

\r

","shortLead":"A „Ne válts vissza jegyet” akció apró segítség, de fontos gesztus a színészek, műszaki dolgozók felé.\r

\r

","id":"20200312_Bajban_a_szineszek_a_koronavirus_miatt_mozgalom_indult_a_segitesukre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ad09452-f31e-4e20-bc8d-b483969b6ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89fb8ed-e564-42c2-a4c4-f9d9cfa35a08","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_Bajban_a_szineszek_a_koronavirus_miatt_mozgalom_indult_a_segitesukre","timestamp":"2020. március. 12. 09:38","title":"Bajban a színészek a koronavírus miatt: mozgalom indult a segítésükre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7311030c-c0f8-4d2c-820d-ea98f5bb6130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesebben fordultak orvoshoz influenzás panaszokkal.","shortLead":"Kevesebben fordultak orvoshoz influenzás panaszokkal.","id":"20200311_koronavirus_influenza_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7311030c-c0f8-4d2c-820d-ea98f5bb6130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c425433-f238-46f4-af32-6902796aad3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_koronavirus_influenza_jarvany","timestamp":"2020. március. 11. 16:35","title":"A koronavírus nem, az influenza viszont kezd visszavonulót fújni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A döntést Mike Pence jelentette be, aki könnyen lehet, hogy megfertőződött a vírussal.","shortLead":"A döntést Mike Pence jelentette be, aki könnyen lehet, hogy megfertőződött a vírussal.","id":"20200312_Ket_hetes_karanten_var_az_USAban_az_Europabol_visszaerkezokre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f86aab-058f-4584-aca3-87ae43310b31","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Ket_hetes_karanten_var_az_USAban_az_Europabol_visszaerkezokre","timestamp":"2020. március. 12. 17:50","title":"Kéthetes karantén vár az USA-ban az Európából visszaérkezőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Az átlagos látogatottságot úgy tudta elérni a Vígszínház, hogy alaposan „kivattázta” kedvezményes jegyekkel a széksorokat, 2018-ban ez 20-23 ezer embert jelentett.","shortLead":"Az átlagos látogatottságot úgy tudta elérni a Vígszínház, hogy alaposan „kivattázta” kedvezményes jegyekkel...","id":"20200312_Eszenyi_Eniko_Vigszinhaz_telthaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0c087d-04f1-4b88-bab0-46bafafd7ba3","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_Eszenyi_Eniko_Vigszinhaz_telthaz","timestamp":"2020. március. 12. 17:07","title":"Mi a titka Eszenyi Enikő teltházainak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A WHO főigazgatója szerint kezelhető a járvány.","shortLead":"A WHO főigazgatója szerint kezelhető a járvány.","id":"20200312_WHO_minden_egyes_esettel_kulon_kell_foglalkozni_hogy_megtorjek_a_tovabbfertozes_lancolatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c842083-6271-4cb6-88d0-8929fa3ed231","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_WHO_minden_egyes_esettel_kulon_kell_foglalkozni_hogy_megtorjek_a_tovabbfertozes_lancolatat","timestamp":"2020. március. 12. 12:58","title":"WHO: Minden egyes esettel külön kell foglalkozni, hogy megtörjék a továbbfertőzés láncolatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]