Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1af4f038-4806-4d01-8d49-3bdf7b29a553","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy milánói kutatócsoport eredményei szerint nem közvetlenül Kínából, hanem Németországból érkezhetett az új típusú koronavírus Olaszországba.","shortLead":"Egy milánói kutatócsoport eredményei szerint nem közvetlenül Kínából, hanem Németországból érkezhetett az új típusú...","id":"20200312_Nemetorszagon_at_erkezhetett_Olaszorszagba_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1af4f038-4806-4d01-8d49-3bdf7b29a553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55831548-dcb9-4759-807d-4bb7e840a1e3","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Nemetorszagon_at_erkezhetett_Olaszorszagba_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 12. 14:14","title":"Németországon át érkezhetett Olaszországba a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd703e2-4feb-4749-a6b0-dd54bca2d464","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A koronavírus elől nem lehet elfutni.","shortLead":"A koronavírus elől nem lehet elfutni.","id":"20200313_Elhalasztjak_a_Vivicitta_futast_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fd703e2-4feb-4749-a6b0-dd54bca2d464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31c42f2-63b7-4a3f-bbb5-9d78ef3365ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Elhalasztjak_a_Vivicitta_futast_is","timestamp":"2020. március. 13. 14:15","title":"A koronavírus miatt elhalasztják a Vivicittá futást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d01d23c5-de1f-4d7e-a6d2-92e62bfdab09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Senki sem sérült meg a balesetben.","shortLead":"Senki sem sérült meg a balesetben.","id":"20200312_Megfekeztek_a_tiszaujvarosi_tuzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d01d23c5-de1f-4d7e-a6d2-92e62bfdab09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16181b7c-3869-4a1a-a918-3f7d68fa6802","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Megfekeztek_a_tiszaujvarosi_tuzet","timestamp":"2020. március. 12. 21:37","title":"Megfékezték a tiszaújvárosi tüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff7c258-e904-411d-9fc9-01bb1ac1f033","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azonnali hatállyal karantén alá helyezik a tiroli Panznauntalt és Sankt Anton am Arlberget, miután a tartomány egyes területei különösen fertőzöttek. ","shortLead":"Azonnali hatállyal karantén alá helyezik a tiroli Panznauntalt és Sankt Anton am Arlberget, miután a tartomány egyes...","id":"20200313_Karanten_ala_helyezik_az_ausztriai_Tirol_egy_reszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ff7c258-e904-411d-9fc9-01bb1ac1f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0692f7-215e-4c19-b5c9-372ee9a1a8db","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Karanten_ala_helyezik_az_ausztriai_Tirol_egy_reszet","timestamp":"2020. március. 13. 16:02","title":"Karantén alá helyezik Tirol egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ebfb36-7fe7-45a3-bd04-6e865d18f86c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön az egész osztály hazament, miután az egyik diák édesanyjánál koronvírus-fertőzést diagnosztizáltak, mára viszont nem kaptak felmentést. ","shortLead":"Csütörtökön az egész osztály hazament, miután az egyik diák édesanyjánál koronvírus-fertőzést diagnosztizáltak, mára...","id":"20200313_Toldy_koronavirus_beteg_gyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84ebfb36-7fe7-45a3-bd04-6e865d18f86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0008f5b1-94df-4e1a-aa7e-858ef078c318","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Toldy_koronavirus_beteg_gyerek","timestamp":"2020. március. 13. 12:32","title":"A Toldy Gimnáziumba jár az egyik koronavírusos beteg gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cb8840-254f-433c-91f3-1a4f658519f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendezvény júniusban lesz. ","shortLead":"A rendezvény júniusban lesz. ","id":"20200312_Elhalasztjak_a_HVG_Extra_Pszichologia_Szalont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98cb8840-254f-433c-91f3-1a4f658519f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda8caa0-d504-4b10-abe3-eb3efb1f46f0","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Elhalasztjak_a_HVG_Extra_Pszichologia_Szalont","timestamp":"2020. március. 12. 17:55","title":"Elhalasztják a HVG Extra Pszichológia Szalont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt öt év volt a Föld legmelegebb fél évtizede az időjárási feljegyzések kezdete óta – derült ki a Meteorológiai Világszervezet (WMO) szerdán kiadott klímajelentéséből, amely pontokba szedve mutatja be, mi minden változott rossz irányba.","shortLead":"Az elmúlt öt év volt a Föld legmelegebb fél évtizede az időjárási feljegyzések kezdete óta – derült ki a Meteorológiai...","id":"20200312_elmult_ot_ev_fold_legmelegebb_5_eve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f000e2a4-d4bf-46a4-afbd-0768e323ee44","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_elmult_ot_ev_fold_legmelegebb_5_eve","timestamp":"2020. március. 12. 07:03","title":"Ez mind elromlott az elmúlt 5 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b546b262-40f8-4e4f-8933-fc67a7a2074f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200312_Kovacs_Andras_Peter_A_koronavirus_miatt_mar_a_pornot_sem_tudod_olyan_onfeledten_nezni_mint_regen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b546b262-40f8-4e4f-8933-fc67a7a2074f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5bbc0f-8c09-4159-b45c-4fb422de16f9","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Kovacs_Andras_Peter_A_koronavirus_miatt_mar_a_pornot_sem_tudod_olyan_onfeledten_nezni_mint_regen","timestamp":"2020. március. 12. 19:19","title":"Kovács András Péter: A koronavírus miatt már a pornót sem tudod olyan önfeledten nézni, mint régen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]