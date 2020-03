Már Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a COVID-19) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés pár hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, több mint százezren fertőződtek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Azt már a kezdetektől fogva tudjuk, hogy a koronavírus miként képes emberről emberre terjedni, ám a járvány elleni védekezés szempontjából az egyik legfontosabb kérdés, hogy meddig képes életben maradni a kórokozó, ha a fertőzöttről nem egy másik emberre, hanem valamilyen felületre kerül át. Egy friss amerikai kutatásnak sikerült megválaszolnia a kérdést.

Az Egyesült Államok fertőzésekkel is foglalkozó hivatalának (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID) kutatói az általuk végzett vizsgálat során arra jutottak, hogy

a műanyag és a rozsdamentes acél felületén három napon át is képes életben maradni a koronavírus.

A tudósok hangsúlyozzák, egyelőre nem ismert olyan eset, amely során a páciens egy fertőzött felület megérintésével betegedett volna meg. Neeltje van Doremalen, a NIAID kutatója szerint a vizsgálattal csupán arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy elméletileg lehetséges, hogy így is terjedjen a járvány – írja a The Health Mania.

A korábbi, a különböző koronavírusok életképességét vizsgáló kutatás is hasonló eredményre jutott: azok esetében is a műanyag volt a legfertőzőbb közeg, ám a Covid-19-hez képest jóval tovább maradt a felületén életben.

A kísérlet során a szakemberek egy porlasztó segítségével fújták a levegőbe a vírust, ezzel szimulálva az emberi köhögést/tüsszentést. A vizsgálat kiderítette, hogy a kórokozó

a levegőben három órán át,

rézfelületen négy órán át,

kartonpapíron pedig 24 órán át

képes életben maradni, vagyis a műanyag és a fém lehet a legfertőzőbb közeg. Mindez azért is fontos információ, mert így a felületek fertőtlenítését is tudatosabban lehet elvégezni.

