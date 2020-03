Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ad325bb-4716-4a91-ab22-e65cd23d980d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke fogadta, akivel a migrációról is tárgyalnak. ","shortLead":"A miniszterelnököt Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke fogadta, akivel a migrációról is tárgyalnak. ","id":"20200315_Orban_Viktor_elutazott_Belgradba_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ad325bb-4716-4a91-ab22-e65cd23d980d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4282c0-9f48-4e83-a0a5-8b8b779dffac","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Orban_Viktor_elutazott_Belgradba_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 15. 10:54","title":"Orbán Viktor elutazott Belgrádba a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bebf47-23a9-4a76-a367-495ece71a786","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összeszedtük a veszélyhelyzetre vonatkozó lényeges szabályokat. Amint változás van, a cikket frissítjük.","shortLead":"Összeszedtük a veszélyhelyzetre vonatkozó lényeges szabályokat. Amint változás van, a cikket frissítjük.","id":"20200315_Igy_valtozik_az_elet_hetfotol_Magyarorszagon_koronavirus_veszelyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33bebf47-23a9-4a76-a367-495ece71a786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a229784d-0f7f-4af3-b81f-bc11ded1706b","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Igy_valtozik_az_elet_hetfotol_Magyarorszagon_koronavirus_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. március. 15. 11:55","title":"Így változik az élet hétfőtől Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ab79d2-67a5-4233-b050-f16870c36cbc","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"kultura","description":"Ne aggódjanak a pedagógusok, a volt államtitkár négy éve folyamatosan fejleszti nekik a digitális tananyagot. Biztos mindjárt előpattan!","shortLead":"Ne aggódjanak a pedagógusok, a volt államtitkár négy éve folyamatosan fejleszti nekik a digitális tananyagot. Biztos...","id":"20200315_Cegledi_digitalis_oktatas__Czunyine_hol_vagy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02ab79d2-67a5-4233-b050-f16870c36cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d44389-7031-4a1d-bd53-503c45d2ea4b","keywords":null,"link":"/kultura/20200315_Cegledi_digitalis_oktatas__Czunyine_hol_vagy","timestamp":"2020. március. 15. 10:22","title":"Ceglédi: digitális oktatás – Czunyiné hol vagy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbc9fd4-d9c4-4aee-8ad0-4ca8d58ccaf0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bejáratósan új szupersportos divatterepjárónak alaposan megkérik az árát. Hiába, 650 lóerő barátok közt is 650 lóerő.","shortLead":"A bejáratósan új szupersportos divatterepjárónak alaposan megkérik az árát. Hiába, 650 lóerő barátok közt is 650 lóerő.","id":"20200316_110_millio_forintert_arulnak_sajoszentpeteren_egy_citromsarga_lamborghini_urust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfbc9fd4-d9c4-4aee-8ad0-4ca8d58ccaf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb24279-9084-4346-a060-ec3610dc8a0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_110_millio_forintert_arulnak_sajoszentpeteren_egy_citromsarga_lamborghini_urust","timestamp":"2020. március. 16. 06:41","title":"110 millió forintért árulnak Sajószentpéteren egy citromsárga Lamborghini Urust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Magyar nyelven, szemléletesen előadva, 5-10 perces videós etapokban hozzáférhető minden matematikai tananyag a Youtube-on.\r

\r

","shortLead":"Magyar nyelven, szemléletesen előadva, 5-10 perces videós etapokban hozzáférhető minden matematikai tananyag...","id":"20200316_Igy_tanulhatja_a_matekot_minden_gyerek_otthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e868553-6cbb-44d1-ac20-0c226dc8e548","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_Igy_tanulhatja_a_matekot_minden_gyerek_otthon","timestamp":"2020. március. 16. 08:12","title":"Így tanulhatja a matekot minden gyerek otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92886734-d061-48c9-95a1-67fb106bf393","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy horgász a forgalommal szemben hajtott fel a hídra, ahol összeütközött egy másik kocsival. ","shortLead":"Egy horgász a forgalommal szemben hajtott fel a hídra, ahol összeütközött egy másik kocsival. ","id":"20200315_Halakat_mentettek_a_tuzoltok_a_Rakoczi_hidon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92886734-d061-48c9-95a1-67fb106bf393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b8b812-849f-4993-b93e-ffecdfbaa950","keywords":null,"link":"/cegauto/20200315_Halakat_mentettek_a_tuzoltok_a_Rakoczi_hidon","timestamp":"2020. március. 15. 12:06","title":"Halakat mentettek a tűzoltók a Rákóczi hídon - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55335b69-07e9-4f58-929f-5c467c5826a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tesla-vezér maga is Apple-felhasználó, azonban ez nem akadályozta meg abban, hogy erős kritikával illesse az Apple-t, pontosabban a cég iPhone-os szoftverfrissítéseit.","shortLead":"A Tesla-vezér maga is Apple-felhasználó, azonban ez nem akadályozta meg abban, hogy erős kritikával illesse az Apple-t...","id":"20200316_elon_musk_ios_frissitesek_minosege_romlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55335b69-07e9-4f58-929f-5c467c5826a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acc6fa3-81f3-4839-9cdf-3a5d4cbc2bc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_elon_musk_ios_frissitesek_minosege_romlas","timestamp":"2020. március. 16. 10:03","title":"Egy igen ismert és befolyásos iPhone-használó, maga Elon Musk ekézi az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03667966-b21a-4b47-b094-375f895205f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Garázdasággal gyanúsítják a 38 éves K. Pétert.\r

","shortLead":"Garázdasággal gyanúsítják a 38 éves K. Pétert.\r

","id":"20200314_Vaskapaval_vert_eszmeletlenre_egy_fiatalt_Szolnokon_mar_az_ugyeszseg_vizsgalodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03667966-b21a-4b47-b094-375f895205f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74d5f16-f037-4a20-8b29-d006d5d6f14d","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Vaskapaval_vert_eszmeletlenre_egy_fiatalt_Szolnokon_mar_az_ugyeszseg_vizsgalodik","timestamp":"2020. március. 14. 22:00","title":"Vaskapával vertek eszméletlenre egy fiatalt Szolnokon, már az ügyészség vizsgálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]