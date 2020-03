Már Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a SARS-CoV-2) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés (a COVID-19) pár hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, több mint százezren fertőződtek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

A The American Journal of Gastroenterology című folyóitaban megjelent tanulmány szerint nemcsak légúti, hanem emésztőszervi tünetekkel is jelentkezhet a koronavírus-fertőzés. A felfedezésről a 24.hu adott hírt.

A kutatást kínai szakértők végezték a járvány forrásának tartott kínai városban, Vuhanban. Elemzésük szerint az ott vizsgált páciensek közel fele ilyen tüneteket is mutatott, sőt ezek voltak a fő panaszaik.

Az is kiderült, hogy az ilyen módon jelentkező fertőzésnél kisebb a gyógyulási arány.

A kínai szakértők ennek alapján azt javasolják, hogy módosítsák a koronavírus-észlelési eljárást, és emeljék meg a gyanú indexét a hasmenéses esetekben, még mielőtt tüdőpanaszok is megjelennek.