[{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Részleges kijárási tilalom bevezetését jelentette be az új típusú koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében hétfőre virradóra Szaúd-Arábia és Új-Zéland kormánya is.","shortLead":"Részleges kijárási tilalom bevezetését jelentette be az új típusú koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében...","id":"20200323_Kijarasi_tilalom_SzaudArabia_UjZeland_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849a4198-7c5b-4e57-bdbf-94184e4a8da8","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Kijarasi_tilalom_SzaudArabia_UjZeland_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 09:20","title":"Kijárási korlátozásokat vezetnek be Szaúd-Arábiában és Új-Zélandon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c40df7-ec52-4028-b681-445435660b75","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely folyamatosan véleményeztetni fogja az előterjesztéseket minden frakcióval, amíg nem rendeződik a helyzet.","shortLead":"Karácsony Gergely folyamatosan véleményeztetni fogja az előterjesztéseket minden frakcióval, amíg nem rendeződik...","id":"20200323_Elmarad_a_Fovarosi_Kozgyules_marciusi_ulese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09c40df7-ec52-4028-b681-445435660b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ccf67c-fcf2-4410-a5e5-f02776b12e57","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Elmarad_a_Fovarosi_Kozgyules_marciusi_ulese","timestamp":"2020. március. 23. 14:44","title":"Elmarad a Fővárosi Közgyűlés ülése a járványveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A bírósági ítélkezés kiszámíthatóbbá tételét vagy az igazságszolgáltatás autonómiájának további csorbítását okozza-e a „precedens jellegű” ítélkezés bevezetése? A kérdés április elseje után eldőlhet.","shortLead":"A bírósági ítélkezés kiszámíthatóbbá tételét vagy az igazságszolgáltatás autonómiájának további csorbítását okozza-e...","id":"202012__rendszert_valt_akuria__varga_zs_andras__alkotmanybirokbol_birok__lesz_ra_precedens","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0bcb99-0490-4a46-8a55-98452ece3c8d","keywords":null,"link":"/360/202012__rendszert_valt_akuria__varga_zs_andras__alkotmanybirokbol_birok__lesz_ra_precedens","timestamp":"2020. március. 23. 07:00","title":"Előírhatják, hogy délután 5 órakor mindenki teázzon? Lehet rá precedens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora szerint nem is fertőzött körzetben volt, ezért ment be dolgozni. Miközben a magyar kormány már február végétől otthon maradásra kérte az Észak-Olaszországból érkezőket. Azt mondja, a többi szegedi fertőzötthöz nincs köze.","shortLead":"Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora szerint nem is fertőzött körzetben volt, ezért ment be dolgozni...","id":"20200322_A_kozlemenyt_adott_ki_a_szegedi_rektor_aki_megfertozodott_a_koronavirussal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17a403b-c574-42f8-a1b7-9ab2c3a37bc2","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_A_kozlemenyt_adott_ki_a_szegedi_rektor_aki_megfertozodott_a_koronavirussal","timestamp":"2020. március. 22. 13:28","title":"A koronavírusos orvos Észak-Olaszországból jött haza, de nem tartotta fontosnak, hogy otthon maradjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aaf214e-8330-4f4c-88f5-8e3578dd9e31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mentőjáratot szervez az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) a koronavírus-járvány miatt Izraelben rekedt magyaroknak és a Magyarországon rekedt izraelieknek.","shortLead":"Mentőjáratot szervez az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) a koronavírus-járvány miatt Izraelben rekedt...","id":"20200322_Hazaterhetnek_az_Izraelben_rekedt_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3aaf214e-8330-4f4c-88f5-8e3578dd9e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06acaecc-3233-49bd-ba9c-8a54a13d72ff","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Hazaterhetnek_az_Izraelben_rekedt_magyarok","timestamp":"2020. március. 22. 15:21","title":"Hazatérhetnek az Izraelben rekedt magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc4cb65f-63b6-4273-bac3-e986167cbf37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy új típusjelzés bevezetését is tervezik GTX-néven, amely ezeket a sportos villanyautóikat jelölné.","shortLead":"Egy új típusjelzés bevezetését is tervezik GTX-néven, amely ezeket a sportos villanyautóikat jelölné.","id":"20200323_Meg_akadozik_a_VW_elektromos_auto_agazata_de_mar_sportmodellt_igernek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc4cb65f-63b6-4273-bac3-e986167cbf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6cf37a-8d15-4104-b0c2-de30681ee6a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_Meg_akadozik_a_VW_elektromos_auto_agazata_de_mar_sportmodellt_igernek","timestamp":"2020. március. 23. 16:03","title":"Még akadozik a VW elektromosautó-ágazata, de már sportmodellt ígérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"167-re nőtt a fertőzöttek száma a hivatalos adatok szerint.","shortLead":"167-re nőtt a fertőzöttek száma a hivatalos adatok szerint.","id":"20200323_koronavirus_fertozes_halalos_aldozat_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a3d622-d96c-4ad3-a4e8-5846f06ed3f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_koronavirus_fertozes_halalos_aldozat_magyarorszag","timestamp":"2020. március. 23. 07:12","title":"Koronavírus: 36 újabb fertőzött, elhunyt egy idős férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c930adc-c6ce-467a-b644-d587fa5ce406","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy vasárnap életbe lépett rendelet alapján a milánói pályaudvaron már megakadályozta a hatóság, hogy a déli városokba induljanak az emberek.","shortLead":"Egy vasárnap életbe lépett rendelet alapján a milánói pályaudvaron már megakadályozta a hatóság, hogy a déli városokba...","id":"20200322_Olaszorszagban_megtiltottak_hogy_barki_elutazzon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c930adc-c6ce-467a-b644-d587fa5ce406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1e9e53-6fb5-4954-a677-42d0a7e8299d","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Olaszorszagban_megtiltottak_hogy_barki_elutazzon","timestamp":"2020. március. 22. 19:57","title":"Megtiltotta egy olasz rendelet, hogy bárki elhagyja a települést, ahol van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]