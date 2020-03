Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Már több mint hatszáz fertőzöttet diagnosztizáltak. Kijárási tilalmat vezettek be Görögországban A járványügyi intézkedések miatt kialakult, jelentős adatforgalom-növekedésre tekintettel több kedvezményt is bevezet az internetszolgáltatók számára a BIX, a magyarországi internetszolgáltatók forgalomkicserélő központja. 25%-kal megugrott a magyar internet forgalma, rendkívüli intézkedéseket vezetett be a BIX A fiú az édesapjától kaphatta el a betegséget. Koronavírus-fertőzött magyar fiút regisztráltak Máltán Azt kéri a Diákhitel Központ, hogy a Neptunon keresztül indítsák el a hallgatók a hiteligénylést. Meghosszabbította a Diákhitel Központ a hiteligénylési határidőt Ezzel az útjavító technológiával gyorsan, jó minőségben és relatíve olcsón lehet harcolni a kátyúk ellen. Aszfaltspray: szupergyors kátyúzás útlezárás nélkül Szinte teljesen leállítja kereskedelmi járatait a Ryanair: Európa legnagyobb légitársasága felajánlotta flottáját a kormányoknak. Leáll a Ryanair Kilónként 20-30 forinttal esett vissza az élő sertés felvásárlási ára. Csökken a sertés ára, a pánikvásárlás után újra van elég hús szinte minden boltban Ha 300 forint alá menne a most 350 körül jojózó euróárfolyam, akkor Magyarország megsértené az uniós előírásokat a PIN-mentes kártyás fizetésekre a járvány miatt bevezetett 15 ezer forintos limittel. Ettől a jelek szerint a kormány sem tart. Kártyás vásárlás PIN-kód nélkul: a kormány elment a falig