Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem lehet hozzáférni a betegek dokumentumaihoz.","shortLead":"Egyelőre nem lehet hozzáférni a betegek dokumentumaihoz.","id":"20200325_Leallt_az_erecepteket_kezelo_informatikai_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf55ac3-8650-4cf1-bdd9-01cc0cb25730","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Leallt_az_erecepteket_kezelo_informatikai_rendszer","timestamp":"2020. március. 25. 15:41","title":"Leállt az e-recepteket kezelő informatikai rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ceb17cc-91c3-43f3-a5f9-6183a3f2f27f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Miközben a hagyományos nagyvállalati struktúrában a csapatok mérete a projektek fontosságával arányos, a startup szférában a kis csapatokban hisznek. ","shortLead":"Miközben a hagyományos nagyvállalati struktúrában a csapatok mérete a projektek fontosságával arányos, a startup...","id":"20200325_Miert_lehetnek_egyedulalloan_hatekonyak_a_kis_csapatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ceb17cc-91c3-43f3-a5f9-6183a3f2f27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66ab104-ac90-4519-b8c6-5e1978bc1c39","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200325_Miert_lehetnek_egyedulalloan_hatekonyak_a_kis_csapatok","timestamp":"2020. március. 25. 19:15","title":"Miért lehetnek egyedülállóan hatékonyak a kis csapatok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az idén nyárra tervezett játékokat legkésőbb 2021 nyaráig tolják el.","shortLead":"Az idén nyárra tervezett játékokat legkésőbb 2021 nyaráig tolják el.","id":"20200324_koronavirus_tokio_olimpia_halasztas_nob","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f53a41a-0c46-4a1a-ab11-8279b31c81e3","keywords":null,"link":"/sport/20200324_koronavirus_tokio_olimpia_halasztas_nob","timestamp":"2020. március. 24. 13:31","title":"Elhalasztják a tokiói olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f42ab7-7ba2-4435-856b-a99bb6d8db0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Albániában kedd estig 123 embert fertőzött meg az új koronavírus, két beteg meghalt, kilencen meggyógyultak. ","shortLead":"Albániában kedd estig 123 embert fertőzött meg az új koronavírus, két beteg meghalt, kilencen meggyógyultak. ","id":"20200325_koronavirus_jarvany_albania_miniszteri_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58f42ab7-7ba2-4435-856b-a99bb6d8db0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49303ff8-9b19-4f25-a6eb-9f0d07d6a039","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_koronavirus_jarvany_albania_miniszteri_fizetes","timestamp":"2020. március. 25. 21:06","title":"A járvány miatt a felére csökkentik a miniszteri fizetéseket Albániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3040d75b-ef98-4af0-88a9-fce023a5c402","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet egyelőre felbecsülhetetlen mértékben sújtja globálisan a gazdaságot, a koronavírus-járvány pedig hatalmas terhet ró az egészségügyre. És bár ilyenkor értelemszerűen nem az a prioritás, hogy a kulturális szférában milyen kármentesítést lehetne végezni, érdemes egy pillantást vetni arra a helyzetre is, amelybe most itthon sok, előadó-művészeti területen dolgozó ember kényszerült. Az utóbbi évek kultúrafinanszírozási kavarásai most hatványozottabban éreztetik negatív hatásukat. ","shortLead":"A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet egyelőre felbecsülhetetlen mértékben sújtja globálisan a gazdaságot...","id":"20200324_Ha_ebben_a_pillanatban_vissza_kellene_adni_a_szinhazjegyek_arat_annak_tragikus_hatasa_lenne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3040d75b-ef98-4af0-88a9-fce023a5c402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fc5a04-a80b-43b1-bb72-20038450baec","keywords":null,"link":"/kultura/20200324_Ha_ebben_a_pillanatban_vissza_kellene_adni_a_szinhazjegyek_arat_annak_tragikus_hatasa_lenne","timestamp":"2020. március. 24. 17:15","title":"„Ha ebben a pillanatban vissza kellene adni a színházjegyek árát, annak tragikus hatása lenne”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff52857-687b-4988-9600-78eca1396cd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összefogásra van most szükség Herczegh Anita szerint.","shortLead":"Összefogásra van most szükség Herczegh Anita szerint.","id":"20200324_ader_janos_felesege_herczegh_anita_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dff52857-687b-4988-9600-78eca1396cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577e72b7-e760-4957-aae1-c96f823ba4b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_ader_janos_felesege_herczegh_anita_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 24. 13:43","title":"Áder felesége szerint most nagyobb a baj, mint bármikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9621b4ac-6b9c-426a-9767-5e7de2b050ad","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagyon sok mindenből hiány van vagy hiány lehet. Védőeszközből és orvosból, nővérből nincs elég, ha pedig még jobban elszabadul a járvány, ágyból és lélegeztetőgépből kell majd sokkal több.","shortLead":"Nagyon sok mindenből hiány van vagy hiány lehet. Védőeszközből és orvosból, nővérből nincs elég, ha pedig még jobban...","id":"20200325_korhazi_helyzet_koronavirus_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9621b4ac-6b9c-426a-9767-5e7de2b050ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba90a17-c7c3-4802-a9bb-a54d50cd1688","keywords":null,"link":"/360/20200325_korhazi_helyzet_koronavirus_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2020. március. 25. 11:00","title":"Nehezített pályán futnak versenyt a kórházak a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429f1ffb-1727-4c48-82dc-3dcd8323ed27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nap leforgása alatt mintegy 4,5 millióan látták azt a videót, amelyben egy olasz pap próbál misét közvetíteni a híveinek.","shortLead":"Egy nap leforgása alatt mintegy 4,5 millióan látták azt a videót, amelyben egy olasz pap próbál misét közvetíteni...","id":"20200325_facebook_filter_effektek_video_elo_kozvetites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=429f1ffb-1727-4c48-82dc-3dcd8323ed27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33e2fa5-ed14-4882-9c76-8ee9a0caf249","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_facebook_filter_effektek_video_elo_kozvetites","timestamp":"2020. március. 25. 08:33","title":"Videó: Élőben közvetítette a misét egy olasz pap, de bekapcsolva maradtak az effektek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]