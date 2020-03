Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6da346f-927b-443b-8867-00f43830a94e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Térítésmentesen felajánlják Érd négy sportcsarnokát, hogy amíg tart a járvány, ott is egészségügyi ellátóhely legyen.","shortLead":"Térítésmentesen felajánlják Érd négy sportcsarnokát, hogy amíg tart a járvány, ott is egészségügyi ellátóhely legyen.","id":"20200326_erd_sportcsarnok_csozik_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6da346f-927b-443b-8867-00f43830a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da1c3a0-e99d-4734-aff2-1a05710ad7e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_erd_sportcsarnok_csozik_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 21:39","title":"Legyen a sportcsarnokokból egészségügyi ellátóhely - kéri az érdi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy járvány idején nagyon fontos, hogy csökkentsük a másikkal való érintkezést, és orvoshoz is csak akkor menjünk, ha nincs más választásunk. E szabály betartásában már a Google Maps is segít.","shortLead":"Egy járvány idején nagyon fontos, hogy csökkentsük a másikkal való érintkezést, és orvoshoz is csak akkor menjünk, ha...","id":"20200326_koronavirus_google_terkep_maps_orvos_rendelo_keresese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0968443-7254-4f10-b090-9be8f8c45634","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_koronavirus_google_terkep_maps_orvos_rendelo_keresese","timestamp":"2020. március. 26. 08:03","title":"A koronavírus miatt figyelmeztetés került a Google Mapsbe: maradjon otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Johns Hopkins Egyetem adatai szerint magyar idő szerint péntek reggelre elérte az 532 692-t az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma. 24 075-en vesztették életüket a COVID-19 elnevezésű betegségben és 122 672-en gyógyultak meg.","shortLead":"A Johns Hopkins Egyetem adatai szerint magyar idő szerint péntek reggelre elérte az 532 692-t az új típusú...","id":"20200327_koronavrus_fertozes_jarvany_fertozottek_szama_vilagszerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a072e542-892a-46ed-a1af-7feafaf90cc7","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_koronavrus_fertozes_jarvany_fertozottek_szama_vilagszerte","timestamp":"2020. március. 27. 07:56","title":"Meghaladta a félmilliót a fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország is csatlakozott a Hack the Crisis kezdeményezéshez, melynek célja, hogy a fejlesztők világszerte össznemzeti hackathon és ötletverseny keretében egy hétvége alatt olyan megoldásokat tegyenek le az asztalra, melyek segítséget nyújtanak a járvány elleni védekezés frontvonalában szolgáló szakemberek és szervezetek, a civilek és a közösségek, illetve az oktatási intézmények számára.","shortLead":"Magyarország is csatlakozott a Hack the Crisis kezdeményezéshez, melynek célja, hogy a fejlesztők világszerte...","id":"20200326_hack_the_crisis_hackathon_koronavirus_jarvany_elleni_vedekezes_fejlesztesek_otletek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9757c7-7f56-443d-a849-b24a67d851e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_hack_the_crisis_hackathon_koronavirus_jarvany_elleni_vedekezes_fejlesztesek_otletek","timestamp":"2020. március. 26. 17:03","title":"Koronavírus-krízis: 48 órára hadrendbe állnak a magyar programozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e716de-fbc8-429a-9bb7-a2eb0a90afd0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Emlékszik meg arra a politológusra, aki néhány évvel ezelőtt Skype-on próbált interjút adni a BBC-nek, mire a két kisgyereke berontott a dolgozószobába, és ellopták apjuk elől a show-t? Nos, ma már elég sokan vagyunk, akik átérezhetjük Robert E. Kelly helyzetét. A férfi ismét interjút adott, de ezúttal a családja is csatlakozott hozzá. ","shortLead":"Emlékszik meg arra a politológusra, aki néhány évvel ezelőtt Skype-on próbált interjút adni a BBC-nek, mire a két...","id":"20200327_BBC_szakerto_elo_bejelentkezes_home_office","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80e716de-fbc8-429a-9bb7-a2eb0a90afd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5623aac-2e0c-430d-9435-a7d87daa0d8e","keywords":null,"link":"/kultura/20200327_BBC_szakerto_elo_bejelentkezes_home_office","timestamp":"2020. március. 27. 16:51","title":"Napjaink ikonja lett a BBC-szakértő, akinek széttrollkodták a gyerekei az élő bejelentkezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tisztifőorvos Facebook-oldalán néhány napja azt írta, hogy csak azok viseljenek maszkot, akiknek tüneteik vannak. A Magyar Orvosi Kamara szerint viszont a tünetmenteseknek is kell, vagyis mindenkinek.","shortLead":"A tisztifőorvos Facebook-oldalán néhány napja azt írta, hogy csak azok viseljenek maszkot, akiknek tüneteik vannak...","id":"20200326_magyar_orvosi_kamara_koronavirus_fertozes_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34563db8-c979-406a-abc7-43b7777ceb7d","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_magyar_orvosi_kamara_koronavirus_fertozes_maszk","timestamp":"2020. március. 26. 09:47","title":"Az orvosi kamara szerint igenis érdemes mindenkinek maszkot viselni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00eede3-7c5c-47b6-8f5c-15a55a6bf5da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sok ezer urnát szállítottak a temetőkhöz. A gyászolókat a rendőrség inti csendre.","shortLead":"Sok ezer urnát szállítottak a temetőkhöz. A gyászolókat a rendőrség inti csendre.","id":"20200327_Lehet_hogy_Kina_hazudik_az_aldozatokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a00eede3-7c5c-47b6-8f5c-15a55a6bf5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455c276d-c070-4f71-9a57-0a87ac6d993b","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Lehet_hogy_Kina_hazudik_az_aldozatokrol","timestamp":"2020. március. 27. 11:17","title":"Lehet, hogy Kína hazudik az áldozatokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az egész világot megáldja ma Urbi et Orbi áldásával Ferenc pápa.","shortLead":"Az egész világot megáldja ma Urbi et Orbi áldásával Ferenc pápa.","id":"20200327_ferenc_papa_aldas_urbi_et_orbi_vilagjarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea32173-8282-4b50-adb1-89282151fb3e","keywords":null,"link":"/elet/20200327_ferenc_papa_aldas_urbi_et_orbi_vilagjarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 08:20","title":"Rendkívüli szertartásra készül Ferenc pápa a világjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]