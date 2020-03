Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dolgozókat megtartanák egy kecskeméti portál értesülése szerint. Folyik az egyeztetés a szakszervezetekkel.","shortLead":"A dolgozókat megtartanák egy kecskeméti portál értesülése szerint. Folyik az egyeztetés a szakszervezetekkel.","id":"20200326_mercedes_gyar_meghosszabbitott_leallas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36df6408-be91-42a4-9885-3cfe7dc90f1a","keywords":null,"link":"/kkv/20200326_mercedes_gyar_meghosszabbitott_leallas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 16:29","title":"Még hosszabb időre áll le a Mercedes-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"959171d0-7a64-4963-a09b-d45f09a81cf4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A tőzsdék válsága nem kímélte a világ leggazdagabb alapját sem: vesztesége 115 milliárd euró, ami nagyságrendben egyéves magyar GDP-nek felel meg. Nem is csoda hiszen vagyonának kétharmada részvényekben van. ","shortLead":"A tőzsdék válsága nem kímélte a világ leggazdagabb alapját sem: vesztesége 115 milliárd euró, ami nagyságrendben...","id":"20200327_Egy_evnyi_magyar_GDPt_vesztett_el_a_norveg_szuveren_alap_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=959171d0-7a64-4963-a09b-d45f09a81cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14593a46-15f1-48d8-9f3a-33989e5551fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_Egy_evnyi_magyar_GDPt_vesztett_el_a_norveg_szuveren_alap_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 27. 10:51","title":"Egy évnyi magyar GDP-t vesztett el a norvég szuverén alap a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új koronavírus okozta Covid-19 betegségből már kigyógyult páciensek vérében lévő antitestekkel kezelnék a súlyos állapotban lévő fertőzötteket amerikai kutatók, akik a múlt héten nyújtották be a módszer alkalmazásához szükséges kérelmet.","shortLead":"Az új koronavírus okozta Covid-19 betegségből már kigyógyult páciensek vérében lévő antitestekkel kezelnék a súlyos...","id":"20200325_koronavirus_jarvany_megfekezes_ellenszer_gyogyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74d0414-5b09-4843-9696-10eab980727b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_koronavirus_jarvany_megfekezes_ellenszer_gyogyitas","timestamp":"2020. március. 25. 16:03","title":"A felépültek vérével mentenék meg a koronavírusos betegek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f42ab7-7ba2-4435-856b-a99bb6d8db0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Albániában kedd estig 123 embert fertőzött meg az új koronavírus, két beteg meghalt, kilencen meggyógyultak. ","shortLead":"Albániában kedd estig 123 embert fertőzött meg az új koronavírus, két beteg meghalt, kilencen meggyógyultak. ","id":"20200325_koronavirus_jarvany_albania_miniszteri_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58f42ab7-7ba2-4435-856b-a99bb6d8db0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49303ff8-9b19-4f25-a6eb-9f0d07d6a039","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_koronavirus_jarvany_albania_miniszteri_fizetes","timestamp":"2020. március. 25. 21:06","title":"A járvány miatt a felére csökkentik a miniszteri fizetéseket Albániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b0bd1b-68c2-4918-b1f0-c4a0e3d89c43","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában szerda délben életbe léptek a kijárásra vonatkozó, a koronavírus terjedésének megfékezését célzó szigorítások, amelyek betartását rendőrök, csendőrök és katonák ellenőrzik az utcákon.","shortLead":"Romániában szerda délben életbe léptek a kijárásra vonatkozó, a koronavírus terjedésének megfékezését célzó...","id":"20200325_Romaniaban_mar_csak_a_legszuksegesebb_esetben_lehet_az_utcara_lepni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6b0bd1b-68c2-4918-b1f0-c4a0e3d89c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55bbff60-b68d-4274-805b-d37e4219f6b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Romaniaban_mar_csak_a_legszuksegesebb_esetben_lehet_az_utcara_lepni","timestamp":"2020. március. 25. 14:40","title":"Romániában már csak kivételes esetben lehet az utcára lépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók arra kíváncsiak, hogy a vakcina megvédi-e őket a koronavírustól.","shortLead":"A kutatók arra kíváncsiak, hogy a vakcina megvédi-e őket a koronavírustól.","id":"20200327_tuberkulozis_vedooltas_koronavirus_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ac91c9-f9c4-4393-a835-62bcefd8598d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_tuberkulozis_vedooltas_koronavirus_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 10:33","title":"Az ausztrálok a tuberkulózis elleni védőoltással mennek neki a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412d7fc1-3091-43cd-8ca0-d24ed31fbeb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tulaj szerint járvány idején sem szabad megfeledkezni a humorról.","shortLead":"A tulaj szerint járvány idején sem szabad megfeledkezni a humorról.","id":"20200326_koronavirus_hamburger_koronaburger_hambizo_vietnam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=412d7fc1-3091-43cd-8ca0-d24ed31fbeb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aeffa43-6c4a-4f6f-9d81-9e8c904b797d","keywords":null,"link":"/elet/20200326_koronavirus_hamburger_koronaburger_hambizo_vietnam","timestamp":"2020. március. 26. 11:08","title":"A koronaburger az új sláger egy vietnami étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Április 1-től munkanapokon is alapvetően szombati menetrend szerint járnak a BKK járművei, mert még a nyári menetrend is túl sűrű. ","shortLead":"Április 1-től munkanapokon is alapvetően szombati menetrend szerint járnak a BKK járművei, mert még a nyári menetrend...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_budapest_tomegkozlekedes_menetrend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49df885-b605-440c-ad45-bf572eaa7799","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_koronavirus_jarvany_budapest_tomegkozlekedes_menetrend","timestamp":"2020. március. 26. 10:36","title":"Minden nap szombat lesz a budapesti tömegközlekedésben a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]