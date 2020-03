Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megalapozatlanok azok a félelmek, hogy az elektromos autók használata – minden lehetséges faktort figyelembe véve – növelné a karbonkibocsátást. Ez legfeljebb a világ 5 százalékára igaz, ahol még környezetszennyező szénerőművekben termelik a villamos energia zömét – állítja nyugat-európai egyetemek egy közös kutatása.","shortLead":"Megalapozatlanok azok a félelmek, hogy az elektromos autók használata – minden lehetséges faktort figyelembe véve –...","id":"20200328_elektromos_auto_kornyezetterheles_hagyomanyos_auto_kulonbseg_karbonkibocsatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c39afd-345a-4b7f-b9e7-01c4a65ebf77","keywords":null,"link":"/tudomany/20200328_elektromos_auto_kornyezetterheles_hagyomanyos_auto_kulonbseg_karbonkibocsatas","timestamp":"2020. március. 28. 08:03","title":"A világ 95%-án csak tévhit, hogy az elektromos autó végső soron rosszabb lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb750529-fefb-4469-bb86-6e0642e5f447","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyfelek a bankjuknál érdeklődhetnek, hogy az új értékhatár mikortól érhető el.","shortLead":"Az ügyfelek a bankjuknál érdeklődhetnek, hogy az új értékhatár mikortól érhető el.","id":"20200327_15000_forintra_emelte_az_erinteses_limitet_a_Visa_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb750529-fefb-4469-bb86-6e0642e5f447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe47009-8e93-47c4-98d6-416ebe05749c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_15000_forintra_emelte_az_erinteses_limitet_a_Visa_is","timestamp":"2020. március. 27. 18:12","title":"15 ezer forintra emelte az érintéses limitet a Visa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6140f285-c15c-44bd-822c-c45829a4dfdb","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Több mint 82 000 igazolt koronavírus-fertőzöttről és 1 300 halottról lehet tudni Amerikában, a súlyos járvány fő oka a tengerentúlon is a késői és rendszertelen tesztelés lehet. Donald Trump viszont nem vállalt felelősséget.","shortLead":"Több mint 82 000 igazolt koronavírus-fertőzöttről és 1 300 halottról lehet tudni Amerikában, a súlyos járvány fő oka...","id":"20200327_Az_Egyesult_Allamokban_mar_Kinanal_is_tobben_fertozodtek_meg_koronavirussal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6140f285-c15c-44bd-822c-c45829a4dfdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f942304f-ac64-4d22-b4e9-3e8abb0bc8cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Az_Egyesult_Allamokban_mar_Kinanal_is_tobben_fertozodtek_meg_koronavirussal","timestamp":"2020. március. 27. 18:50","title":"Az Egyesült Államokban már Kínánál is többen fertőződtek meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259213bf-e7e9-42ea-b233-0ee02d5860b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új koronavírus-fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szombattól előszűrik és elkülönítik a betegeket a sürgősségi ellátásban a Debreceni Egyetem betegellátó helyein - közölte az egyetem sajtóirodája az MTI-vel.","shortLead":"Az új koronavírus-fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szombattól előszűrik és elkülönítik a betegeket...","id":"20200328_Elkulonitettek_a_surgossegi_ellatast_igenylo_betegeket_Debrecenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=259213bf-e7e9-42ea-b233-0ee02d5860b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4486f6-f653-451e-8c84-920dcf698171","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Elkulonitettek_a_surgossegi_ellatast_igenylo_betegeket_Debrecenben","timestamp":"2020. március. 28. 15:45","title":"Elkülönítették a sürgősségi ellátást igénylő betegeket Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cb49a5-9acc-4039-b613-54de70eb4a49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonos mintegy 50 millió forint kifizetését követően indíthatja majd be először régi/új Ferrariját. ","shortLead":"Az új tulajdonos mintegy 50 millió forint kifizetését követően indíthatja majd be először régi/új Ferrariját. ","id":"20200328_32_eves_megis_bejaratosan_uj_ez_az_elado_ferrari_testarossa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44cb49a5-9acc-4039-b613-54de70eb4a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9e684a-9ace-49fa-9f6f-9ac455b0bbb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200328_32_eves_megis_bejaratosan_uj_ez_az_elado_ferrari_testarossa","timestamp":"2020. március. 28. 06:41","title":"32 éves, mégis bejáratósan új ez az eladó Ferrari Testarossa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8bc10a-ef43-45be-aebe-ff2ce542205c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"250 ezer maszk készül a divatcégnél.","shortLead":"250 ezer maszk készül a divatcégnél.","id":"20200327_Maszkokat_es_korhazi_kontost_gyart_a_Ralph_Lauren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb8bc10a-ef43-45be-aebe-ff2ce542205c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ef4ad8-3059-47c2-865e-c82f60b60cee","keywords":null,"link":"/elet/20200327_Maszkokat_es_korhazi_kontost_gyart_a_Ralph_Lauren","timestamp":"2020. március. 27. 10:51","title":"Maszkokat és kórházi köntöst gyárt a Ralph Lauren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kína a világjárvány ellenére nyitott globális gazdaságot akar – ezt hangsúlyozta Hszi Csinping elnök, aki Pekingből vett részt azon a videokonferencián, melyet a G20 állam- és kormányfők rendeztek meg. A pekingi China Daily már arról ír, hogy áprilistól megindulhat a fellendülés a világ második legnagyobb gazdaságában. ","shortLead":"Kína a világjárvány ellenére nyitott globális gazdaságot akar – ezt hangsúlyozta Hszi Csinping elnök, aki Pekingből...","id":"20200327_Kina_mar_azt_szamolgatja_mennyivel_nohet_a_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b67d204-1fdf-44d1-931b-6a20f94bab79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_Kina_mar_azt_szamolgatja_mennyivel_nohet_a_gazdasag","timestamp":"2020. március. 27. 09:38","title":"Kína már azt számolgatja, mennyivel nőhet a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0acf9e-35b0-4cf0-9db4-76b114faf9e2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Növekvő veszélyt jelentenek a zöldenergia-beruházások a természetvédelem szempontjából kulcsfontosságú területekre – figyelmeztet egy új kutatás, amely szerint már több mint 2200 szél-, nap- és vízerőművet emeltek a Föld korábban érintetlen vadonjaiban.","shortLead":"Növekvő veszélyt jelentenek a zöldenergia-beruházások a természetvédelem szempontjából kulcsfontosságú területekre –...","id":"20200329_zoldenergia_termeszetvedelmi_teruletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f0acf9e-35b0-4cf0-9db4-76b114faf9e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8dc4857-4cf5-4ec3-a138-536f281f2f3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200329_zoldenergia_termeszetvedelmi_teruletek","timestamp":"2020. március. 29. 08:03","title":"Remek dolog a napelem, de nagy baj lehet abból a Földön, ha rossz helyre tesszük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]