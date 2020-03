Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bevezetik a pandémiás járulékot.","shortLead":"Bevezetik a pandémiás járulékot.","id":"20200329_Pandemias_jaradek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8613003f-599b-4167-8cb3-327893341956","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Pandemias_jaradek","timestamp":"2020. március. 29. 18:32","title":"Rendkívüli segélyt kapnak a munkájukat elvesztők a Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08f4c5b-7423-447a-992e-7f3a43d1d421","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Kevés olyan hely van, ahol gyorsabban terjedhetnek a járványok, mint a hadseregekben: a katonák a laktanyákban és a támaszpontokon összezárva élnek, egymás mellett ülnek a harckocsikban és a repülőkben, s nem tarthatják be a másfél méteres távolságot, miközben az ellenség tüzel rájuk. A harckészültséget az is csökkenti, hogy a katonáknak egyre több országban kell segíteniük a polgári hatóságokat.","shortLead":"Kevés olyan hely van, ahol gyorsabban terjedhetnek a járványok, mint a hadseregekben: a katonák a laktanyákban és...","id":"202003289hadsereg_koronavirus_usa_nato_nemetorszag_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b08f4c5b-7423-447a-992e-7f3a43d1d421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3897d9-14ad-4093-a8d3-012e3caf5a2c","keywords":null,"link":"/vilag/202003289hadsereg_koronavirus_usa_nato_nemetorszag_kina","timestamp":"2020. március. 29. 17:00","title":"Kezd több mint kellemetlenné válni a koronavírus a hadseregek számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413dab2c-ddec-46a9-a501-9ba98007d82a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddigiekben is voltak rá próbálkozások, de most nincs is más út.","shortLead":"Eddigiekben is voltak rá próbálkozások, de most nincs is más út.","id":"20200331_Az_online_autovasarlast_hozhatja_el_a_mostani_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=413dab2c-ddec-46a9-a501-9ba98007d82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8a6f25-9fb2-4eae-bfee-65cf3fa84779","keywords":null,"link":"/cegauto/20200331_Az_online_autovasarlast_hozhatja_el_a_mostani_valsag","timestamp":"2020. március. 31. 10:13","title":"Az online autóvásárlások korát hozhatja el a mostani válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2927e650-015f-4074-b3b9-012dcd309469","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már megint megtámadtak minket ezek a nemzetközi liberálisok.","shortLead":"Már megint megtámadtak minket ezek a nemzetközi liberálisok.","id":"20200331_Szijjarto_nemzetkozi_liberalis_mainstream_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2927e650-015f-4074-b3b9-012dcd309469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5156f0c9-dab3-4c33-9c9d-a23d2bd0f5c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Szijjarto_nemzetkozi_liberalis_mainstream_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 07:41","title":"Szijjártó: A nemzetközi liberális mainstream ismételten össztűz alá vette Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország koronavírus-járvány elleni kormányzati munkacsoportjának egyik tagja elmondta, a számokat nagyban befolyásolja, mennyire változik a vírus és a járvány lefolyása. ","shortLead":"Az ország koronavírus-járvány elleni kormányzati munkacsoportjának egyik tagja elmondta, a számokat nagyban...","id":"20200329_200_ezer_halottra_is_lehet_szamitani_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3c5dc2-41d3-4423-97ae-e1900619f690","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_200_ezer_halottra_is_lehet_szamitani_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. március. 29. 21:36","title":"200 ezer halottra is lehet számítani az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5369304a-dc0a-4d14-b1ea-99547f14a131","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos adatok szerint Magyarországon 408 fertőzöttje és 13 halottja van a koronavírus-járványnak. Müller Cecília országos tisztifőorvos igennel válaszolt arra a kérdésre, van-e a betegek között fiatal, vagy gyermek. A nagymágocsi idősek otthonának 8 lakója koronavírusos. ","shortLead":"A hivatalos adatok szerint Magyarországon 408 fertőzöttje és 13 halottja van a koronavírus-járványnak. Müller Cecília...","id":"20200329_Eloben_az_Operativ_Torzs_sajtotajekoztatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5369304a-dc0a-4d14-b1ea-99547f14a131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8010e19c-1cf5-4ba7-ad00-3524bd0d9b86","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Eloben_az_Operativ_Torzs_sajtotajekoztatoja","timestamp":"2020. március. 29. 11:16","title":"Egy 86 és egy 90 éves magyar beteg halt meg - ez történt az operatív törzs sajtótájékoztatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19299519-52e4-42f8-9ae5-1e5e10f3462d","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mi a baj azzal, ha a magyar kormány a hatékony járvány elleni védekezéshez felhatalmazást kért magának? Vagy nem is ezzel van baj? Az Amnesty International, a Helsinki Bizottság és a TASZ vezetőivel elemeztük a rendeleti kormányzásról szóló törvényt.","shortLead":"Mi a baj azzal, ha a magyar kormány a hatékony járvány elleni védekezéshez felhatalmazást kért magának? Vagy nem is...","id":"20200329_Hetfon_delutan_3tol_minden_szabadsagunkat_elbukjuk_A_jogvedok_valaszolnak__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19299519-52e4-42f8-9ae5-1e5e10f3462d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec361e32-2391-4ee1-a5a0-201360fe8c9a","keywords":null,"link":"/360/20200329_Hetfon_delutan_3tol_minden_szabadsagunkat_elbukjuk_A_jogvedok_valaszolnak__video","timestamp":"2020. március. 29. 19:30","title":"Hétfőn délutántól minden szabadságunkat elbuktuk? A jogvédők válaszolnak - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Leginkább a munkásszállások volt lakói kerültek az utcára és jelentek meg az ellátórendszerben.","shortLead":"Leginkább a munkásszállások volt lakói kerültek az utcára és jelentek meg az ellátórendszerben.","id":"20200331_Megjelentek_a_hajlektalanszallokon_a_munkajukat_es_lakhatasukat_elveszitett_tomegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad8ed29-39d9-498c-94d2-e01c952ba040","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_Megjelentek_a_hajlektalanszallokon_a_munkajukat_es_lakhatasukat_elveszitett_tomegek","timestamp":"2020. március. 31. 10:40","title":"Megjelentek a hajléktalanszállókon a munkájukat és lakhatásukat elveszített tömegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]