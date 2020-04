Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem közzétette a koronavírusjárvány szerdai adatait. Még mindig nagyon sok a fertőzött és a halott.","shortLead":"Az olasz polgári védelem közzétette a koronavírusjárvány szerdai adatait. Még mindig nagyon sok a fertőzött és a halott.","id":"20200401_Olaszorszagbanalig_csillapodik_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecde0cf5-8aea-4e18-a2a7-1c381d11ffb2","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Olaszorszagbanalig_csillapodik_a_jarvany","timestamp":"2020. április. 01. 18:25","title":"Olaszországban alig csillapodik a járvány, még mindig nagyon sok az új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b3b4dc-ce16-41e2-b342-bd412b23546d","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A koronavírus-járvány kitörése óta Magyarországon is emberek tízezrei kényszerültek otthon maradni. Ez változatos kihívások elé állít mindenkit, de szerencsére a digitális technológiának köszönhetően ma már sokkal több lehetőségünk van az otthoni munkavégzésre, tanulásra és a kikapcsolódásra is. \r

","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése óta Magyarországon is emberek tízezrei kényszerültek otthon maradni. Ez változatos...","id":"samsungbch_20200402_Home_office_tavoktatas_online_sport_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4b3b4dc-ce16-41e2-b342-bd412b23546d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930900fd-89e7-4fbb-9e15-e048cf7505a5","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200402_Home_office_tavoktatas_online_sport_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 02. 07:30","title":"Home office, távoktatás: ezekkel az alkalmazásokkal könnyebb lesz a bezártság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"f9d29f2e-19c4-4fdb-b880-225adcf2416e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tábor 21 lakójánál mutatták ki a COVID-19 betegséget.","shortLead":"A tábor 21 lakójánál mutatták ki a COVID-19 betegséget.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_gorogorszag_menekulttabor_menedekkerok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9d29f2e-19c4-4fdb-b880-225adcf2416e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b855de-de33-4a0e-ab58-8814a6a68603","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_gorogorszag_menekulttabor_menedekkerok","timestamp":"2020. április. 02. 12:03","title":"Menekülttáborban is megjelent a koronavírus Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0edbd3e2-5162-4298-8e85-c1bc7466c1d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vint Cerf, az internet egyik atyja a Twitteren közölte, hogy megfertőződött a koronavírussal.","shortLead":"Vint Cerf, az internet egyik atyja a Twitteren közölte, hogy megfertőződött a koronavírussal.","id":"20200401_vint_cerf_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0edbd3e2-5162-4298-8e85-c1bc7466c1d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31486be-fe91-47f5-97bf-6590038b7266","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_vint_cerf_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 18:03","title":"Az internet egyik kitalálója is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdf6350-f11a-4024-9eb2-09956f18020d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligenciával működő kicsiny szenzort fejlesztettek izraeli tudósok az új koronavírus okozta Covid-19 korai diagnózisára, egy másik izraeli kutatócsoport a kórházi szobák gyors fertőtlenítésére dolgozott ki új, UV-sugárzáson alapuló módszert.","shortLead":"Mesterséges intelligenciával működő kicsiny szenzort fejlesztettek izraeli tudósok az új koronavírus okozta Covid-19...","id":"20200402_koronavirus_teszt_fertozottseg_kimutatasa_leheletbol_mesterseges_intelligencia_technion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cdf6350-f11a-4024-9eb2-09956f18020d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b885b0-8d61-413b-8710-41de9fffbb2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_koronavirus_teszt_fertozottseg_kimutatasa_leheletbol_mesterseges_intelligencia_technion","timestamp":"2020. április. 02. 08:03","title":"Még az első tünetek előtt, leheletből kimutathatja a koronavírust egy izraeli szenzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073c1ddc-a7e1-4528-8ea5-feece6e296d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kitörése nyomán megszaporodott álhírek miatt leginkább két ország okolható egy uniós jelentés szerint.","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése nyomán megszaporodott álhírek miatt leginkább két ország okolható egy uniós jelentés...","id":"20200402_kina_oroszorszag_alhir_koronavirus_dezinformacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=073c1ddc-a7e1-4528-8ea5-feece6e296d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4f22a4-9582-41ca-93a2-401973686e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_kina_oroszorszag_alhir_koronavirus_dezinformacio","timestamp":"2020. április. 02. 09:11","title":"Kína és Oroszország gőzerővel nyomja a népbutítást koronavírus-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa2df99-c177-4007-a78a-c6c3d045c964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár általános tisztítószerként hivatkoznak rá, a Greenpeace vegyi szakértője nincs elragadtatva tőle.","shortLead":"Bár általános tisztítószerként hivatkoznak rá, a Greenpeace vegyi szakértője nincs elragadtatva tőle.","id":"20200403_fertotlenites_budapest_fkf_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caa2df99-c177-4007-a78a-c6c3d045c964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49cd3e95-0874-4598-8a5d-13bfa47f315b","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_fertotlenites_budapest_fkf_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 03. 13:44","title":"Mi ez a fehéren habzó szer, amivel fertőtlenítik a járdákat Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tesla és SpaceX cégek első embere a szállításért sem kér pénzt. Elsősorban amerikai kórházaknak segít a nem mindennapi akcióval.","shortLead":"A Tesla és SpaceX cégek első embere a szállításért sem kér pénzt. Elsősorban amerikai kórházaknak segít a nem...","id":"20200401_elon_musk_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3058e20a-19f1-4c8d-a60e-56af2bac391e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_elon_musk_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 01. 20:03","title":"Ingyen oszt lélegeztetőgépeket Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]