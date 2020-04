Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fde0464-bee7-4f1f-8a8f-8f93883ab3dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A YouTube-on elérhető a nőNYUGAT, az Örkény Színház és a Thália Színház közös produkciója.","shortLead":"A YouTube-on elérhető a nőNYUGAT, az Örkény Színház és a Thália Színház közös produkciója.","id":"20200401_Amikor_a_nok_levalnak_a_ferfiakrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fde0464-bee7-4f1f-8a8f-8f93883ab3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfeb3a66-3015-438e-bcaf-3b7ab645f7b7","keywords":null,"link":"/elet/20200401_Amikor_a_nok_levalnak_a_ferfiakrol","timestamp":"2020. április. 01. 13:08","title":"Amikor a nők leválnak a férfiakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f5908a-eba2-4746-8245-806db45d5973","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerintük a vevők gyorsan meg fogják szokni.","shortLead":"Szerintük a vevők gyorsan meg fogják szokni.","id":"20200401_A_kereskedelmi_kamara_a_boltok_roviditett_egy_muszakos_nyitvatartasara_tett_javaslatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5f5908a-eba2-4746-8245-806db45d5973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c90853-720c-4e85-96ba-a5e21af7403e","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_A_kereskedelmi_kamara_a_boltok_roviditett_egy_muszakos_nyitvatartasara_tett_javaslatot","timestamp":"2020. április. 01. 17:53","title":"A kamara azt javasolja, még rövidebb ideig tartsanak nyitva a boltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc231d9d-5d26-40a2-88ca-61f58bc1e352","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Talált-süllyedt játékra kényszeríti a kórházakat a kormányzat: amelyikbe egy fertőzött személy besétál, az járványügyi központtá alakul. Az intézmények igyekeznek felkészülni a legnehezebb napokra, ám az akadozó ellátás sok helyen indulatokat vált ki – írja a csütörtöki HVG.","shortLead":"Talált-süllyedt játékra kényszeríti a kórházakat a kormányzat: amelyikbe egy fertőzött személy besétál, az járványügyi...","id":"20200401_jarvanykorhaz_magyarorszag_fertozott_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc231d9d-5d26-40a2-88ca-61f58bc1e352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db49b21b-20fc-4089-be21-be27fad425ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_jarvanykorhaz_magyarorszag_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 20:22","title":"A balszerencse dönti el, melyik kórház lesz Magyarországon járványkórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"600 ezer ember került karanténba, még dolgozni is cask engedéllyel mehetnek. Hivatalosan csak három megbetegedés történt, az érintett Jia egyetlen városában.","shortLead":"600 ezer ember került karanténba, még dolgozni is cask engedéllyel mehetnek. Hivatalosan csak három megbetegedés...","id":"20200401_lezart_megye_kina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b027cb-d164-4da5-8905-6f3800fa01e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_lezart_megye_kina_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 20:29","title":"Új helyen jelent meg a koronavírus Kínában, lezártak egy egész megyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője ellen most az MTVA-székházban történtek miatt nyújtott be vádiratot az ügyészség.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője ellen most az MTVA-székházban történtek miatt nyújtott be vádiratot...","id":"20200402_vademeles_garazdasag_varju_laszlo_mtva_szekhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204ea65e-0d20-4005-90fe-c0b92405e31c","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_vademeles_garazdasag_varju_laszlo_mtva_szekhaz","timestamp":"2020. április. 02. 16:02","title":"Vádat emeltek Varju László ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8dc394-9429-493b-a1bd-08c4ffb99451","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egymillió fölött jár a koronavírusos betegek száma, az összes beteg több, mint ötöde amerikai.","shortLead":"Egymillió fölött jár a koronavírusos betegek száma, az összes beteg több, mint ötöde amerikai.","id":"20200402_koronavirus_egymillio_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f8dc394-9429-493b-a1bd-08c4ffb99451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"385a0f7c-219b-4d8e-92df-474954707178","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_egymillio_beteg","timestamp":"2020. április. 02. 21:49","title":"Átlépte az egymilliót a koronavírussal fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f127428-5170-4943-ae31-be29c694817b","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Politikai szűklátókörűség és gazdasági kényszer miatt nem reagált időben a koronavírus-járványra Irán, amelyet humanitárius katasztrófa fenyeget. A helyzet mára olyannyira tragikus a perzsa államban, hogy Teherán hitelkérelemmel fordult még a Nemzetközi Valutaalaphoz is, amelyben fő ellenségének, az Egyesült Államoknak vétójoga van.","shortLead":"Politikai szűklátókörűség és gazdasági kényszer miatt nem reagált időben a koronavírus-járványra Irán, amelyet...","id":"20200401_Iran_virusgocpont_csapasok_sora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f127428-5170-4943-ae31-be29c694817b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66acb96b-c830-4ce6-a10d-505b4ec150e2","keywords":null,"link":"/360/20200401_Iran_virusgocpont_csapasok_sora","timestamp":"2020. április. 01. 11:00","title":"Iránban sem orvos irányítja a járványellenes harcot, a Forradalmi Gárdát vetették be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7754951d-76c4-435c-a12d-9e6168dc6149","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár 8 méterre is repülnek köhögéskor vagy tüsszögéskor a cseppek, így jobb nagy távolságot tartani a másiktól – írja új kutatása eredményeiről a Massachussettsi Műszaki Egyetem (MIT).","shortLead":"Akár 8 méterre is repülnek köhögéskor vagy tüsszögéskor a cseppek, így jobb nagy távolságot tartani a másiktól – írja...","id":"20200401_nyalcsepp_tusszentes_kohoges_virus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7754951d-76c4-435c-a12d-9e6168dc6149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0dda39-a3e7-4196-a071-afcfa9aa8792","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_nyalcsepp_tusszentes_kohoges_virus","timestamp":"2020. április. 01. 19:03","title":"Akár 8 métert is repülhet a nyálcsepp a tüsszentés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]