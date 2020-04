Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b14e3c6-2f90-4ef3-8b3d-0ddb0fb2c94c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagyis: Orbán majd eldönti. Pedig mi az adatokra, azok lehetséges alakulására kérdeztünk.","shortLead":"Vagyis: Orbán majd eldönti. Pedig mi az adatokra, azok lehetséges alakulására kérdeztünk.","id":"20200403_koronavirus_operativ_torzs_orban_viktor_kijarasi_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b14e3c6-2f90-4ef3-8b3d-0ddb0fb2c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d08f617-e367-440f-89f4-617f652cd96e","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_koronavirus_operativ_torzs_orban_viktor_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 03. 15:18","title":"Megkérdeztük az operatív törzset, mi lesz a kijárási korlátozással, Orbán interjújával válaszoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa pénteken világszerte arra intette az embereket, hogy őrizzék meg a hitüket, és nyújtsanak vigaszt egymásnak az új típusú koronavírus-járvány adta nehéz időkben.","shortLead":"Ferenc pápa pénteken világszerte arra intette az embereket, hogy őrizzék meg a hitüket, és nyújtsanak vigaszt egymásnak...","id":"20200404_Ferenc_papa_Hosok_dolgoznak_a_korhazakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c25aa25-e361-43f2-836e-15f9239987bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Ferenc_papa_Hosok_dolgoznak_a_korhazakban","timestamp":"2020. április. 04. 07:12","title":"Ferenc pápa: Hősök dolgoznak a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30d7738-d6f9-4ef7-935b-bbfb9ccd6e1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a modernkori Forma-1 nem is érdekli, a száguldó cirkusz valaha volt legizgalmasabb régi versenyeiért érdemes lehet ismét tévé elé ülnie. Senna, Prost és a többiek ismét összecsapnak egymással.","shortLead":"Ha a modernkori Forma-1 nem is érdekli, a száguldó cirkusz valaha volt legizgalmasabb régi versenyeiért érdemes lehet...","id":"20200405_legendas_f1futam_ma_a_teveben_v8v12_motorok_mai_kommentar_es_modern_live_timing","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e30d7738-d6f9-4ef7-935b-bbfb9ccd6e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5b8b7c-f57d-42c2-808b-79cd4a51f6af","keywords":null,"link":"/cegauto/20200405_legendas_f1futam_ma_a_teveben_v8v12_motorok_mai_kommentar_es_modern_live_timing","timestamp":"2020. április. 05. 08:21","title":"Legendás F1-futam ma a tévében: V8-V12 motorok, friss kommentár és modern live timing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy a koronavírus-járvány alatti átmeneti intézkedésről vagy hosszabb távú változásról van-e szó, azt egyelőre nem tudni, mindenesetre néhány szolgáltatónál eltekint az Apple a sokat kritizált 30-70 százalékos bevétel-megosztástól.","shortLead":"Hogy a koronavírus-járvány alatti átmeneti intézkedésről vagy hosszabb távú változásról van-e szó, azt egyelőre nem...","id":"20200403_apple_premium_videoszolgaltatok_app_store_sajat_elofizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bfb48e-b07f-4ffd-9ec6-f31725fe14c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_apple_premium_videoszolgaltatok_app_store_sajat_elofizetes","timestamp":"2020. április. 03. 17:03","title":"Valami változott: vannak, akiknél az Apple már nem ragaszkodik a 30 százalékos sáphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA elnöke szerint a belgák a részvételüket kockáztatják a következő európai kupaszezonban.","shortLead":"Az UEFA elnöke szerint a belgák a részvételüket kockáztatják a következő európai kupaszezonban.","id":"20200403_Az_UEFA_megfenyegette_a_belga_szovetseget_a_bajnoksag_lezarasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee78e716-bb1f-4a12-b4ee-aaf32bd4c6c4","keywords":null,"link":"/sport/20200403_Az_UEFA_megfenyegette_a_belga_szovetseget_a_bajnoksag_lezarasa_miatt","timestamp":"2020. április. 03. 19:25","title":"Az UEFA megfenyegette a belga szövetséget a bajnokság lezárása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c45383-bc0e-4c0e-a336-c390c2339417","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A maszkok mellett több százezer védőruha is érkezik Kínából Magyarországra.","shortLead":"A maszkok mellett több százezer védőruha is érkezik Kínából Magyarországra.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_wizz_air_kina_maszk_szijjarto_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c45383-bc0e-4c0e-a336-c390c2339417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e5805b-7f96-42ab-b33a-855dd412204c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200403_koronavirus_jarvany_wizz_air_kina_maszk_szijjarto_peter","timestamp":"2020. április. 03. 15:45","title":"Újabb 4 millió maszk érkezik Kínából Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A személyi kultusz legsötétebb időszakában a kommunista vezetés nemcsak a minisztériumokat akarta elhelyezni a Budavári Palotában, hanem a Magyar Dolgozók Pártjának teljes apparátusát is. Arra nézve nincsenek hiteles források, hogy végül Rákosi Mátyás döntött másképp, vagy a bürokrácia miatt maradt el a költözés.","shortLead":"A személyi kultusz legsötétebb időszakában a kommunista vezetés nemcsak a minisztériumokat akarta elhelyezni a Budavári...","id":"202014__budai_var__rakosi_matyas__elvtarsi_puritansag__partvezer_apalotaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ad4595-ac5a-4514-b406-6c8649d541d3","keywords":null,"link":"/360/202014__budai_var__rakosi_matyas__elvtarsi_puritansag__partvezer_apalotaban","timestamp":"2020. április. 04. 19:30","title":"Elvtársi puritánság: Rákosiék a Várba költöztették volna a pártvezetőséget is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány további két héttel meghosszabbította a március 15-én hatályba lépett szükségállapotot.","shortLead":"A kormány további két héttel meghosszabbította a március 15-én hatályba lépett szükségállapotot.","id":"20200404_Egy_nap_alatt_809_ember_halt_meg_a_koronavirus_miatt_Spanyolorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c435aac-33b0-4d3c-88be-7a99a47ae175","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Egy_nap_alatt_809_ember_halt_meg_a_koronavirus_miatt_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. április. 04. 14:28","title":"Egy nap alatt 809 ember halt meg a koronavírus miatt Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]