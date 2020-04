Most érdemes csak elnézni a Times Square-re. Hiszen jelen állapotában akkor sem láthatnánk, ha ott lennénk. Hiszen ha ott lennénk, vélhetően mások is így tennének – New York nevezetes terén egy átlagos hétköznapon is óriási a zsúfoltság. Aki járt már ott, az megdöbbenve szemléli majd a szinte teljesen kietlen területet. Aki pedig még nem, az jegyezze meg, remélhetőleg nem sokszor lehet majd így látni a következő évtizedekben.

Ha megnézni a fentin kívül más nézőpontból is, ide kattintva több élő streamet talál a Times Square-ről.

A Szabadság-szobor viszont most is büszkén áll.

Egészen más arcát mutatja az Egyesült Államok a Sziklás-hegységben elterülő Yellowstone Nemzeti Parkban – melynek neve, legalább Maci Laci tévésorozatból mindenkinek ismerősen csenghet. Leghíresebb gejzíre az Öreg Hűséges. Ez és a Felső Gejzír Medence környéke látható a park igazgatóságának oldalán megtekinthető – váltakozó kameraállású – élő közvetítésen. Érdemes elnézni a kaliforniai Yosemite Nemzeti Parkba is

Akit inkább a vizes területek érdekelnek Amerikából, az vethet egy pillantást a floridai Clearwater Beach-re – itt cikkünk írásának idején – éppen annyian vannak, mint a Times Square-en vagy az ideiglenesen bezárt Yellowstone parkban. Aki az üres part helyett a hullámzó óceánon nyugtatná szemeit, annak Malibu egyik webkameráját ajánljuk.

A nyugati helyzet keleten is változatlan. A tokiói Sibuja neve talán nem cseng ismerősen, de az alábbi élő videóképre nézve biztosan sokaknak beugrik: ez az az ikonikus tokiói kereszteződés, mellyel a legtöbb dokumentumfilm és megannyi híradós bejátszás készítői illusztrálni szokták a japán főváros zsúfoltságát. Nos, a tér most sem üres, de szellősebb, mint amilyen lenni szokott.

Tokióval és a népszerű amerikai turistacélpontokkal ellentétben Lappföld még turistákkal együtt is jellemzően nyugodt. Ám a koronavírus-járvány miatt elhalasztott látogatások idején a skandináv régió még a szokásosnál is dermedtebb. Köngäst az elfek falujának is hívják – innen közvetít az alábbi élő stream.

Japánt saját szemünkkel egyébként is ritkán láthatjuk, Horvátországot jóval gyakrabban. Az idei előszezon már alighanem elúszott, helyette benézhetünk például a hazai turisták által kifejezetten kedvelt Crikvenica városába, ahonnan az I. világháború utáni években a nemzeti irányzatot képviselő Horvát Parasztpárt vezetőjéről, Sztyepan Radicsról elnevezett térről mutatunk élőképet.

Ha Észak, akkor sarki fény (aurora borealis), melynek megtekintéséhez jó időzítés és nem kevés szerencse szükséges. Az alább látható kanadai videófolyam mellett ezért egy Alaszkából érkező képet is mutatunk. Hátha.

Az északi fény becserkészésénél jóval nagyobb eséllyel bukkannak fel a főszereplők azon az Afrikából érkező közvetítésen, amely váltakozó kameraállásokkal enged betekintést a GRACE gorillarezervátum lakóinak mindennapjaiba.

Szintén jártak Afrikában, de már hazaérkeztek azok a fekete gólyák, melyek életét a Gemenc Zrt., a Duna–Dráva Nemzeti Park, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület együttműködésének köszönhetően 2013-tól követhetjük nyomon. Az élő videó a gemenci erdőgazdaság weboldalán látható, a nap 24 órájában.

Ha már hazaérkeztünk, megnézhetjük, mi a helyzet a napfény városának egyik jelképénél, a szegedi dómnál. Élő közvetítés fut a nem kevésbé ismert debreceni Kossuth térről is. Székesfehérváron például az Országalma díszkút környékére utazhatunk el élőképben. Ha Eger, akkor pedig a Dobó István tér kihagyhatatlan.

A főváros több nevezetességére is ráláthat, aki bepillant a Hotel Victoria Budapest épületén elhelyezett mozgó kamera képébe. A Spoon The Boat étterem ugyan zárva tart, de az ott kihelyezett webkamera képe azért él, a Budai Vár látható rajta.

A Budapesti Állatkertbe is be lehet nézni néhány webkamerán át. Például az elefántok kifutójára.

Vagy a fókák medencéjéhez.

Aki ezek után még mindig (vissza)vágyik külföldre, annak jó szívvel ajánljuk a Velencéből érkező talán legszebb-legjobb élő videós közvetítést. Nem csak azért érdemes megnyitni, mert a Canal Grande (Nagy Csatorna) környékét mostanság – turisták és helyiek tömegei híján – kezdi visszafoglalni az élővilág, hanem mert az élőkép alatt kellemes komolyzene hallható, igazi klasszikusok a helyi Interpreti Veneziani zenekar előadásában.

És ha ezután van, aki úgy érzi, még mindig nem járta be a Földet, az megteheti a lehetőségekhez képest “szó szerint” is. Íme a bolygónk körül keringő Nemzetközi Űrállomásra szerelt kamera élőképe.

