[{"available":true,"c_guid":"3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elzárkózó diktatúra azt állítja, hogy nincs fertőzött az országban, de ez többek szerint nem igaz.","shortLead":"Az elzárkózó diktatúra azt állítja, hogy nincs fertőzött az országban, de ez többek szerint nem igaz.","id":"20200319_eszak_korea_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8064e8aa-9d6d-4d04-938f-00ac899b309e","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_eszak_korea_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 19. 05:15","title":"Észak-Korea feltűnően nagy csendben van, miközben világszerte tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azért hozzák előre, hogy a szezont minél több futammal meg lehessen rendezni.\r

A programban akár 50 millió forintos magvető befektetést is nyerhetnek a legjobbak. 