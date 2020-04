A pénzügyi elemzők szerint a turizmus és a vendéglátóipar bezuhanása miatt nagyjából 2 milliárd dollárnyi hirdetési bevételtől eshet el a Google a következő negyedévben, de a Tokiói Olimpia elhalasztása is fájdalmas következményekkel járhat.

Már egymillió fölött jár a koronavírussal megfertőzöttek számban a világon, mintegy 70 ezren vesztették életüket a betegség miatt, a gazdasági hatások pedig kiszámíthatatlanok. Az eseményeket követni is nehéz, de mi igyekszünk mindenről tájékoztatni olvasóinkat. Tartson velünk, olvassa cikksorozatunkat.

A technológiai óriásvállalatoknál ugyan nem a lét a tét, de azért persze nem mindegy, hogy a tervezett bevételből végül mennyi folyik be a kasszába.

A Facebooknál a hirdetési bevételek csökkenése miatt komolyabb visszaesésre számítanak, és a Twitternél is újra kellett tervezni az évet. A probléma természetesen a Google-t is érinti. Az elemzők szerint olyasmi jöhet, ami a vállalatnál még soha nem fordult elő: a következő negyedévben csökkenni fog a cég hirdetési bevétele.

© Google

Mark Mahaney, az RBC Capital elemzője szerint az elmúlt három hétben háromszor kellett csökkenteniük a vállalat bevételeire vonatkozó előrejelzést, a számok alakulását látva pedig úgy tűnik, éves összehasonlításban a következő negyedév lesz az eddigi legrosszabb a Google számára – írja a Business Insider.

Mahaney becslése szerint a cég hirdetési bevételeinek 10-15 százalékát a turizmus és a vendéglátóipar teszi ki, a két iparág viszont lényegében összeomlott a járvány miatt. Ha a számítások helyesek, 2020 második negyedévében (azaz április elejétől június végéig) 37 milliárd dollár lesz a reklámbevétel a Google-nél, szemben azzal a 39 milliárd dollárral, amit 2019 ugyanezen időszakában könyvelhettek el.

© AFP / Alain Jocard

Hasonló jóslattal állt elő a Cowen & Co. befektetési cég is, amely szerint a Google és a Facebook 2020-ban összesen 44 milliárd dollárral zsebelhet be kevesebb pénzt a hirdetésekből.

A Google bevételeit a Tokiói Olimpia elhalasztása is megtépázza, igaz, az emiatt kieső összeget 2021-ben valószínűleg begyűjtheti a vállalat.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.