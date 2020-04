Ma már nem csupán hívásokra használjuk az okostelefonunkat, hanem internetezünk, fotózunk, videózunk vele, sőt – miután egyre erősebbek ezek az eszközök – még játékra is bevetjük. Azonban nem mindig ideális a játék egy okostelefonnal, különösen nem az érintőképernyővel, ezért is részesítik sokan előnyben az egeret, a billentyűzetet vagy a játékvezérlőt. Pont ezért érhető el sokféle játékvezérlő, amelyekbe csak be kell helyezni a telefont, és a továbbiakban olyan élményünk lesz, mintha egy konzolon játszanánk.

A Samsung többféle gamepadet is kiadott a múltban, és a LetsGoDigital értesülése szerint hamarosan egy újabb, még fejlettebb változat érkezhet. Az eszköz szabadalmát még 2019 szeptemberében nyújtotta be a Samsung a Szellemi Tulajdon Világszervezetéhez (WIPO), és a napokban került nyilvánosságra. Kiterjedt dokumentációt tartalmaz az új játékvezérlőről.

Ebben az esetben a telefon felülről csúsztatható be a gamepadbe, amelynek több vezérlőgomb is van oldalán. Bal oldalon egy joystick, egy D-pad és két kis gomb található, a jobb oldalon hasonló az elrendezés, azonban itt a D-pad helyét négy különálló gomb foglalja el. Hátul még két kioldógombnak is jutott hely.

© WIPO/Samsung

A gamepad a megfelelő hűtés érdekében két ventilátort is kapott, ezek a jobb és bal markolatba kerültek, és a hő a hátsó kerek nyíláson át távozik. Annak érdekében, hogy ne merüljön le túl hamar az akkumulátor (a komolyabb játékok nem épp energiatakarékosságukról híresek), a játékvezérlőnek is van egy saját akkumulátora, sőt tulajdonképpen kettő, a két markolatban. Különféle adapterek is elérhetők az eszközhöz, ezek lehetővé teszik kisebb méretű okostelefonok használatát is.

Még egy vibrációs motort is építettek a játékpadbe, így a felhasználó közvetlen visszajelzést is kaphat. Mikrofon és audio-modul is van az eszközben, sőt a szabadalmi leírás szerint fejhallgató-csatlakozó is van rajta. Van egy alternatív kivitel is, amelybe oldalról helyezhető be a telefon. Ez egy egyszerűbb modell, lényegesen kevesebb vezérlőgombbal.

Nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy a Samsung a Galaxy S20 sorozat bevezetése során bejelentette, hogy partnerséget kötött a Microsoft Xbox részlegével. Az együttműködés keretében a vállalatok együttesen próbálnak majd prémium alapú játékstreaming szolgáltatást nyújtani. Éppen azért egyértelmű – jegyzi meg a LetsGoDigital –, hogy a jövőben az XCloud streaming szolgáltatást a Galaxy-telefonokon is lehet majd használni. Ezt a szolgáltatást most tesztelik szélesebb körben, és várhatóan az év vége felé vezetik majd be. Könnyen lehet, hogy a Samsung is bevezetné addig az új gamepadet.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.