[{"available":true,"c_guid":"eb1bd0f9-05d1-4df9-94b0-9a2573bf5eaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztőként dolgozó Tom Scott egy rövid algoritmust dobott össze a YouTube-hoz, amit a jelek szerint nagyon szeretnek a nézők.","shortLead":"A fejlesztőként dolgozó Tom Scott egy rövid algoritmust dobott össze a YouTube-hoz, amit a jelek szerint nagyon...","id":"20200408_youtube_video_programozas_video_cime_tom_scott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb1bd0f9-05d1-4df9-94b0-9a2573bf5eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3b6d9a-1a07-433f-935f-f50e4ab59b53","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_youtube_video_programozas_video_cime_tom_scott","timestamp":"2020. április. 08. 18:03","title":"Olyan különleges címet kapott ez a YouTube-videó, hogy milliók kattantak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerdai ülésen a kijárási korlátozásokról döntenek, arról, hogy kell-e a jelenleginél is szigorúbb intézkedés.","shortLead":"A szerdai ülésen a kijárási korlátozásokról döntenek, arról, hogy kell-e a jelenleginél is szigorúbb intézkedés.","id":"20200407_karacsony_gergely_kormanyules_kijarasi_korlatozas_gulyas_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bc5c1c-e94e-49fa-9245-afa2082d8854","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_karacsony_gergely_kormanyules_kijarasi_korlatozas_gulyas_gergely","timestamp":"2020. április. 07. 15:29","title":"Karácsony Gergely is hivatalos a szerdai kormányülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d999a5ff-508a-4e7c-9691-d79703b67cbf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szigorítottak a megelőző intézkedéseken több nyugat-balkáni országban, hogy megfékezzék az új típusú koronavírus-járványt a térségben, ennek ellenére továbbra is a fertőzöttek számának növekedéséről számolnak be a szakértők.","shortLead":"Szigorítottak a megelőző intézkedéseken több nyugat-balkáni országban, hogy megfékezzék az új típusú...","id":"20200407_Szerbiaban_egy_nap_alatt_292el_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d999a5ff-508a-4e7c-9691-d79703b67cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784be27a-818b-49c6-9fc8-a0d62a6711ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_Szerbiaban_egy_nap_alatt_292el_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 07. 09:17","title":"Szerbiában egy nap alatt 292-el nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccaa637-6c1c-4569-85ac-76eda71f4c0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook és az Instagram egy ideje már lehetőséget ad rá, hogy a felhasználó ellenőrizhesse, mit raktároznak el róla. Most megújul a funkció.","shortLead":"A Facebook és az Instagram egy ideje már lehetőséget ad rá, hogy a felhasználó ellenőrizhesse, mit raktároznak el róla...","id":"202000408_facebook_instagram_adatok_kepek_bejegyzesek_mentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ccaa637-6c1c-4569-85ac-76eda71f4c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143129db-c9c4-47ac-a604-d780a64fd91e","keywords":null,"link":"/tudomany/202000408_facebook_instagram_adatok_kepek_bejegyzesek_mentese","timestamp":"2020. április. 08. 08:03","title":"Így néhány kattintással letölthet mindent, amit valaha a Facebookon és Instagramon csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tender nyertesével már a második szerződését köti a Várkapitányság. Az eredeti keretösszeg itt 8,65 milliard volt.","shortLead":"A tender nyertesével már a második szerződését köti a Várkapitányság. Az eredeti keretösszeg itt 8,65 milliard volt.","id":"20200407_budai_var_felujitas_tender_18_milliard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b52779a-0ace-49e1-80b9-bd535439d226","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_budai_var_felujitas_tender_18_milliard","timestamp":"2020. április. 07. 13:50","title":"1,8 milliárdból újítják fel a Budai Vár falait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf91a3c-9d2a-4703-bdbd-ac0f55e32b6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az úszó igazoltan koronavírusos, hatósági házi karanténban van. A rendőr azonban hiába kereste az otthonán az erre figyelmeztető matricát.","shortLead":"Az úszó igazoltan koronavírusos, hatósági házi karanténban van. A rendőr azonban hiába kereste az otthonán az erre...","id":"20200407_koronavirus_hatosagi_hazi_karanten_kozma_dominik_szabalysertes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caf91a3c-9d2a-4703-bdbd-ac0f55e32b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a63d5c8-4323-4412-b832-13f9ca52130f","keywords":null,"link":"/elet/20200407_koronavirus_hatosagi_hazi_karanten_kozma_dominik_szabalysertes","timestamp":"2020. április. 07. 13:34","title":"Szabálysértési eljárást indítottak Kozma Dominik ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30895653-2814-4ded-a66a-b81163f365de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rekordmeleg óceánvíz miatt óriási területen indult meg a korallfehéredés, ami a korallzátony betegségét mutatja.","shortLead":"A rekordmeleg óceánvíz miatt óriási területen indult meg a korallfehéredés, ami a korallzátony betegségét mutatja.","id":"20200407_legnagyobb_korallfeheredes_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30895653-2814-4ded-a66a-b81163f365de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f79b324-9ea8-4ff7-b8cb-68fdee54e495","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_legnagyobb_korallfeheredes_ausztralia","timestamp":"2020. április. 07. 12:49","title":"Sosem látott léptékben pusztul az ausztrál Nagy-korallzátony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városvezetők felszólítják a kormányt, hogy vonja vissza az eddigi megszorító intézkedéseket.\r

","shortLead":"A városvezetők felszólítják a kormányt, hogy vonja vissza az eddigi megszorító intézkedéseket.\r

","id":"20200407_Kozos_nyilatkozatban_allnak_ki_az_onkormanyzatok_mellett_az_ellenzeki_polgarmesterek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5a5637-9f54-45ef-a3e2-ad8126476962","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Kozos_nyilatkozatban_allnak_ki_az_onkormanyzatok_mellett_az_ellenzeki_polgarmesterek","timestamp":"2020. április. 07. 18:35","title":"Közös nyilatkozatban állnak ki az önkormányzatok mellett az ellenzéki polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]