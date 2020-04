Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lassult a halottak számának emelkedési üteme, a súlyos betegek száma tovább csökkent.","shortLead":"Lassult a halottak számának emelkedési üteme, a súlyos betegek száma tovább csökkent.","id":"20200411_Egy_nap_alatt_635_koronavirusfertozott_halt_meg_Franciaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b14288b-74a4-437e-87c0-931fd530b23c","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Egy_nap_alatt_635_koronavirusfertozott_halt_meg_Franciaorszagban","timestamp":"2020. április. 11. 21:32","title":"Egy nap alatt 635 koronavírus-fertőzött halt meg Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amíg nincs kész a vakcina a koronavírus ellen, türelmesnek kell maradni, bármilyen nehéz is ez - üzent az Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Amíg nincs kész a vakcina a koronavírus ellen, türelmesnek kell maradni, bármilyen nehéz is ez - üzent az Európai...","id":"20200412_Von_der_Leyen_idosek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c24057e-987c-4920-ac89-4711eb004e71","keywords":null,"link":"/elet/20200412_Von_der_Leyen_idosek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 08:54","title":"Von der Leyen: Lehet, hogy egész évben el kell különíteni az időseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86896e14-8c5d-43de-aef0-2cdd6b5f87ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennyi ember munkájáról még sehol nem született egyszerre döntés, amióta kitört a járvány.","shortLead":"Ennyi ember munkájáról még sehol nem született egyszerre döntés, amióta kitört a járvány.","id":"20200412_Walt_Disney_World_munka_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86896e14-8c5d-43de-aef0-2cdd6b5f87ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df740a86-6855-4cf5-85c3-58a226ee93b2","keywords":null,"link":"/kkv/20200412_Walt_Disney_World_munka_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 10:53","title":"A Walt Disney World 43 ezer dolgozójának munkaviszonyát függesztik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd5a1ed-2f3b-4380-a0c4-d6262ca4af96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök a feltámadásról, a főpolgármester az áldozatvállalásról üzent.","shortLead":"A miniszterelnök a feltámadásról, a főpolgármester az áldozatvállalásról üzent.","id":"20200412_Orban_Karacsony_husvet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acd5a1ed-2f3b-4380-a0c4-d6262ca4af96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1668cf-077e-4429-bdf9-a86878ab294c","keywords":null,"link":"/elet/20200412_Orban_Karacsony_husvet","timestamp":"2020. április. 12. 10:13","title":"Orbán egy fényképpel köszöntötte a húsvétot, Karácsony videón üzent a budapestieknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209fd2e5-a33a-47aa-8058-24295a0dd579","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonos nem egyszerűen csak egy autót, hanem egy darabka történelmet is vásárol majd magának.","shortLead":"Az új tulajdonos nem egyszerűen csak egy autót, hanem egy darabka történelmet is vásárol majd magának.","id":"20200409_alapos_oka_van_annak_hogy_ezert_a_fiatert_200_millio_forintot_kernek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=209fd2e5-a33a-47aa-8058-24295a0dd579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c2f63ce-ad23-4441-99d9-90648c47729b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_alapos_oka_van_annak_hogy_ezert_a_fiatert_200_millio_forintot_kernek","timestamp":"2020. április. 13. 06:41","title":"Alapos oka van annak, hogy ezért a Fiatért 200+ millió forintot kérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iránban az elmúlt 24 órában csökkent az új megbetegedések száma. A hivatalos adatok szerint a COVID-19 nevű betegség okozta halálesetek száma 117-el 4474-re nőtt.","shortLead":"Iránban az elmúlt 24 órában csökkent az új megbetegedések száma. A hivatalos adatok szerint a COVID-19 nevű betegség...","id":"20200412_A_hivatalos_adatok_szerint_javult_a_helyzet_Iranban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3641aff-4e88-45d5-b187-348ccdb55e0a","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_A_hivatalos_adatok_szerint_javult_a_helyzet_Iranban","timestamp":"2020. április. 12. 16:17","title":"A hivatalos adatok szerint javult a helyzet Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff164af-a5b2-4849-a32f-57f07cccf491","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehezen hihető, hogy nem fáj a miniszterelnök füle.","shortLead":"Nehezen hihető, hogy nem fáj a miniszterelnök füle.","id":"20200412_Orban_Viktor_maszk_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ff164af-a5b2-4849-a32f-57f07cccf491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e481a2-e578-4af8-bd20-2c72adb1c011","keywords":null,"link":"/elet/20200412_Orban_Viktor_maszk_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 11:45","title":"Orbán Viktort nem érdekli, mások hogyan hordják a maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd11585b-0fd5-4690-a9c7-b401e9b8f511","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: magánhúsvét, érettség, kurzusirodalom, nyugdíjdillemák, államfő. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200412_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd11585b-0fd5-4690-a9c7-b401e9b8f511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0828d34-81d6-436d-9956-b6db76b82857","keywords":null,"link":"/360/20200412_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2020. április. 12. 19:30","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénes odacsap a vírusnak a sonkával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]