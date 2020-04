Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"701bd244-116c-4871-89fe-26e48220f971","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A maszkokat 24 óra alatt szállították le. A külügyminiszter szerint csütörtökön újabb szállítmány érkezik.","shortLead":"A maszkokat 24 óra alatt szállították le. A külügyminiszter szerint csütörtökön újabb szállítmány érkezik.","id":"20200415_szijjarto_peter_maszk_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=701bd244-116c-4871-89fe-26e48220f971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba904ce7-11c1-4e4e-85be-fc2794d16dac","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_szijjarto_peter_maszk_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 10:27","title":"Szijjártó: 10,7 millió maszk érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Mars-missziót modellezik hatvan diák részvételével az új koronavírus-járvány miatti franciaországi kijárási korlátozások közepette.","shortLead":"A Mars-missziót modellezik hatvan diák részvételével az új koronavírus-járvány miatti franciaországi kijárási...","id":"20200415_koronavirus_jarvany_franciaorszag_mars_misszio_egyetemistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d151702c-8ab2-48d5-b25c-a8ea8b6f7b1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_koronavirus_jarvany_franciaorszag_mars_misszio_egyetemistak","timestamp":"2020. április. 15. 16:03","title":"Kitalálták a francia tudósok, hogyan hozhatják ki a legjobbat a kijárási korlátozásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b55f664-acc1-4aa9-acac-e853ea9c09f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalos Facebook-oldalán tette világossá: nem igazak a koronavírust az 5G-vel kapcsolatba hozó hírek.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalos Facebook-oldalán tette világossá: nem igazak a koronavírust az 5G-vel...","id":"20200414_koronavirus_5g_who_hazugsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b55f664-acc1-4aa9-acac-e853ea9c09f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c7fd14-c0fe-4a5d-8dc9-542ef6df0c39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_koronavirus_5g_who_hazugsag","timestamp":"2020. április. 14. 13:03","title":"Kénytelen volt megszólalni a WHO: Az 5G nem terjeszti a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaszi \"óriásfrissítéssel\" már hónapokkal korábban elkészült a Microsoft, de azért még van vele munka. Ebben sem lesznek egetrengető változások.","shortLead":"A tavaszi \"óriásfrissítéssel\" már hónapokkal korábban elkészült a Microsoft, de azért még van vele munka. Ebben sem...","id":"20200414_windows_10_may_2020_update_majusi_frissites_start_menu_uj_dizajn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47b71c6-139d-40bb-9fe5-eb6415a909fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_windows_10_may_2020_update_majusi_frissites_start_menu_uj_dizajn","timestamp":"2020. április. 14. 17:03","title":"Májusban érkezhet az új Windows 10-verzió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027bc6a2-bc3c-4ec1-822a-71ebfb7d5cde","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Miután a török-görög határon több ezer menekült túlesett rendőrségi gumibotozáson, gumilövedékes és könnygázas oszlatáson, Törökország a koronavírus-járvány leple alatt elszállítja őket – sokuk nem is tudja, hova. Egy iráni ismerős útját egy pontig sikerült követni, aztán megszakadt a kapcsolat. Ha visszaküldik hazájába, börtön vár rá.","shortLead":"Miután a török-görög határon több ezer menekült túlesett rendőrségi gumibotozáson, gumilövedékes és könnygázas...","id":"20200415_Virus_borton_gumibot__tovabbra_sincs_beke_a_torokgorog_hataron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=027bc6a2-bc3c-4ec1-822a-71ebfb7d5cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa764598-bfb4-4bc1-b7b7-72ff28899c52","keywords":null,"link":"/360/20200415_Virus_borton_gumibot__tovabbra_sincs_beke_a_torokgorog_hataron","timestamp":"2020. április. 15. 07:00","title":"Erdoganék csendben eltüntetik a menekülteket, akikkel nemrég még Európát zsarolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A WJP indexén még két helyet rontott Magyarország, pedig így is nagyjából 20 hellyel előrébb van a régió többi országa. Nem egyedi eset a miénk: harmadik éve több országban romlott a jogállamiság helyzete, mint ahányban javult.","shortLead":"A WJP indexén még két helyet rontott Magyarország, pedig így is nagyjából 20 hellyel előrébb van a régió többi országa...","id":"20200414_wjp_magyar_jogallamisag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b210511a-c151-4cd6-a2d1-fac61af87dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_wjp_magyar_jogallamisag","timestamp":"2020. április. 14. 17:42","title":"Egyre csak romlik a magyar jogállamiság helyzete, pedig már eddig is sereghajtók voltunk Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egykori amerikai elnök videóüzenetben állt ki volt alelnöke mellett.\r

","shortLead":"Az egykori amerikai elnök videóüzenetben állt ki volt alelnöke mellett.\r

","id":"20200414_Barack_Obama_is_tamogatja_Joe_Bident","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8674856-e148-430a-adcf-bd2e45c5a849","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_Barack_Obama_is_tamogatja_Joe_Bident","timestamp":"2020. április. 14. 20:32","title":"Barack Obama is támogatja Joe Bident","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ahogy a normál bankadót, úgy a járványadót is csökkenthetik a bankok látványcsapatsportok támogatásával.","shortLead":"Ahogy a normál bankadót, úgy a járványadót is csökkenthetik a bankok látványcsapatsportok támogatásával.","id":"20200415_tao_kulonado_bank_orban_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"902870bf-cef6-4bbf-8084-ab12593d8400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_tao_kulonado_bank_orban_kormany","timestamp":"2020. április. 15. 16:06","title":"A kormány akár a bankok különadójának feléről is lemond a sport oltárán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]