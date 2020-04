Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő másfél évben iszonyatos vesszőfutás vár Orbán Viktorra – mondta Török Gábor politikai elemző a Magyar Narancsnak. ","shortLead":"A következő másfél évben iszonyatos vesszőfutás vár Orbán Viktorra – mondta Török Gábor politikai elemző a Magyar...","id":"20200415_Torok_Gabor_orban_viktor_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e324bb2-e82c-4df7-86e1-20066426bf7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Torok_Gabor_orban_viktor_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 15:25","title":"Török Gábor: Az első sokk után nagyon nehéz időszak vár Orbánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány héten belül minden felhasználó számára elérhető lesz a Facebook azon funkciója, amely szól, ha a koronavírus kapcsán valamilyen álhírt vagy téves információt vélünk valósnak.","shortLead":"Néhány héten belül minden felhasználó számára elérhető lesz a Facebook azon funkciója, amely szól, ha a koronavírus...","id":"20200416_facebook_koronavirus_jarvany_alhir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df331140-7fe1-4514-b039-208662c63923","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_facebook_koronavirus_jarvany_alhir","timestamp":"2020. április. 16. 18:03","title":"Ha ilyen jelzést lát a Facebook hírfolyamában, ön is bedőlt egy álhírnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd0d3e2-74ab-4ff9-bb8d-132598ae8868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 722 felnőtt és 7 gyermek szorul kórházi kezelésre Magyarországon a koronavírus miatt. Az operatív törzs csütörtöki tájékoztatója.","shortLead":"Összesen 722 felnőtt és 7 gyermek szorul kórházi kezelésre Magyarországon a koronavírus miatt. Az operatív törzs...","id":"20200416_Koronavirus_60an_vannak_lelegeztetogepen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afd0d3e2-74ab-4ff9-bb8d-132598ae8868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e03c14-2b3c-4150-a524-25a938390319","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Koronavirus_60an_vannak_lelegeztetogepen","timestamp":"2020. április. 16. 12:29","title":"Koronavírus: 60-an vannak lélegeztetőgépen, 11 idősotthonban van fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6642ee82-dda5-49c3-9583-51348994f90d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea vezetője 2012 óta mindig megjelent a kommunista állam alapítójának születésnapja alkalmából rendezett megemlékezésen. Elemzők szerint a koronavírus-járvány lehet a háttérben.","shortLead":"Észak-Korea vezetője 2012 óta mindig megjelent a kommunista állam alapítójának születésnapja alkalmából rendezett...","id":"20200416_Kim_Dzsong_Un_fontos_esemenyt_hagyott_ki_szombat_ota_nem_erkezett_hir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6642ee82-dda5-49c3-9583-51348994f90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442c4028-5da9-4b11-8be5-3bd712594198","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_Kim_Dzsong_Un_fontos_esemenyt_hagyott_ki_szombat_ota_nem_erkezett_hir","timestamp":"2020. április. 16. 11:21","title":"Kim Dzsong Un fontos eseményt hagyott ki, szombat óta nem érkezett hír róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d655cb5e-50fb-489a-a42f-dee66eeb71a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Villanyautó egy elektromos motor ellen. Vajon itt is megmarad a kétkerekűek komoly gyorsulási előnye, amellyel szinte bármilyen négykerekűt lenyomnak?","shortLead":"Villanyautó egy elektromos motor ellen. Vajon itt is megmarad a kétkerekűek komoly gyorsulási előnye, amellyel szinte...","id":"20200416_Mit_tud_a_Tesla_Model_3_az_elektromos_HarleyDavidson_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d655cb5e-50fb-489a-a42f-dee66eeb71a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35457064-ee5d-451f-9b0d-a88609c31006","keywords":null,"link":"/cegauto/20200416_Mit_tud_a_Tesla_Model_3_az_elektromos_HarleyDavidson_ellen","timestamp":"2020. április. 16. 14:19","title":"Mit tud a Tesla Model 3 az elektromos Harley-Davidson ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d49a30-c0de-4be2-a63c-5d679ed58ee4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatkerteket is keményen sújtják a koronavírus-járvány terjedésének fékezésére hozott intézkedések.\r

","shortLead":"Az állatkerteket is keményen sújtják a koronavírus-járvány terjedésének fékezésére hozott intézkedések.\r

","id":"20200415_koronavirus_jarvany_allatkert_anyagi_nehezsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06d49a30-c0de-4be2-a63c-5d679ed58ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8eb5d63-a4ce-4bd2-9ce3-964a1f9fb6ea","keywords":null,"link":"/elet/20200415_koronavirus_jarvany_allatkert_anyagi_nehezsegek","timestamp":"2020. április. 15. 10:06","title":"Egymással etethetik meg az állatokat egy német állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzöttek száma 67-tel emelkedett.","shortLead":"A fertőzöttek száma 67-tel emelkedett.","id":"20200415_koronavirus_jarvany_magyarorszag_statisztika_halalos_aldozatok_aprilis_15","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea46bdc1-07db-4f43-b177-06f10c875c93","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_koronavirus_jarvany_magyarorszag_statisztika_halalos_aldozatok_aprilis_15","timestamp":"2020. április. 15. 06:51","title":"Újabb 12 halálos áldozata van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff164af-a5b2-4849-a32f-57f07cccf491","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Van néhány ország, amely jól kezeli a járványhelyzetet, ilyen Ausztria és Németország – valamint az Orbán-kormány állítása szerint Magyarország is. De ha az élmezőnybe tartozunk, akkor miért kellene egyszerre 8000 lélegeztetőgép, amikor az osztrákoknál ezerre sem volt szükség? És miért készül a legrosszabbra a kormány, amikor egyes országok nem azt várják, hogy a társadalom nagyobb része átessen a betegségen, hanem a vírus hétköznapi menedzselését végzik?","shortLead":"Van néhány ország, amely jól kezeli a járványhelyzetet, ilyen Ausztria és Németország – valamint az Orbán-kormány...","id":"20200415_Orban_egyszerre_negyedmillio_magyar_fertozottel_szamol_ha_jo_adatokat_hasznal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ff164af-a5b2-4849-a32f-57f07cccf491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da9ca59-49a5-412b-8eba-209ee250006d","keywords":null,"link":"/360/20200415_Orban_egyszerre_negyedmillio_magyar_fertozottel_szamol_ha_jo_adatokat_hasznal","timestamp":"2020. április. 15. 13:01","title":"Orbán egyszerre negyedmillió magyar fertőzöttel számol, ha jó adatokat használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]