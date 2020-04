Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2020-ban sem maradunk új iPhone-ok nélkül. A hírek szerint a drágábbakat egy mára elfeledett, ám sikeres dizájnnal emelné ki a mezőnyből a cég.","shortLead":"2020-ban sem maradunk új iPhone-ok nélkül. A hírek szerint a drágábbakat egy mára elfeledett, ám sikeres dizájnnal...","id":"20200415_iphone_12_2020_osz_bemutato_apple_ipad_pro_lidar_szkenner","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658e9d15-f46b-4d1f-85d8-b1772fe31093","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_iphone_12_2020_osz_bemutato_apple_ipad_pro_lidar_szkenner","timestamp":"2020. április. 15. 09:33","title":"Négyféle iPhone jöhet idén, kettőnél iPad-szerű kinézetet jósolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864a976d-9521-4976-9f47-d69a2cf4d785","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az újraindulás zökkenőmentes volt, írják közleményükben, de az nem derült ki, hogy a 3300-nál több alkalmazottjuk hány százaléka vette fel a munkát.","shortLead":"Az újraindulás zökkenőmentes volt, írják közleményükben, de az nem derült ki, hogy a 3300-nál több alkalmazottjuk hány...","id":"20200414_ujraindult_a_hankook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=864a976d-9521-4976-9f47-d69a2cf4d785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a1551d-1ed3-42d5-9adf-6f8886894ed0","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_ujraindult_a_hankook","timestamp":"2020. április. 14. 16:31","title":"Újraindult a rácalmási Hankook-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f958e92-c971-4263-8de6-2af1b2c18c35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író ma lenne 70 éves. ","shortLead":"Az író ma lenne 70 éves. ","id":"20200414_Felolvasassal_emlekeznek_Esterhazy_Peterre_a_Radnoti_szineszei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f958e92-c971-4263-8de6-2af1b2c18c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66650239-b29f-4b68-80e9-b109b304bc8d","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Felolvasassal_emlekeznek_Esterhazy_Peterre_a_Radnoti_szineszei","timestamp":"2020. április. 14. 13:05","title":"Az otthonukból emlékeznek Esterházy Péterre a Radnóti színészei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Elmaradhat az olimpia a japán fővárosban, ha a járvány miatt meghiúsul a jövő nyári rendezés.","shortLead":"Elmaradhat az olimpia a japán fővárosban, ha a járvány miatt meghiúsul a jövő nyári rendezés.","id":"20200414_koronavirus_jarvany_tokio_olimpia_halasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ebdce7-09be-4f24-b462-67b0cb10f122","keywords":null,"link":"/sport/20200414_koronavirus_jarvany_tokio_olimpia_halasztas","timestamp":"2020. április. 14. 14:41","title":"Ha jövő nyáron sincs tokiói olimpia, már nem is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db51c8ad-11b3-4001-b8f9-d8c7e4a6f902","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég rejtélyes a bejelentés tárgya és meglepő a bejelentést tévő ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődést: valamilyen 5G-s okoseszközt leplez le szerdán Kínában a McDonald’s.","shortLead":"Elég rejtélyes a bejelentés tárgya és meglepő a bejelentést tévő ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődést: valamilyen 5G-s...","id":"20200414_mcdonalds_5g_okostermek_bejelentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db51c8ad-11b3-4001-b8f9-d8c7e4a6f902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7328135-c8bc-4cb4-8fcd-4fd0dbdea619","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_mcdonalds_5g_okostermek_bejelentese","timestamp":"2020. április. 14. 17:33","title":"Telefon, vagy mi lesz ez? 5G-s termékkel áll elő holnap a McDonalds","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Első körben angol és német nyelvből lehet majd így nyelvvizsgázni.","shortLead":"Első körben angol és német nyelvből lehet majd így nyelvvizsgázni.","id":"20200415_Online_is_lehet_nyelvvizsgazni_a_jarvany_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eadbed0f-1427-47dd-b16f-634c98a3d12a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_Online_is_lehet_nyelvvizsgazni_a_jarvany_idejen","timestamp":"2020. április. 15. 16:43","title":"Online is lehet nyelvvizsgázni a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Mars-missziót modellezik hatvan diák részvételével az új koronavírus-járvány miatti franciaországi kijárási korlátozások közepette.","shortLead":"A Mars-missziót modellezik hatvan diák részvételével az új koronavírus-járvány miatti franciaországi kijárási...","id":"20200415_koronavirus_jarvany_franciaorszag_mars_misszio_egyetemistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d151702c-8ab2-48d5-b25c-a8ea8b6f7b1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_koronavirus_jarvany_franciaorszag_mars_misszio_egyetemistak","timestamp":"2020. április. 15. 16:03","title":"Kitalálták a francia tudósok, hogyan hozhatják ki a legjobbat a kijárási korlátozásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44da2c21-2fc3-40d8-b49e-4b59d511fdb6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az animációs filmszakma legnevesebb eseménye, az Oscar-kvalifikáló, 60. Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztivál versenyprogramjába válogatták be Ulrich Gábor Dűne című művét.","shortLead":"Az animációs filmszakma legnevesebb eseménye, az Oscar-kvalifikáló, 60. Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztivál...","id":"20200415_A_legrangosabb_animacios_fesztivalra_jutott_ki_a_magyar_Dune","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44da2c21-2fc3-40d8-b49e-4b59d511fdb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b08394-ebae-4221-abe9-53178c88057e","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_A_legrangosabb_animacios_fesztivalra_jutott_ki_a_magyar_Dune","timestamp":"2020. április. 15. 17:34","title":"A legrangosabb animációs fesztiválra jutott ki a magyar Dűne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]