Bár közel sem olyan ismert, mint a bostoni, ettől még tény: a kínai Vuhan városában is tartani szoktak maratoni futóversenyt. Az ideit azonban, amelyre a múlt hétvégén került volna sor – a koronavírus-járványra való tekintettel – a szervezők elhalasztották. Ez azonban nem jelentette azt, hogy a versenyt ne tartották volna meg.

A résztvevők a hagyományos futóverseny helyett a Vuhan Online Marathon elnevezésű "versenyen" vehettek részt. Bárki, aki regisztrált rá, április 12-én az általa megválasztott helyszínen futhatta le a szokásos távot, aminek teljesítését egy szabadon választott alkalmazással kellett nyomon követni – írja az Abacus.

A Keep nevű alkalmazást fejlesztő cég szerint csak az ő applikációjukon keresztül mintegy 70 ezren szálltak be a virtuális megmérettetésbe, akik közül 41 ezren teljesítették a táv felét/egészét. És miközben a kínai közösségi oldalon, a Weibón többen arról írtak, hogy a szabadban futottak, a Keep szerint a résztvevők közel fele zárt térben rótta a kilométereket.

