Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9186e3be-d19e-4470-8dc8-215b99f85093","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elpusztult az egyike annak az öt kelet-afrikai keskenyszájú orrszarvúnak, amelyet Csehországból Ruandába telepítettek 2019 júniusában. Az állat halálát valószínűleg emésztési problémák okozták.","shortLead":"Elpusztult az egyike annak az öt kelet-afrikai keskenyszájú orrszarvúnak, amelyet Csehországból Ruandába telepítettek...","id":"20200416_elpusztult_keskenyszaju_orrszarvu_ruanda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9186e3be-d19e-4470-8dc8-215b99f85093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5a0641-974f-49ae-8bac-23b86591abad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_elpusztult_keskenyszaju_orrszarvu_ruanda","timestamp":"2020. április. 16. 22:03","title":"Elpusztult az egyik Ruandába menekített-telepített keskenyszájú orrszarvú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8e9961-2fb2-4635-a18e-fcd3abe89f6c","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Gyakorlatilag három munkakörben kell helytállniuk azoknak a szülőknek, akik otthon vannak a gyerekeikkel a karantén idején. Az összezártság a konfliktusok melegágya lehet, de attól még senki nem rossz szülő, hogy nehezen bírja türelemmel a jelenlegi helyzetet. Szél Dávid családi és párkapcsolati tanácsadó szakpszichológust kérdeztük arról, milyen stratégiákkal lehet átvészelni ezt az időszakot.","shortLead":"Gyakorlatilag három munkakörben kell helytállniuk azoknak a szülőknek, akik otthon vannak a gyerekeikkel a karantén...","id":"20200416_Most_derult_csak_ki_hogy_mennyire_torekenyek_vagyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e8e9961-2fb2-4635-a18e-fcd3abe89f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a257f2-dd71-4dda-a06c-7f0772f23f93","keywords":null,"link":"/elet/20200416_Most_derult_csak_ki_hogy_mennyire_torekenyek_vagyunk","timestamp":"2020. április. 16. 21:00","title":"Most derült csak ki, hogy mennyire törékenyek vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a582f4bd-d28d-482e-9f37-7bac3614748c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A repülés világában úttörőnek számít az Emirates légitársaság kezdeményezése: koronavírusra tesztelik azokat, akik elhagyják a dubaji légikikötőt. Lehet, hogy valami ilyesmi lehetne a megoldás arra, hogy ne kelljen teljesen leállítani a légi közlekedést, de a koronavírus se terjedjen általa?","shortLead":"A repülés világában úttörőnek számít az Emirates légitársaság kezdeményezése: koronavírusra tesztelik azokat, akik...","id":"20200416_emirates_koronavirus_gyorsteszt_dubaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a582f4bd-d28d-482e-9f37-7bac3614748c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f990442-1211-4cc1-95a6-05ad44c74722","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_emirates_koronavirus_gyorsteszt_dubaj","timestamp":"2020. április. 16. 08:33","title":"Koronavírus-gyorstesztre kötelezi a repülőgépeire felszállókat az Emirates","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől több kisebb bolt, autókereskedő vagy könyvesbolt is kinyit az országban.\r

","shortLead":"Hétfőtől több kisebb bolt, autókereskedő vagy könyvesbolt is kinyit az országban.\r

","id":"20200415_Nemetorszag_harom_het_mulva_mar_megnyitna_az_iskolakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f4d0ff-89c1-4c13-bbf1-387e837034aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_Nemetorszag_harom_het_mulva_mar_megnyitna_az_iskolakat","timestamp":"2020. április. 15. 19:44","title":"Németország három hét múlva már megnyitná az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A halálozások napi száma elmarad a korábbi csúcstól, de egy-egy napon belül még jelentősek az ingadozások. ","shortLead":"A halálozások napi száma elmarad a korábbi csúcstól, de egy-egy napon belül még jelentősek az ingadozások. ","id":"20200416_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_fertozottek_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f868bbc-e8f5-4d19-be47-f281d35abe08","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_fertozottek_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 16. 17:39","title":"Már 100 ezernél többen fertőződtek meg az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ab656f-9968-4522-bb8c-f29cd76fc961","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan tiszta most a levegő Indiában, hogy 160 kilométerről arrébb, szabad szemmel is látni a Himalája máskor sejtelmes ködbe burkolózó csúcsait.","shortLead":"Olyan tiszta most a levegő Indiában, hogy 160 kilométerről arrébb, szabad szemmel is látni a Himalája máskor sejtelmes...","id":"20200416_himalaja_csucsok_szmog_india_jarvany_kijarasi_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59ab656f-9968-4522-bb8c-f29cd76fc961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc195ea4-e54a-4a80-aef7-29eb7e008241","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_himalaja_csucsok_szmog_india_jarvany_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 16. 09:03","title":"A járvány hatása: évtizedek után újra látni lehet a Himalája csúcsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fogyatékkal élők otthonában 109 ember betegedett meg.","shortLead":"A fogyatékkal élők otthonában 109 ember betegedett meg.","id":"20200416_szerbia_fogyatekkal_elok_otthona_mindenki_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb404408-f98a-495d-b3e9-c96e760de831","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_szerbia_fogyatekkal_elok_otthona_mindenki_fertozott","timestamp":"2020. április. 16. 21:31","title":"Minden egyes lakó és gondozó elkapta a koronavírust egy szerb otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Első körben angol és német nyelvből lehet majd így nyelvvizsgázni.","shortLead":"Első körben angol és német nyelvből lehet majd így nyelvvizsgázni.","id":"20200415_Online_is_lehet_nyelvvizsgazni_a_jarvany_idejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eadbed0f-1427-47dd-b16f-634c98a3d12a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_Online_is_lehet_nyelvvizsgazni_a_jarvany_idejen","timestamp":"2020. április. 15. 16:43","title":"Online is lehet nyelvvizsgázni a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]