Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e6cb920-98b4-4f79-827b-ad20b3de3f00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnökkel és a királynővel is beszél a héten. Ezek még nem hivatalos hívások lesznek, szóvivője szerint még lábadozik a brit miniszterelnök.","shortLead":"Az amerikai elnökkel és a királynővel is beszél a héten. Ezek még nem hivatalos hívások lesznek, szóvivője szerint még...","id":"20200421_boris_johnson_koronavirus_fertozes_gyogyulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e6cb920-98b4-4f79-827b-ad20b3de3f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae4389f-156c-4c3b-bb38-4c350a00195c","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_boris_johnson_koronavirus_fertozes_gyogyulas","timestamp":"2020. április. 21. 16:58","title":"Boris Johnson lassan visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13e8279-f017-4f0b-8889-a1dcad1b2a6a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég szerint pánik miatt kerültek különösen nehéz helyzetbe, de ha meg tudnak egyezni a hitelezőikkel, talpra tudnak állni. A csődvédelem alatt a cég működik, a bónuszok lejáratát meghosszabbították, mert azok jelentős részét a járvány miatt nem lehet beváltani.","shortLead":"A cég szerint pánik miatt kerültek különösen nehéz helyzetbe, de ha meg tudnak egyezni a hitelezőikkel, talpra tudnak...","id":"20200422_A_Bonusz_Brigad_csodot_jelentett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b13e8279-f017-4f0b-8889-a1dcad1b2a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f6ade4-409a-4e16-b8a0-4881b2aaa8d8","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_A_Bonusz_Brigad_csodot_jelentett","timestamp":"2020. április. 22. 13:39","title":"Csődvédelmet kért a Bónusz Brigád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Még bátortalanok az emberek Vuhanban, amikor arról van szó, menjenek-e boltba. Ráadásul sokaknak nem maradt már mije, amiből költekezhetne.","shortLead":"Még bátortalanok az emberek Vuhanban, amikor arról van szó, menjenek-e boltba. Ráadásul sokaknak nem maradt már mije...","id":"20200422_vuhan_bolt_kina_vasarlas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9157f51-1b54-497d-af7f-112414ab37f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_vuhan_bolt_kina_vasarlas_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 16:39","title":"Utalványokkal és akciókkal próbálják Vuhanban visszacsalogatni a vásárlókat a boltokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány nagyobb vidéki városban a fitnesztermek üzemeltetői úgy döntöttek, nem várnak tovább, és ismét fogadják a sportolni vágyó vendégeket. ","shortLead":"Néhány nagyobb vidéki városban a fitnesztermek üzemeltetői úgy döntöttek, nem várnak tovább, és ismét fogadják...","id":"20200422_Meg_mielott_tetozne_a_jarvany_tobb_varosban_is_kinyitnak_az_edzotermek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005be673-1640-464e-88df-117b464dd6ad","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Meg_mielott_tetozne_a_jarvany_tobb_varosban_is_kinyitnak_az_edzotermek","timestamp":"2020. április. 22. 10:20","title":"Még mielőtt tetőzne a járvány, több városban is kinyitnak az edzőtermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb66debe-6306-4373-b402-fb7edf65724b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A német hatóságok engedélyt adtak az első olyan klinikai teszt megkezdésére, amely során embereken próbálják ki a koronavírus elleni vakcinát. Közben az ország elindult az utóbbi hetekben bevezetett korlátozások óvatos enyhítésének az útján.","shortLead":"A német hatóságok engedélyt adtak az első olyan klinikai teszt megkezdésére, amely során embereken próbálják ki...","id":"20200422_Klinikai_teszt_segitseg_es_ovatos_enyhites_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb66debe-6306-4373-b402-fb7edf65724b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477ef528-d5f2-4bfe-bf30-e21215dcbe28","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Klinikai_teszt_segitseg_es_ovatos_enyhites_Nemetorszagban","timestamp":"2020. április. 22. 16:15","title":"Klinikai teszt, segítség és óvatos enyhítés Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de88db4e-7b19-424c-b832-53a0e630fd55","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A költségvetés szempontjából aprópénz, amit a kormány a kiskereskedelmi különadóból vár. Sok, amúgy is padlót fogott vállalkozásnak viszont hatalmas pluszteher. Az érv, miszerint a nagy nyereségű multikat sújtja, pedig egész egyszerűen nem igaz.","shortLead":"A költségvetés szempontjából aprópénz, amit a kormány a kiskereskedelmi különadóból vár. Sok, amúgy is padlót fogott...","id":"20200421_A_kormany_soretes_puskaval_kulonadoztatja_a_kiskereskedelmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de88db4e-7b19-424c-b832-53a0e630fd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7530db9-edc4-4ad7-9790-5514c090f309","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_A_kormany_soretes_puskaval_kulonadoztatja_a_kiskereskedelmet","timestamp":"2020. április. 21. 13:42","title":"A kormány sörétes puskával különadóztatja a kiskereskedelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6b6882-ef3f-4ed1-9aeb-ad09c0a6091d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanaz történhetett a főpolgármester szerint, mint az idősotthonokban, mivel az érintett tesztjének csak azután érkezett meg az eredménye, hogy már újra a szállón volt.","shortLead":"Ugyanaz történhetett a főpolgármester szerint, mint az idősotthonokban, mivel az érintett tesztjének csak azután...","id":"20200421_korhaz_hajlektalkanszallo_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af6b6882-ef3f-4ed1-9aeb-ad09c0a6091d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b9b4d4-284f-4ad7-8feb-2fd15f9945f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_korhaz_hajlektalkanszallo_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 14:06","title":"Karácsony: Kórházból visszaküldött beteg vihette be a koronavírust a hajléktalanszállóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160ac5b5-8941-43b5-bca8-21e2fba61b31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tom Moore előtt századik születésnapján ünnepi bélyeg kiadásával tiszteleg majd a brit posta is.","shortLead":"Tom Moore előtt századik születésnapján ünnepi bélyeg kiadásával tiszteleg majd a brit posta is.","id":"20200421_tom_moore_szuletesnapi_udvozletek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=160ac5b5-8941-43b5-bca8-21e2fba61b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6287d028-ccbc-4390-b0f7-93f1c3671ae0","keywords":null,"link":"/elet/20200421_tom_moore_szuletesnapi_udvozletek","timestamp":"2020. április. 21. 17:39","title":"Özönlenek a köszöntések a brit veteránhoz, aki egy vagyont gyűjtött a koronavírus elleni küzdelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]