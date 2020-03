Az otthoni munkavégzésre való átállással a Zoom nevű videokonferencia-alkalmazás népszerűsége is nagyot nőtt. És vannak olyanok, akiknek még járványügyi vészhelyzetben is nagy kedvük van trollkodni.

Néhány hónapja a cégek talán még elképzelni sem tudták, hogy a munkavállalóik otthonról dolgozzanak, a koronavírus-járvány miatt viszont aki csak teheti, ilyen foglalkoztatásra állítja át az alkalmazottait. Emiatt jelentősen megnőtt azon webes szolgáltatások használata, amelyek lehetővé teszik, hogy folyamatosan kapcsolatban legyünk a kollégáinkkal, vagy épp videokonferencia-hívásokat bonyolítsunk le velük. Ezek közül az egyik a Zoom, amelynél a hasznos funkciók mellett újabban egy igen kellemetlen jelenséggel is találkozhatnak a felhasználók.

A bizalmi alapon működő Zoom rendszerében lehetőség van olyan nyilvános videokonferencia-hívások indítására, amelyekhez bárki csatlakozhat. Ezek közül az egyik legnépszerűbb a WFH Happy Hour, amit Casey Newton, a The Verge újságírója, valamint a befektetőként ismert Hunter Walk szervez.

A The Guardian beszámolója szerint miközben egyre többen kezdték el használni a szolgáltatást, a zoombomberek száma is megugrott. Az elnevezés azokat a felhasználókat takarja, akik azért csatlakoznak egy nyilvános videochathez, hogy széttrollkodják azt. (Ezt a trollkodást nevezik zoombombingnak.)

A lap szerint a trollok a saját kameraképük helyett a képernyőjüket osztották meg, amelyen vagy valamilyen erőszakos, vagy pornográf tartalmat láthattak a résztvevők. Sőt, olyan is előfordult már, hogy egy magamutogató zoombomber csatlakozott a csoporthoz. De lehet ennél is rosszabb: mivel a résztvevők által küldött fájlok fogadása minden felhasználónál alapértelmezett opcióként van bekapcsolva, a kiberbiztonsági szakértők szerint a trollok/hackerek akár vírust is küldhetnek mások számítógépére.

© G Data

Egy zoombomber nemrég a WFH Happy Hour konferenciahívását trollkodta szét azzal, hogy pornográf tartalmat sugárzott mind a 40 résztvevőnek. Bár a moderátorok folyamatosan kidobták őt, ám mivel az esemény nyilvános volt, ezért újra és újra csatlakozni tudott. A dolog odáig fajult, hogy végül fel kellett függeszteni a csevegést.

© TechCrunch

Az online esemény egyik szervezője, Casey Newton a TechCrunch-on keresztül kért bocsánatot a résztvevőktől, beleértve a szüleit, akik először csatlakoztak a Zoom-híváshoz.

Hasonló tapasztalatról számolt be Ruha és Shawn Benjamin is, akik gyerekeknek tartottak épp egy online eseményt. Hozzájuk egy rasszista troll csatlakozott, aki folyamatosan sértegette őket, így végül azt a hívást is le kellett állítani.

A cég sajnálatát fejezte ki az ilyen és ehhez hasonló kellemetlenségek miatt. Mint írják, mivel ezek a hívások lényegében olyanok, mint a nyilvános fórumok, sokat nem lehet tenni a trollok kivédése érdekében. Talán annyit, hogy amikor csak lehet, ne osszák meg az esemény linkjét a közösségi oldalakon.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.