Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint „egészen elképesztő, hogy a járvány csúcsidőszakában tartanák meg a vizsgákat“.","shortLead":"A DK elnöke szerint „egészen elképesztő, hogy a járvány csúcsidőszakában tartanák meg a vizsgákat“.","id":"20200421_gyurcsany_ferenc_demokratikus_koalacio_dk_peticio_erettsegi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac03d34-834e-4ed7-8199-6517d7a85075","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_gyurcsany_ferenc_demokratikus_koalacio_dk_peticio_erettsegi","timestamp":"2020. április. 21. 21:01","title":"Gyurcsányék petíciót indítanak, hogy halasszák el az idei az érettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e7b048-cb65-45b5-8911-7473b680e8a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerítésen kívül nem mehetnek a gyerekek, lassan nem fogják tudni megakadályozni a szökéseket.","shortLead":"A kerítésen kívül nem mehetnek a gyerekek, lassan nem fogják tudni megakadályozni a szökéseket.","id":"20200422_Egyre_nagyobb_a_feszultseg_a_gyermekotthonokban_a_bezartsag_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52e7b048-cb65-45b5-8911-7473b680e8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2608f6-fcbf-4ed0-a5fc-e6562e954a39","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Egyre_nagyobb_a_feszultseg_a_gyermekotthonokban_a_bezartsag_miatt","timestamp":"2020. április. 22. 21:04","title":"Egyre nagyobb a feszültség a gyermekotthonokban a bezártság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a4015d-b8bb-4fae-bd8e-3142a8d392d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Antonio Guterres a Föld Napjának 50. évfordulóján osztotta meg hat pontból álló üzenetét, amelyben a kormányokat összefogásra és a gazdaság zöld újraindítására szólítja fel. ","shortLead":"Antonio Guterres a Föld Napjának 50. évfordulóján osztotta meg hat pontból álló üzenetét, amelyben a kormányokat...","id":"20200422_Az_ENSZfotitkar_is_zold_felepulest_surget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9a4015d-b8bb-4fae-bd8e-3142a8d392d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c07e7fb-6eb8-43f7-b591-427ae84cb7b8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200422_Az_ENSZfotitkar_is_zold_felepulest_surget","timestamp":"2020. április. 22. 11:50","title":"A koronavírus-válságnál is égetőbb vészhelyzetről ír az ENSZ-főtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mostanáig bírta egy 1978-as gerincvezeték, cserélni kell. ","shortLead":"Mostanáig bírta egy 1978-as gerincvezeték, cserélni kell. ","id":"20200422_fotav_kispest_kimaradas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4582cfd-ca53-45f4-9d8d-545a139b2b2e","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_fotav_kispest_kimaradas","timestamp":"2020. április. 22. 16:01","title":"10 ezer kispesti háztartásban nem lesz meleg víz csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Valutaalap a gyors zuhanás után gyors kilábalást jósol, azonban óriási a bizonytalanság. Az is kérdéses, hogy nyárra gátat szabhatnak-e a vírusnak, ami a gazdaság újraindításának kulcsa. Míg a fejlett ipari országok is szenvednek, a fejlődők pedig még jobban megsínylik a járvány hatását. ","shortLead":"A Nemzetközi Valutaalap a gyors zuhanás után gyors kilábalást jósol, azonban óriási a bizonytalanság. Az is kérdéses...","id":"20200422_Soha_nem_latott_leallast_tapasztal_a_vilaggazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eeba732-e4ec-4069-8f41-c1821271074c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_Soha_nem_latott_leallast_tapasztal_a_vilaggazdasag","timestamp":"2020. április. 22. 17:50","title":"Soha nem látott leállást tapasztal a világgazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40845cd5-a776-41b1-bcc1-577cfe2e537e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 60 ezer vasalható, mosható arcvédőt osztanak ki a fővárosban közlekedőknek.","shortLead":"Összesen 60 ezer vasalható, mosható arcvédőt osztanak ki a fővárosban közlekedőknek.","id":"20200422_bkk_arcmaszk_tomegkozlekedes_fopolgarmesteri_hivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40845cd5-a776-41b1-bcc1-577cfe2e537e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1767336-7c35-42e5-b69c-61906217ad29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_bkk_arcmaszk_tomegkozlekedes_fopolgarmesteri_hivatal","timestamp":"2020. április. 22. 11:09","title":"Maszkokat osztanak a BKK-utasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4989e3b9-9426-49b8-9d9c-fffac54273c9","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány miatt zárva tartanak az állatkertek, így a látogatói bevételektől elesnek, de az állatok folyamatos gondoskodást igényelnek, ami viszont pénzbe kerül. Megkérdeztük a magyar állatkerteket, hogyan élik túl a következő hónapokat.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt zárva tartanak az állatkertek, így a látogatói bevételektől elesnek, de az állatok...","id":"20200421_Allatkertek_bevetelek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4989e3b9-9426-49b8-9d9c-fffac54273c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebffd2cd-cef8-4e3d-91ea-566d2f3a23f6","keywords":null,"link":"/elet/20200421_Allatkertek_bevetelek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 20:00","title":"A magyar állatkerti oroszlánoknak már nagyon hiányoznak a gyerekek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4186882-0eee-4242-bb94-b02d1ae573bd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mezőgazdaságban nagy a munkaerőhiány, ám a járvány miatt utcára kerülőknek csak kis része áramlik az ágazatba, és nagyon hiányoznak a vendégmunkások.","shortLead":"A mezőgazdaságban nagy a munkaerőhiány, ám a járvány miatt utcára kerülőknek csak kis része áramlik az ágazatba, és...","id":"20200422_mezogazdasag_vendegmunkas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4186882-0eee-4242-bb94-b02d1ae573bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3a01d0-31d1-407d-b8a9-2b1ce3192e2d","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_mezogazdasag_vendegmunkas_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 12:07","title":"Óriási a munkaerőhiány a mezőgazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]