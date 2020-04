Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e491acd0-cedc-4674-99da-7eefeb9672a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hercegi pár az esküvő előtti feszült helyzetben próbált meg kapcsolatba lépni a paparazzókkal üzletelő Thomas Markle-lal.","shortLead":"A hercegi pár az esküvő előtti feszült helyzetben próbált meg kapcsolatba lépni a paparazzókkal üzletelő Thomas...","id":"20200421_Meghan_Markle_nyilvanossagra_hozta_az_apjanak_irt_SMSeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e491acd0-cedc-4674-99da-7eefeb9672a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390a1256-1523-428d-8cce-d92668c717b9","keywords":null,"link":"/elet/20200421_Meghan_Markle_nyilvanossagra_hozta_az_apjanak_irt_SMSeket","timestamp":"2020. április. 21. 09:54","title":"Meghan Markle nyilvánosságra hozta az apjának írt SMS-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelmi hatóság közzétette a koronavírus-járvány napi statisztikáit.","shortLead":"Az olasz polgári védelmi hatóság közzétette a koronavírus-járvány napi statisztikáit.","id":"20200421_Olaszorszag_2729_uj_fertozott_534_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c056ed2f-f8f1-4d7c-b470-701996a9e80e","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_Olaszorszag_2729_uj_fertozott_534_halott","timestamp":"2020. április. 21. 18:14","title":"Olaszországban ismét csökkent az aktuális fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f431210-dbdf-4146-a08a-3ca95a05736f","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Ilyen volt, ilyen lett – a nyitóképen a Manchesteri Egyetem campusa a járvány előtt, és most. Nagy-Britanniában tanuló sok-sok magyar egyetemista tért haza a koronavírus-járvány miatt, megpecsételve egy amúgy is hektikus, sztrájkokkal tűzdelt tanév sorsát. ","shortLead":"Ilyen volt, ilyen lett – a nyitóképen a Manchesteri Egyetem campusa a járvány előtt, és most. Nagy-Britanniában tanuló...","id":"20200421_Szeretettel_NagyBritanniabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f431210-dbdf-4146-a08a-3ca95a05736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd39e094-5b91-4445-88b1-dc9ed3c296a7","keywords":null,"link":"/360/20200421_Szeretettel_NagyBritanniabol","timestamp":"2020. április. 21. 13:00","title":"Szeretettel Nagy-Britannia helyett Magyarországról: a távoktatás nem ismer határokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417a65a5-3017-4bed-be84-0d5426dd4c19","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A forgatókönyv már készül, és keresik a főszereplőt.","shortLead":"A forgatókönyv már készül, és keresik a főszereplőt.","id":"20200421_Sissibol_sosem_eleg_a_Netflix_sorozatot_keszit_az_eletebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=417a65a5-3017-4bed-be84-0d5426dd4c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b045ac9d-d553-4d2c-8353-f174ffd0e411","keywords":null,"link":"/kultura/20200421_Sissibol_sosem_eleg_a_Netflix_sorozatot_keszit_az_eletebol","timestamp":"2020. április. 21. 10:22","title":"Sissiből sosem elég: a Netflix sorozatot készít az életéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5163cd0-0466-4fed-8f47-92f56180044a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékosok csak 30 százalékos bércsökkentést fogadnának el.","shortLead":"A játékosok csak 30 százalékos bércsökkentést fogadnának el.","id":"20200421_siofok_fizetes_csokkentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5163cd0-0466-4fed-8f47-92f56180044a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4a6704-f710-49b1-afa4-c502eb76f2ea","keywords":null,"link":"/sport/20200421_siofok_fizetes_csokkentes","timestamp":"2020. április. 21. 14:28","title":"A siófoki focisták nem mennek bele a fizetésük megfelezésébe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66bf83d-3a12-4b42-ac4e-f23deecae47c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar találmány nagy előnye, hogy nem jelent többletterhelést a kórházi gázhálózatnak. A szabadalmaztatás után megkezdődhet a sorozatgyártás.","shortLead":"A magyar találmány nagy előnye, hogy nem jelent többletterhelést a kórházi gázhálózatnak. A szabadalmaztatás után...","id":"20200421_lelegeztetogep_koronavirus_palkovics_laszlo_szabdalom_femtonics_kft_semmelweis_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e66bf83d-3a12-4b42-ac4e-f23deecae47c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867e61cb-e9c7-4671-b2d8-87a11338c502","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_lelegeztetogep_koronavirus_palkovics_laszlo_szabdalom_femtonics_kft_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. április. 21. 16:10","title":"Könnyen használható, hordozható lélegeztetőgépet terveztek magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány nagyobb vidéki városban a fitnesztermek üzemeltetői úgy döntöttek, nem várnak tovább, és ismét fogadják a sportolni vágyó vendégeket. ","shortLead":"Néhány nagyobb vidéki városban a fitnesztermek üzemeltetői úgy döntöttek, nem várnak tovább, és ismét fogadják...","id":"20200422_Meg_mielott_tetozne_a_jarvany_tobb_varosban_is_kinyitnak_az_edzotermek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005be673-1640-464e-88df-117b464dd6ad","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Meg_mielott_tetozne_a_jarvany_tobb_varosban_is_kinyitnak_az_edzotermek","timestamp":"2020. április. 22. 10:20","title":"Még mielőtt tetőzne a járvány, több városban is kinyitnak az edzőtermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406a876b-edb2-43d9-9dd5-74d6595c39ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A négyezer négyzetméteres telken álló épületet egykor a veszprémi püspök használta nyaralóként.","shortLead":"A négyezer négyzetméteres telken álló épületet egykor a veszprémi püspök használta nyaralóként.","id":"20200423_rakay_philip_tiborcz_istvan_badacsonytomaji_ranolder_villa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=406a876b-edb2-43d9-9dd5-74d6595c39ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37d263b-a831-4d07-a807-5b36547b58c5","keywords":null,"link":"/kkv/20200423_rakay_philip_tiborcz_istvan_badacsonytomaji_ranolder_villa","timestamp":"2020. április. 23. 08:05","title":"Rákay Philip cégéé lett a villa, amely korábban Tiborcz érdekeltségébe tartozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]