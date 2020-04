Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó és megalapozott döntés a május 4-i érettségi - véli a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai vezetője.","shortLead":"Jó és megalapozott döntés a május 4-i érettségi - véli a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai vezetője.","id":"20200423_Oroszi_Beatrix_erettsegi_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c953945-7f65-4d1a-822d-8898bd6a3601","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Oroszi_Beatrix_erettsegi_koronavirus","timestamp":"2020. április. 23. 21:06","title":"Oroszi Beatrix: Jó lesz május 4-én az érettségi, a fiatalok között ritka a halálos koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e072e273-19c7-4767-b142-8685d9964cb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy idő óta már munkálkodik azon, hogy hidat verjen a Windows 10 és az Android rendszer között. Legutóbbi fejlesztése is ebbe az irányba mutat.","shortLead":"A Microsoft egy idő óta már munkálkodik azon, hogy hidat verjen a Windows 10 és az Android rendszer között. Legutóbbi...","id":"20200423_samsung_telefon_windows_fajlatvitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e072e273-19c7-4767-b142-8685d9964cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe52905-9361-4d8d-aec9-aecd39858323","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_samsung_telefon_windows_fajlatvitel","timestamp":"2020. április. 23. 08:33","title":"Ha Samsung a telefonja és windowsos a számítógépe, akkor jó hírünk van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02ef595-b01a-49c8-8d67-58e98e7ca1f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Se V8-as benzinmotor, se kompresszor. Csak egy szinte teljesen hangtalan villanymotor.","shortLead":"Se V8-as benzinmotor, se kompresszor. Csak egy szinte teljesen hangtalan villanymotor.","id":"20200423_1400_loeros_elektromos_gyorsulasi_auto_lett_a_ford_mustangbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d02ef595-b01a-49c8-8d67-58e98e7ca1f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847cfb68-0e2f-484d-a0fd-cff470d75fb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200423_1400_loeros_elektromos_gyorsulasi_auto_lett_a_ford_mustangbol","timestamp":"2020. április. 23. 07:59","title":"1400 lóerős elektromos gyorsulási autó lett a Ford Mustangból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f2f3ba-9a13-45b7-95ab-3fc3d5ff16c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs megállás, készülnek az 5G-s chipsetek a Huawei műhelyében. Bejelentették a harmadik ilyen áramkört, a Kirin 985-öt.","shortLead":"Nincs megállás, készülnek az 5G-s chipsetek a Huawei műhelyében. Bejelentették a harmadik ilyen áramkört, a Kirin...","id":"20200423_huawei_kirin_985_5g_lapkakeszlet_processzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6f2f3ba-9a13-45b7-95ab-3fc3d5ff16c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819305ef-213f-4090-8a0a-a9c159e1ed33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_huawei_kirin_985_5g_lapkakeszlet_processzor","timestamp":"2020. április. 23. 09:33","title":"Processzor a csúcsról: új 5G-s egységet jelentett be a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper a híressé vált tésztájával jelezte támogatását az egészségügyi dolgozók felé.","shortLead":"A rapper a híressé vált tésztájával jelezte támogatását az egészségügyi dolgozók felé.","id":"20200423_Eminem_400_adag_spagettit_kuldott_egy_detroiti_korhaznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d6a0a7-aff6-4fdc-8237-3440a850b554","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Eminem_400_adag_spagettit_kuldott_egy_detroiti_korhaznak","timestamp":"2020. április. 23. 10:44","title":"Eminem 400 adag spagettit küldött egy detroiti kórháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0205ba02-b40e-4b2f-9a15-fd151b4bcd15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Napi jelentés halálozásokról és fertőzöttekről.","shortLead":"Napi jelentés halálozásokról és fertőzöttekről.","id":"20200424_Idosotthonokban_halt_meg_az_europai_koronavirusalozatok_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0205ba02-b40e-4b2f-9a15-fd151b4bcd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2b0988-6ca0-44cf-a6f1-ff539eb6ae3d","keywords":null,"link":"/vilag/20200424_Idosotthonokban_halt_meg_az_europai_koronavirusalozatok_fele","timestamp":"2020. április. 24. 07:38","title":"Idősotthonokban halt meg az európai koronavírus-álozatok fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c45383-bc0e-4c0e-a336-c390c2339417","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bécsből indulnának járatok néhány városba.","shortLead":"Bécsből indulnának járatok néhány városba.","id":"20200424_Majus_1tol_ujraindul_es_meg_olcsobb_lesz_a_Wizz_Air","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c45383-bc0e-4c0e-a336-c390c2339417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984847a4-eb73-4d6d-a6b4-e9dab238e2d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_Majus_1tol_ujraindul_es_meg_olcsobb_lesz_a_Wizz_Air","timestamp":"2020. április. 24. 14:07","title":"Május 1-től újraindul és még olcsóbb lesz a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Más kizáró tényezőket is felsorolt a pénzügyminiszter.","shortLead":"Más kizáró tényezőket is felsorolt a pénzügyminiszter.","id":"20200423_koronavirus_mentocsomag_vallalkozas_franciaorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98473a83-6f71-4bac-a12d-da29f9f427f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_koronavirus_mentocsomag_vallalkozas_franciaorszag","timestamp":"2020. április. 23. 18:17","title":"Nem segít az adóparadicsomban bejegyzett cégeknek Franciaország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]