Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b3f318a-8a56-43f8-9a5e-714300402eb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fontos valamilyen magyarázatot adni a helyzetre a gyermek érettségének, fejlettségének megfelelően.","shortLead":"Fontos valamilyen magyarázatot adni a helyzetre a gyermek érettségének, fejlettségének megfelelően.","id":"20200424_Hogyan_beszeljunk_a_gyermekeinknek_a_jarvanyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b3f318a-8a56-43f8-9a5e-714300402eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb20411-0eba-4a36-bccb-58f14aa223c4","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Hogyan_beszeljunk_a_gyermekeinknek_a_jarvanyrol","timestamp":"2020. április. 24. 09:54","title":"Hogyan beszéljünk a gyermekeinknek a járványról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a40a69-071b-42b0-8432-da4a4616b2b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajna Tímea hosszú időn át hirdette eladásra a Lamborghinijét. Ez, valamint az eladás híre is az Instagramról derült ki. \r

\r

","shortLead":"Vajna Tímea hosszú időn át hirdette eladásra a Lamborghinijét. Ez, valamint az eladás híre is az Instagramról derült...","id":"20200424_Vajna_Timea_eladta_a_luxusautojat_most_egy_ujabbat_keres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50a40a69-071b-42b0-8432-da4a4616b2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791285e2-6a9a-4619-820d-7cf7f0310062","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Vajna_Timea_eladta_a_luxusautojat_most_egy_ujabbat_keres","timestamp":"2020. április. 24. 09:05","title":"Vajna Tímea eladta a luxusautóját, most egy újabbat keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index által megírt történetben több érthetetlen részlet is van.","shortLead":"Az Index által megírt történetben több érthetetlen részlet is van.","id":"20200424_Nem_ertesulhetett_a_csalad_a_koronavirusban_elhunyt_nagymama_allapotarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d394eab-711e-478e-bfc3-662a4c6b4f3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_Nem_ertesulhetett_a_csalad_a_koronavirusban_elhunyt_nagymama_allapotarol","timestamp":"2020. április. 24. 16:49","title":"Nem értesülhetett a család a koronavírusban elhunyt nagymama állapotáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6902132f-7307-45ef-a517-cbc97b038cc6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"\"Mi általában űrrepülőket és nem orvosi eszközöket készítünk, de segíteni akarunk\" – közölte a koronavírus-járványra reagálva az amerikai űrhivatal (NASA).","shortLead":"\"Mi általában űrrepülőket és nem orvosi eszközöket készítünk, de segíteni akarunk\" – közölte a koronavírus-járványra...","id":"20200425_Urhajok_helyett_orvosi_eszkozoket_terveznek_most_a_NASAban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6902132f-7307-45ef-a517-cbc97b038cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efa24b7-e03a-4cff-acf0-dd23cfecb951","keywords":null,"link":"/tudomany/20200425_Urhajok_helyett_orvosi_eszkozoket_terveznek_most_a_NASAban","timestamp":"2020. április. 25. 09:23","title":"Űrhajók helyett orvosi eszközöket terveznek most a NASA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Speciális szabályok jönnek majd Magyarországon, de az újraindításnak az a feltétele, hogy meg tudják védeni az időseket, a nagyvárosokban élőket és a krónikus betegeket.","shortLead":"Speciális szabályok jönnek majd Magyarországon, de az újraindításnak az a feltétele, hogy meg tudják védeni...","id":"20200424_Orban_Fokozatosan_es_szigoru_menetrend_mellett_ujraindithatjuk_az_eletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0248e3cc-4225-4396-939d-53fac708cda5","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_Orban_Fokozatosan_es_szigoru_menetrend_mellett_ujraindithatjuk_az_eletet","timestamp":"2020. április. 24. 07:39","title":"Orbán: Fokozatosan és szigorú menetrend mellett újraindíthatjuk az életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d8f05e-3409-4d9f-a375-d038573b5cb9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A főorvos betekintést ad a sürgősségi osztályok mostani működésébe, a többi osztálynál pedig úgy látja, hogy \"küzdenek azért, hogy fel tudjanak venni beteget\". Mindenáron el kell kerülni, hogy gép sorsolja ki, hogy kinek jut lélegeztetőgép, viszont nem lesz egyszerű majd az elmaradt műtéteket sem pótolni – véli Zacher. A tapasztalatok alapján pedig joggal feszegethető, hogy szükség van-e egyáltalán ennyi kórházi ágyra.","shortLead":"A főorvos betekintést ad a sürgősségi osztályok mostani működésébe, a többi osztálynál pedig úgy látja, hogy \"küzdenek...","id":"20200423_Zacher_Gabor_a_Home_officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85d8f05e-3409-4d9f-a375-d038573b5cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15cd6cd-e78e-4afa-bafd-80b5a6897828","keywords":null,"link":"/360/20200423_Zacher_Gabor_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 23. 18:30","title":"Zacher Gábor a Home office-ban: \"Kell játszani az ágyszámokkal\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A remdesivir nevű gyógyszertől Magyarországon is sokat vártak.","shortLead":"A remdesivir nevű gyógyszertől Magyarországon is sokat vártak.","id":"20200424_Mar_az_elso_kiserleteknel_kudarcot_vallottak_a_virusellenes_gyogyszerrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9a136a-6ae2-411d-a0e9-5c216e03a422","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_Mar_az_elso_kiserleteknel_kudarcot_vallottak_a_virusellenes_gyogyszerrel","timestamp":"2020. április. 24. 06:16","title":"Már az első kísérleteknél kudarcot vallottak a vírusellenes gyógyszerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67567a7-e197-43c7-befa-08eb8e3429ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ujvári Balázs előadása még angol nyelvű szinkrontolmácsolást is kapott.","shortLead":"Ujvári Balázs előadása még angol nyelvű szinkrontolmácsolást is kapott.","id":"20200424_Arany_Janos_vers_Europai_Bizottsag_szovivo_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a67567a7-e197-43c7-befa-08eb8e3429ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197808c6-bea1-4d20-82c5-db8e496dc131","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Arany_Janos_vers_Europai_Bizottsag_szovivo_video","timestamp":"2020. április. 24. 17:28","title":"Magyarul szavalta el Arany János versét az Európai Bizottság szóvivője – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]