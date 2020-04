Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb66debe-6306-4373-b402-fb7edf65724b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És már több mint 1600 fertőzött van az országban a csütörtöki hírek szerint. Kásler Miklós miniszter Romániába küldene magyar orvosokat, Róna Péter közgazdász pedig vallja: a vírusválság legyőzéséhez mindent másképp kell csinálni. Járványhírek percről percre.","shortLead":"És már több mint 1600 fertőzött van az országban a csütörtöki hírek szerint. Kásler Miklós miniszter Romániába küldene...","id":"20200416_koronavirus_jarvany_magyarorszag_fertozott_percrol_percre_aprilis_16","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb66debe-6306-4373-b402-fb7edf65724b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc44f6a3-e1e9-4798-a90c-e4ce90dafbfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_koronavirus_jarvany_magyarorszag_fertozott_percrol_percre_aprilis_16","timestamp":"2020. április. 16. 07:50","title":"142 halottja van már a koronavírus-járványnak Magyarországon – hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb37f7fb-f556-4d4b-b233-addf560f9fc7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A diplomák kiállítását is sürgeti a kormány a felsőoktatási intézményeknél.","shortLead":"A diplomák kiállítását is sürgeti a kormány a felsőoktatási intézményeknél.","id":"20200415_diploma_nyelvvizsga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb37f7fb-f556-4d4b-b233-addf560f9fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d576445-f0cc-442f-957b-58c208c1a8cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_diploma_nyelvvizsga","timestamp":"2020. április. 15. 20:31","title":"Újabb módosításokról döntöttek: változik a vizsgák és a felvételik lebonyolítása is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240a7165-941b-4751-8ff9-ca63476419a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgató eltávolítása után felmondott az orvosigazgató.","shortLead":"A főigazgató eltávolítása után felmondott az orvosigazgató.","id":"20200417_koronavirus_jarvany_fejer_megyei_korhaz_lemondas_orvosigazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=240a7165-941b-4751-8ff9-ca63476419a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106da882-c1da-4b06-8e57-b7d71b2fec5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_jarvany_fejer_megyei_korhaz_lemondas_orvosigazgato","timestamp":"2020. április. 17. 15:12","title":"Lemondott a Fejér megyei kórház orvosigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276c6d58-d24a-4126-9f5c-9b9c7abcac0c","c_author":"Róna Péter","category":"360","description":"Az ismert közgazdász szerint a fiskális és a monetáris eszközökkel végzett beavatkozások világszerte megbuktak. Felidézi, hogy az 1929-33 nagy válság után is a korábbi recepteket sutba dobó gazdaságpolitika bizonyult sikeresnek, így most is valami újat kell kitalálni – néhány javaslatát vázolja is.","shortLead":"Az ismert közgazdász szerint a fiskális és a monetáris eszközökkel végzett beavatkozások világszerte megbuktak...","id":"20200416_A_negy_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=276c6d58-d24a-4126-9f5c-9b9c7abcac0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272e5200-33f2-4bdb-a9db-e760d2c64e77","keywords":null,"link":"/360/20200416_A_negy_valsag","timestamp":"2020. április. 16. 06:30","title":"Róna Péter: A vírusválság legyőzéséhez mindent másképp kell csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15dde501-f4a4-4107-a731-62e79dc230ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A képeket elnézve érthető.","shortLead":"A képeket elnézve érthető.","id":"20200416_Banksy_is_home_officeban_van_de_a_felesege_nem_igazan_orul_neki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15dde501-f4a4-4107-a731-62e79dc230ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea5d68d-06bf-418b-bf5a-2fe008645c0a","keywords":null,"link":"/kultura/20200416_Banksy_is_home_officeban_van_de_a_felesege_nem_igazan_orul_neki","timestamp":"2020. április. 16. 09:06","title":"Banksy is home office-ban van, de a felesége nem igazán örül neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf6b99e-5359-4fd5-9157-73594af90bcc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az erőszak szükségességét szabályszegésekkel magyarázzák, de jogvédők szerint volt, akit azért lőttek agyon, mert nem fizetett kenőpénzt.","shortLead":"Az erőszak szükségességét szabályszegésekkel magyarázzák, de jogvédők szerint volt, akit azért lőttek agyon, mert nem...","id":"20200416_nigeria_koronavirus_rendori_brutalitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cf6b99e-5359-4fd5-9157-73594af90bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461def11-bd44-407f-a5ae-e2055538a4be","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_nigeria_koronavirus_rendori_brutalitas","timestamp":"2020. április. 16. 20:27","title":"Megöltek 18 embert a nigériai hatóságok a korlátozások betartatása közben, a koronavírus még csak 12 emberrel végzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47a90ac-1d0e-4a56-9432-f5dfab5b294e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"142 halottja és 1652 diagnosztizált fertőzöttje van a koronavírus-járványnak Magyarországon.","shortLead":"142 halottja és 1652 diagnosztizált fertőzöttje van a koronavírus-járványnak Magyarországon.","id":"20200416_koronavirus_jarvany_szamok_betegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e47a90ac-1d0e-4a56-9432-f5dfab5b294e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042b4f25-a4f7-4728-89af-32a87ba23254","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_koronavirus_jarvany_szamok_betegseg","timestamp":"2020. április. 16. 07:46","title":"Újabb 8 magyar áldozata van a koronavírusnak, 73 beteg tesztje lett pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Persze csak az azonosított betegek vannak ennyien. Élen Amerika.","shortLead":"Persze csak az azonosított betegek vannak ennyien. Élen Amerika.","id":"20200417_21_millio_folott_a_globalis_fertozesszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e69d886-f261-4fbf-a78f-2177ba088328","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_21_millio_folott_a_globalis_fertozesszam","timestamp":"2020. április. 17. 07:57","title":"2,1 millió fölött a globális fertőzésszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]