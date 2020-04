Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a17e0e40-7efd-405a-b57f-80a880b1818c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Legkorábban júliusban nyithatnak ki a fővárosi fürdőzőhelyek. ","shortLead":"Legkorábban júliusban nyithatnak ki a fővárosi fürdőzőhelyek. ","id":"20200423_A_kanikula_egy_reszet_a_budapesti_strandok_nelkul_kell_majd_kibirnunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a17e0e40-7efd-405a-b57f-80a880b1818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a5df12-c154-40a5-a535-6ca308098eb4","keywords":null,"link":"/elet/20200423_A_kanikula_egy_reszet_a_budapesti_strandok_nelkul_kell_majd_kibirnunk","timestamp":"2020. április. 23. 11:03","title":"A kánikula egy részét a budapesti strandok nélkül kell majd kibírnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vatikánban úgy döntöttek, hogy a járvány miatt egy évvel eltolják a rendezvényt.","shortLead":"A Vatikánban úgy döntöttek, hogy a járvány miatt egy évvel eltolják a rendezvényt.","id":"20200423_Elhalasztjak_a_budapesti_Nemzetkozi_Eucharisztikus_Kongresszust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224cdf8c-829d-469d-b832-155b60370e8b","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Elhalasztjak_a_budapesti_Nemzetkozi_Eucharisztikus_Kongresszust","timestamp":"2020. április. 23. 12:35","title":"Elhalasztják a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8f6030-f9c0-4796-96d1-1562955041c6","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A világon napok óta Oroszországban emelkedik a leggyorsabban a koronavírussal fertőzöttek száma. Akadnak, akik szerint Moszkva lehet az újabb New York, míg az optimisták úgy vélik, a tesztelés beindulása miatt lett hirtelen sok vírushordozó.","shortLead":"A világon napok óta Oroszországban emelkedik a leggyorsabban a koronavírussal fertőzöttek száma. Akadnak, akik szerint...","id":"202017__oroszorszag__elszabadulo_jarvany__nyitott_templomok__robbanasveszely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b8f6030-f9c0-4796-96d1-1562955041c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8257f7-1606-412d-b154-8039b50439e6","keywords":null,"link":"/360/202017__oroszorszag__elszabadulo_jarvany__nyitott_templomok__robbanasveszely","timestamp":"2020. április. 25. 08:15","title":"Putyin elszámolta magát a vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66e16de-113b-4e3f-9946-0b10cc8a45dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előttünk álló két hétvégére a polgármesterek újra megkapják a jogot, hogy szigorúbb helyi intézkedéseket hozzanak. Az operatív törzs csütörtöki tájékoztatója.","shortLead":"Az előttünk álló két hétvégére a polgármesterek újra megkapják a jogot, hogy szigorúbb helyi intézkedéseket hozzanak...","id":"20200423_Koronavirus_850en_vannak_korhazban_61en_lelegeztetogepen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c66e16de-113b-4e3f-9946-0b10cc8a45dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d92c9b2-0ee2-4214-8dc9-8fc664a36d0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_Koronavirus_850en_vannak_korhazban_61en_lelegeztetogepen","timestamp":"2020. április. 23. 12:06","title":"Koronavírus: 850-en vannak kórházban, 61-en lélegeztetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Újra nekifutnak az EU-tagországok vezetői csütörtök délután annak, hogy megtalálják a csodafegyvert a koronavírus-járvány okozta sokk ellen. Ötletek vannak, ám a bőkezűségnek két korlátja is van: egyfelől ez a hétéves uniós költségvetés utolsó éve, amikor kevés pénz van már a kasszában, másfelől a tagországok egy része nem mutat nagy hajlandóságot arra, hogy beszálljon egy olyan támogatási rendszerbe, amelyből elsősorban nem ő profitál. Ez azonban nem jelenti azt – bármennyire is próbálja a magyar kormány ezt láttatni –, hogy nincs uniós segítség a koronavírus ellen.","shortLead":"Újra nekifutnak az EU-tagországok vezetői csütörtök délután annak, hogy megtalálják a csodafegyvert...","id":"20200423_eu_tamogatas_koronavirus_marshall_terv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a73b87-1896-4b1f-9fd9-944cffe341d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_eu_tamogatas_koronavirus_marshall_terv","timestamp":"2020. április. 23. 16:30","title":"Mit kapunk az EU-tól a koronavírus ellen? Marshall-segélyt vagy a nagy semmit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Más kizáró tényezőket is felsorolt a pénzügyminiszter.","shortLead":"Más kizáró tényezőket is felsorolt a pénzügyminiszter.","id":"20200423_koronavirus_mentocsomag_vallalkozas_franciaorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98473a83-6f71-4bac-a12d-da29f9f427f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_koronavirus_mentocsomag_vallalkozas_franciaorszag","timestamp":"2020. április. 23. 18:17","title":"Nem segít az adóparadicsomban bejegyzett cégeknek Franciaország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"250-re nőtt a magyar áldozatok száma, Trumpék nyárra várják a vírus végét, megbukhatott az első teszten a vírus egyik ellenszere. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"250-re nőtt a magyar áldozatok száma, Trumpék nyárra várják a vírus végét, megbukhatott az első teszten a vírus egyik...","id":"20200424_Radar360_EUs_valsagkezelesrol_targyaltak_kozben_Meszaros_ilyenkor_is_hasit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab850c6-6565-42d7-b83b-bc994dd3f1e0","keywords":null,"link":"/360/20200424_Radar360_EUs_valsagkezelesrol_targyaltak_kozben_Meszaros_ilyenkor_is_hasit","timestamp":"2020. április. 24. 08:05","title":"Radar360: EU-s válságkezelésről tárgyaltak, közben Mészáros ilyenkor is hasít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik munkatárs férjének gyorstesztje lett pozitív, jelenleg a klinikai szintű vizsgálat eredményére várnak.","shortLead":"Az egyik munkatárs férjének gyorstesztje lett pozitív, jelenleg a klinikai szintű vizsgálat eredményére várnak.","id":"20200424_Koronavirus_gyanuja_miatt_bezartak_a_pecsi_onkormanyzat_adougyi_osztalyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1f0d16-8fd5-4b46-9bb7-246b502f5d8a","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_Koronavirus_gyanuja_miatt_bezartak_a_pecsi_onkormanyzat_adougyi_osztalyat","timestamp":"2020. április. 24. 17:49","title":"Koronavírus gyanúja miatt bezárták a pécsi önkormányzat adóügyi osztályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]