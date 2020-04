Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportesemények megrendezését engedélyező kormányrendelet után húsz nappal elstartolhatnak a sorozatok.\r

","shortLead":"A sportesemények megrendezését engedélyező kormányrendelet után húsz nappal elstartolhatnak a sorozatok.\r

","id":"20200424_Legkesobb_junius_13an_ujraindulhat_a_magyar_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84750882-1626-4802-930b-a372128976e2","keywords":null,"link":"/sport/20200424_Legkesobb_junius_13an_ujraindulhat_a_magyar_foci","timestamp":"2020. április. 24. 18:15","title":"Legkésőbb június 13-án újraindulhat a magyar foci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0bd50a-c610-41ba-b6f2-9bb69a8ebde4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos beszélt a fiatal férfi halálának az okairól, két súlyos problémával is küszködött az elhunyt. A Pénzügyminisztérium egyik államtitkára felsorolta a kormány intézkedéseit. Az operatív törzs szombati tájékoztatója.","shortLead":"A tiszti főorvos beszélt a fiatal férfi halálának az okairól, két súlyos problémával is küszködött az elhunyt...","id":"20200425_Operativ_torzs_sajttaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de0bd50a-c610-41ba-b6f2-9bb69a8ebde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c500958-05d6-4fdf-88ce-54c1c8201495","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Operativ_torzs_sajttaj","timestamp":"2020. április. 25. 11:22","title":"Müller Cecília: Súlyos betegségektől szenvedett a 41 éves elhunyt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök fontosnak mondta az elővigyázatosságot és a higiéniai szabályok szigorú betartását.\r

\r

","shortLead":"Az elnök fontosnak mondta az elővigyázatosságot és a higiéniai szabályok szigorú betartását.\r

\r

","id":"20200425_Trump_az_orszag_kezd_munkaba_allni_de_a_tarsadalmi_elkulonules_meg_fontos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f982d78f-6328-408c-bbd4-7d8195ef22f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200425_Trump_az_orszag_kezd_munkaba_allni_de_a_tarsadalmi_elkulonules_meg_fontos","timestamp":"2020. április. 25. 09:29","title":"Trump: az ország kezd munkába állni, de a társadalmi elkülönülés még fontos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a12ffaa-14ee-4c47-8b51-ad585293b711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Merkely Béla külföldi diákok előtt, videokonferencián beszélt arról, mit tapasztalni nálunk. Jól állunk, mondta, de a kórházak, az idősotthonok és a hajléktalanszállók veszélyben vannak.","shortLead":"Merkely Béla külföldi diákok előtt, videokonferencián beszélt arról, mit tapasztalni nálunk. Jól állunk, mondta, de...","id":"20200424_merkely_bela_rektor_semmelweis_egyetem_koronavirus_jarvany_virus_lelegeztetogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a12ffaa-14ee-4c47-8b51-ad585293b711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7d7057-da51-4eca-bc29-e68034ef4f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_merkely_bela_rektor_semmelweis_egyetem_koronavirus_jarvany_virus_lelegeztetogep","timestamp":"2020. április. 24. 21:10","title":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint mérsékelt a magyarországi járványhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki sem kell mozdulni otthonról, ha valaki most ugorna neki a nyelvvizsgának.","shortLead":"Ki sem kell mozdulni otthonról, ha valaki most ugorna neki a nyelvvizsgának.","id":"20200424_online_nyelvvizsga_nyelvtanulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1749cff1-e8ec-48f0-9182-4ad248b6cc56","keywords":null,"link":"/elet/20200424_online_nyelvvizsga_nyelvtanulas","timestamp":"2020. április. 24. 15:50","title":"Közel 30 nyelvből szervezhető online nyelvvizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök azt is felvetette, hogy talán fényt kellene az emberek tüdejébe juttatni a koronavírus ellen.","shortLead":"Az amerikai elnök azt is felvetette, hogy talán fényt kellene az emberek tüdejébe juttatni a koronavírus ellen.","id":"20200424_trump_fertotlenitoszer_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4dbc0b-8e43-4ba0-9f92-669bd54fbc02","keywords":null,"link":"/vilag/20200424_trump_fertotlenitoszer_koronavirus","timestamp":"2020. április. 24. 19:54","title":"Trump fertőtlenítővel takarítaná ki a fertőzöttek tüdejét – ki ne próbálják otthon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da748529-7189-4dd4-ba5e-50c8e6efd6a4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Szétzilálta a friss élelmiszerek piacát a koronavírus-járvány Németországban, egyes termékek ára meredeken emelkedik, másoké zuhan - mutatta ki egy felmérés.","shortLead":"Szétzilálta a friss élelmiszerek piacát a koronavírus-járvány Németországban, egyes termékek ára meredeken emelkedik...","id":"20200426_Harmadaval_dragultak_a_zoldsegek_a_jarvany_miatt_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da748529-7189-4dd4-ba5e-50c8e6efd6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153f4f3b-2424-43af-8495-a2810640c263","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Harmadaval_dragultak_a_zoldsegek_a_jarvany_miatt_Nemetorszagban","timestamp":"2020. április. 26. 12:11","title":"Harmadával drágultak a zöldségek a járvány miatt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a866bd5-20ab-40a2-b1dc-9d0699e3597b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 272 halottja van Magyarországon a koronavírusnak, az azonosított betegek száma 2500.","shortLead":"Már 272 halottja van Magyarországon a koronavírusnak, az azonosított betegek száma 2500.","id":"20200426_Operativ_Torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a866bd5-20ab-40a2-b1dc-9d0699e3597b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a6a7f8-aecd-4e0e-b7d5-30d844c00abb","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Operativ_Torzs","timestamp":"2020. április. 26. 11:17","title":"Müller Cecília: Magyarországon régóta egy alatt van a vírus reprodukciós rátája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]