Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napokban szétoszt a fővárosi önkormányzat 30 ezer maszkot a járókelők között.","shortLead":"A napokban szétoszt a fővárosi önkormányzat 30 ezer maszkot a járókelők között.","id":"20200420_Karacsony_erettsegi_koronavirus_BKK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117c878d-3d02-4d39-babe-a744d361f86b","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Karacsony_erettsegi_koronavirus_BKK","timestamp":"2020. április. 20. 18:53","title":"Karácsony: Az érettségi időszakában teljes gőzzel fog üzemelni a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9cabcd-85dd-4037-b678-befae656ff70","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Cambridge-i Egyetem kutatói új tanulmányukban az iskolák, üzletek, nyilvános helyek szakaszos megnyitását és az emberek fizikai távolságtartásának számos lehetőségét is vizsgálták, amelyekkel a korlátozó intézkedések hamarosan esedékes feloldásakor elkerülhető a koronavírus-fertőzés újbóli kirobbanása.","shortLead":"A Cambridge-i Egyetem kutatói új tanulmányukban az iskolák, üzletek, nyilvános helyek szakaszos megnyitását és...","id":"20200420_koronavirus_terjedesenek_lassitasa_modok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d9cabcd-85dd-4037-b678-befae656ff70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77af82e-7519-4c8d-a9db-0e046722005d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_koronavirus_terjedesenek_lassitasa_modok","timestamp":"2020. április. 20. 07:03","title":"275 módot találtak a koronavírus terjedésének lassítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb 10 magyar halott, 100 ezer ember veszítheti el a munkáját, tömegmészárlás Kanadában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újabb 10 magyar halott, 100 ezer ember veszítheti el a munkáját, tömegmészárlás Kanadában. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20200420_Radar360_Kasler_a_kamaranak_uzent_csokkeno_tendencia_nyugaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5429f199-ef02-4c47-a151-58c9eac76c17","keywords":null,"link":"/360/20200420_Radar360_Kasler_a_kamaranak_uzent_csokkeno_tendencia_nyugaton","timestamp":"2020. április. 20. 08:00","title":"Radar360: Kásler a kamarának üzent, csökkenő tendencia nyugaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb250cdc-d0dc-4b8d-9818-31da0e2fc96b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A világban ugyan tovább terjedt az új típusú koronavírus, de Európa egyes részein, valamint az Egyesült Államok fő gócpontjában, New Yorkban is lassult a megbetegedések üteme","shortLead":"A világban ugyan tovább terjedt az új típusú koronavírus, de Európa egyes részein, valamint az Egyesült Államok fő...","id":"20200421_jarvany_globalis_koronavirus_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb250cdc-d0dc-4b8d-9818-31da0e2fc96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307eb2e4-fca4-40ae-a667-ead7732a037a","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_jarvany_globalis_koronavirus_szamok","timestamp":"2020. április. 21. 08:00","title":"Egyre több országban lassul a járvány terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6c4e66-a333-405d-9799-39f9533bed81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintéses mobilfizetés után a fizikai vásárlásokhoz is használható bankkártyát fejleszt a Google. A sajtóinformációként kiszivárgott újdonsággal az Apple hasonló szolgáltatásának állít konkurenciát a keresőcég.","shortLead":"Az érintéses mobilfizetés után a fizikai vásárlásokhoz is használható bankkártyát fejleszt a Google...","id":"20200420_google_pay_card_bankkartya_apple_hitelkartya_penzugyi_szolgaltatas_mobilfizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da6c4e66-a333-405d-9799-39f9533bed81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73876edd-d2ca-435c-b1da-81b316bddd31","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_google_pay_card_bankkartya_apple_hitelkartya_penzugyi_szolgaltatas_mobilfizetes","timestamp":"2020. április. 20. 05:33","title":"Saját bankkártyát ad ki a Google, már több bankkal is tárgyalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6706b17-7344-4d88-970b-4305990f4aa1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy friss kutatás eredményei alapján a tudósok szerint akár 100 évbe is telhet, mire regenerálódik a Mexikói-öböl a 2010-es olajkatasztrófa után, ami rendkívül súlyos károkat okozott a helyi ökoszisztémában.","shortLead":"Egy friss kutatás eredményei alapján a tudósok szerint akár 100 évbe is telhet, mire regenerálódik a Mexikói-öböl...","id":"20200420_A_halak_es_a_tengerfenek_is_sokaig_orzik_az_olajkatasztrofat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6706b17-7344-4d88-970b-4305990f4aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e910f87e-4685-40ee-b1ee-2ed9286d0caa","keywords":null,"link":"/zhvg/20200420_A_halak_es_a_tengerfenek_is_sokaig_orzik_az_olajkatasztrofat","timestamp":"2020. április. 20. 16:44","title":"A halak és a tengerfenék is sokáig őrzik az olajkatasztrófát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c70153-be5d-4662-9ea7-a5c5dd0faef3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hogy kerülhetjük el, hogy mi legyünk a balekok, akiknek a közértben végül nem marad toalettpapír, liszt vagy kézfertőtlenítő, mert mások felhalmozták ezeket? Kicsit tudományosabban: miként lehet a tömeges önző viselkedés helyett az önmérsékletet elősegíteni? ","shortLead":"Hogy kerülhetjük el, hogy mi legyünk a balekok, akiknek a közértben végül nem marad toalettpapír, liszt vagy...","id":"202016_panikbevasarlasok_es_jatekelmelet_szabadulas_afogolydilemmabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93c70153-be5d-4662-9ea7-a5c5dd0faef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4d14cb-2d6d-48af-9fd8-c27f2aa63b87","keywords":null,"link":"/360/202016_panikbevasarlasok_es_jatekelmelet_szabadulas_afogolydilemmabol","timestamp":"2020. április. 21. 14:00","title":"A járvány és a fogolydilemma: hogyan mérsékelhető a pánikbevásárlás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85ad66c-e16d-4ccb-b90a-cdb023e09b74","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple rendszerét használók számára ismerős lehet az új elem, melyet hamarosan a Windowsba épít a Microsoft. Segít könnyen és gyorsan megtalálni a fájlokat és programokat.","shortLead":"Az Apple rendszerét használók számára ismerős lehet az új elem, melyet hamarosan a Windowsba épít a Microsoft. Segít...","id":"20200421_microsoft_windows_10_powertoys_run_indito_kereso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b85ad66c-e16d-4ccb-b90a-cdb023e09b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01197515-e049-438b-b1bb-8838310e2d83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_microsoft_windows_10_powertoys_run_indito_kereso","timestamp":"2020. április. 21. 09:03","title":"Windows 10 van a gépén? Jön bele egy remek okosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]