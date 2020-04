Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf7071b8-ab1d-4624-8dec-5a2a9536f57e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Lefújták. Ez már a tizedik futam a szezonban, amit nem tartanak meg.\r

","shortLead":"Lefújták. Ez már a tizedik futam a szezonban, amit nem tartanak meg.\r

","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_francia_nagydij_f1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf7071b8-ab1d-4624-8dec-5a2a9536f57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac776ff-99ad-4e2f-ae12-5cc7176fa552","keywords":null,"link":"/sport/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_francia_nagydij_f1","timestamp":"2020. április. 27. 11:16","title":"Döntöttek az F1-es Francia Nagydíjról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac85903-a762-4ef6-9c5b-947968346c8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"45 éve látott napvilágot a W116-os széria zászlóshajó kategóriás kivitele.","shortLead":"45 éve látott napvilágot a W116-os széria zászlóshajó kategóriás kivitele.","id":"20200428_jubilal_az_elso_mercedes_sosztaly_69_literes_csucsmodellje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ac85903-a762-4ef6-9c5b-947968346c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69502b3-5b17-4ccf-b5e0-facef29ddd73","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_jubilal_az_elso_mercedes_sosztaly_69_literes_csucsmodellje","timestamp":"2020. április. 28. 06:41","title":"Jubilál az első Mercedes S-osztály 6,9 literes csúcsmodellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone kedden délelőtt azt közölte: sikerült helyre állítani a (régi UPC-s) vezetékes internetszolgáltatását.","shortLead":"A Vodafone kedden délelőtt azt közölte: sikerült helyre állítani a (régi UPC-s) vezetékes internetszolgáltatását.","id":"20200428_upc_nincs_internet_vodafone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77da337-330a-4238-aa62-0a22b3472017","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_upc_nincs_internet_vodafone","timestamp":"2020. április. 28. 09:33","title":"Vodafone: Helyreállt a UPC-s internetszolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5598b05-4ae4-4bef-8dce-8dc84e15827a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány kitörése miatt megtorpant a világgazdaság. Kína az elsők között van, ahol ezt újraindítják, az új gazdasági infrastruktúrára vonatkozó elemek azonban nem minden esetben szolgálják a zöld célokat. ","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése miatt megtorpant a világgazdaság. Kína az elsők között van, ahol ezt újraindítják, az új...","id":"20200427_Kina_gazdasagi_ujrainditas_klimacelok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5598b05-4ae4-4bef-8dce-8dc84e15827a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a60f992-9029-4ed8-8b15-f84c32092ba5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200427_Kina_gazdasagi_ujrainditas_klimacelok","timestamp":"2020. április. 27. 14:56","title":"Kínában szemben áll a gazdaság újraindítása a klímacélokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb7ec36-96aa-416d-ae71-4b2b04157388","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oroszlányi hajléktalanszálló egyik lakója dialízisen járt a múlt héten a tatabányai kórházban, most pozitív tesztje miatt karanténba került 48 ember. ","shortLead":"Az oroszlányi hajléktalanszálló egyik lakója dialízisen járt a múlt héten a tatabányai kórházban, most pozitív tesztje...","id":"20200427_Egy_hajlektalan_is_megfertozodott_a_tatabanyai_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeb7ec36-96aa-416d-ae71-4b2b04157388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ca5d6a-abb7-456b-96fe-31ec65341ac9","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Egy_hajlektalan_is_megfertozodott_a_tatabanyai_korhazban","timestamp":"2020. április. 27. 16:46","title":"Koronavírusos beteg miatt zártak be egy hajléktalanszállást Oroszlányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8540da4a-2fc2-4343-ac6d-9b8c335dcee3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elállt a kormány a Diósgyőri vár rekonstrukciójának másfél milliárd forintos pályázatától, aminek a kivitelezést elindító támogatói nyilatkozatát két hónappal ezelőtt írta alá a Miniszterelnökség. A várfejlesztést korábban még tízmilliárdos pluszpénzzel is támogatta a kormány, ez egyelőre nincs veszélyben.","shortLead":"Elállt a kormány a Diósgyőri vár rekonstrukciójának másfél milliárd forintos pályázatától, aminek a kivitelezést...","id":"20200428_God_utan_felkeszul_Miskolc_A_diosgyori_var_masfel_milliardos_projektjetol_allt_el_az_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8540da4a-2fc2-4343-ac6d-9b8c335dcee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddb177b-fbce-4f3e-adae-0c880413251c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_God_utan_felkeszul_Miskolc_A_diosgyori_var_masfel_milliardos_projektjetol_allt_el_az_allam","timestamp":"2020. április. 28. 12:53","title":"Göd után felkészül Miskolc? A diósgyőri vár másfél milliárdos projektjétől állt el az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"De nem csak nekik: boltba menni, taxiba ülni is csak eltakart arccal lehet.\r

","shortLead":"De nem csak nekik: boltba menni, taxiba ülni is csak eltakart arccal lehet.\r

","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_maszk_budapest_tomegkozlekedes_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0775f911-8e18-4c3a-a700-c4a620499484","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_maszk_budapest_tomegkozlekedes_vasarlas","timestamp":"2020. április. 27. 05:24","title":"Mától maszkot kell viselniük a tömegközlekedőknek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e26b87-0189-4703-97cc-9c664048839a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A jogszabálytervezet ősszel kerül a német kormány elé, és arról szól majd, hogy bárki dolgozhat otthonról, ha szeretne, és el tudja végezni a feladatait munkahelyi jelenlét nélkül.","shortLead":"A jogszabálytervezet ősszel kerül a német kormány elé, és arról szól majd, hogy bárki dolgozhat otthonról, ha...","id":"20200426_Az_otthoni_munkavegzes_joganak_bevezeteset_tervezi_a_nemet_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42e26b87-0189-4703-97cc-9c664048839a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9256cbcb-5eba-4f72-87fe-14fa4e70446b","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Az_otthoni_munkavegzes_joganak_bevezeteset_tervezi_a_nemet_kormany","timestamp":"2020. április. 26. 17:01","title":"Az otthoni munkavégzés jogának bevezetését tervezi a német kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]