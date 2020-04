A Facebooknak továbbra is eltökélt szándéka reklámokat helyezni a WhatsAppba üzenetküldőbe, hogy a szolgáltatás végre ne csak vigye, hozza is a pénzt. A programban megjelenített hirdetések ötlete már tavaly májusban is feljött, ám a Facebook azóta sem találta ki, hogyan valósíthatná ezt meg. Az egyik opció, hogy a reklámok az Állapot részen jelennek majd meg, de emellett (és talán ez a legfontosabb) azt is ki kell találni, mégis milyen módon.

Az The Information szerint az egyik lehetséges forgatókönyv, hogy a cég a telefonszámoknál iktatna be valamilyen kapcsolódási pontot, hogy egyfajta hidat képezzen a felhasználó whatsappos és facebookos profilja között. Ennek segítségével (de szigorúan csak állítólag) a rendszer képes lenne meghatározni, mik azok, amik érdekelhetik a felhasználót – így pedig azt is, milyen reklámokat érdemes mutatni neki.

A munka azonban rettentő lassan halad, aminek a szóbeszédek szerint egészen más oka van: a Facebooknál még mindig nem találták ki, hogyan egyesíthetnék a szolgáltatásokat egyetlen, hatalmas ökoszisztémában, amelynek híre tavaly januárban röppent fel először. A szóbeszédek szerint ez köti le most minden Facebook-dolgozó figyelmét, és ameddig ez nem történik meg, a whatsappos reklámok sem jönnek.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.