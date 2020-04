Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két megyében eddig kb. 3,5 millió állatot öltek le, ebből preventív céllal mintegy 870 ezret.\r

","shortLead":"A két megyében eddig kb. 3,5 millió állatot öltek le, ebből preventív céllal mintegy 870 ezret.\r

","id":"20200427_madarinfluenza_h5n8_bacs_kiskun_csongrad_megye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27668aca-0340-4f18-a06e-90e635b9db08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_madarinfluenza_h5n8_bacs_kiskun_csongrad_megye","timestamp":"2020. április. 27. 19:15","title":"Már 226 állattartó telepen mutatták ki a madárinfluenzát két magyarországi megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b8c40b-1c4a-4aee-8620-84e6804db6c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A világ legnagyobb kőolajkészletével rendelkező országban átszámítva 650 forintnál is több pénzbe kerül egy liter benzin, most új vezetőknek kellene megküzdeniük az olajügyek irányításával.","shortLead":"A világ legnagyobb kőolajkészletével rendelkező országban átszámítva 650 forintnál is több pénzbe kerül egy liter...","id":"20200428_Drogkereskedelem_Venezuela_olaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6b8c40b-1c4a-4aee-8620-84e6804db6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c40bc0-77ed-4e98-b999-0d16fefaa9c3","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_Drogkereskedelem_Venezuela_olaj","timestamp":"2020. április. 28. 06:35","title":"Drogkereskedelemmel vádolt politikus lett Venezuela új olajügyi minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő Android-verzióban nem lesz gond, ha egy alkalmazást véletlenül bezártunk. Az appot ugyanis egy mozdulattal visszahúzhatjuk, a munka pedig ott folytatódhat, ahol abbamaradt.","shortLead":"A következő Android-verzióban nem lesz gond, ha egy alkalmazást véletlenül bezártunk. Az appot ugyanis egy mozdulattal...","id":"20200427_android_11_funkciok_alkalmazas_bezarasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3f188c-2e61-48f2-b516-f7726a8af132","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_android_11_funkciok_alkalmazas_bezarasa","timestamp":"2020. április. 27. 19:07","title":"Olyan funkció kerül az új Androidba, amit mindenki imádni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8540da4a-2fc2-4343-ac6d-9b8c335dcee3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elállt a kormány a Diósgyőri vár rekonstrukciójának másfél milliárd forintos pályázatától, aminek a kivitelezést elindító támogatói nyilatkozatát két hónappal ezelőtt írta alá a Miniszterelnökség. A várfejlesztést korábban még tízmilliárdos pluszpénzzel is támogatta a kormány, ez egyelőre nincs veszélyben.","shortLead":"Elállt a kormány a Diósgyőri vár rekonstrukciójának másfél milliárd forintos pályázatától, aminek a kivitelezést...","id":"20200428_God_utan_felkeszul_Miskolc_A_diosgyori_var_masfel_milliardos_projektjetol_allt_el_az_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8540da4a-2fc2-4343-ac6d-9b8c335dcee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddb177b-fbce-4f3e-adae-0c880413251c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_God_utan_felkeszul_Miskolc_A_diosgyori_var_masfel_milliardos_projektjetol_allt_el_az_allam","timestamp":"2020. április. 28. 12:53","title":"Göd után felkészül Miskolc? A diósgyőri vár másfél milliárdos projektjétől állt el az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b357fbab-1f9c-4a9b-b8ab-49f872e4b493","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 72 ezer megbetegedést regisztráltak az országban","shortLead":"Közel 72 ezer megbetegedést regisztráltak az országban","id":"20200429_Atlepte_az_otezret_a_halalos_aldozatok_szama_Braziliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b357fbab-1f9c-4a9b-b8ab-49f872e4b493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0489223-254f-4232-818c-fb347bf5d754","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_Atlepte_az_otezret_a_halalos_aldozatok_szama_Braziliaban","timestamp":"2020. április. 29. 05:15","title":"Átlépte az ötezret a halálos áldozatok száma Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497ec2ec-4daf-43d2-b2ab-35d24d4abf7c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Az erőltetett iparosítás, az ilyen ágazatokban működő multik támogatása mellett az Orbán-kormány nem erősítette a helyi gazdaságot, ez pedig markánsabbá tette a társadalom kettészakadását – nyilatkozta a hvg360-nak Deák Dániel, akivel a NER tíz évét értékelő sorozatunkban a gazdaságpolitikát elemeztük. Az egyetemi tanár szerint a kormányfő egyetlen célja a hatalom koncentrációja, ezért nemcsak a politikai berendezkedés, de a gazdaság működése is sok tekintetben hasonlóvá válik a Kádár-rendszeréhez.","shortLead":"Az erőltetett iparosítás, az ilyen ágazatokban működő multik támogatása mellett az Orbán-kormány nem erősítette a helyi...","id":"20200428_deak_daniel_interju_ner_10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=497ec2ec-4daf-43d2-b2ab-35d24d4abf7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e540f23-2b20-4a83-a18e-dc343f29da92","keywords":null,"link":"/360/20200428_deak_daniel_interju_ner_10","timestamp":"2020. április. 28. 06:30","title":"A NER gazdaságpolitikája: a dúlás és a beletörődés évtizede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptemberre meglepetést ígérnek.","shortLead":"Szeptemberre meglepetést ígérnek.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_fezen_elmarad_meglepetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de021a6c-8e2d-4918-b424-e163ad441e5d","keywords":null,"link":"/kultura/20200428_koronavirus_jarvany_fezen_elmarad_meglepetes","timestamp":"2020. április. 28. 11:29","title":"Elmarad idén a FEZEN, de valamire készülnek a szervezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs megállás a világpiacon. ","shortLead":"Nincs megállás a világpiacon. ","id":"20200427_olajar_csokkenes_olajipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebc50db-fc01-4b35-b97d-89bd3f719d72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_olajar_csokkenes_olajipar","timestamp":"2020. április. 27. 15:30","title":"Ismét meredeken zuhan az olaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]