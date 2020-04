Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a0ac6aa-7266-4802-b096-427ba65a236f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta az Apple az iOS operációs rendszer 13.5-ös verziószámú béta változatát, amibe egy apró, de fontos változtatást is beletettek.","shortLead":"Kiadta az Apple az iOS operációs rendszer 13.5-ös verziószámú béta változatát, amibe egy apró, de fontos változtatást...","id":"20200430_apple_ipohne_face_id_arcmaszk_szajmaszk_telefon_feloldasa_ios_135","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a0ac6aa-7266-4802-b096-427ba65a236f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8d82ff-ff83-4fa6-911e-b3992eda56bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_apple_ipohne_face_id_arcmaszk_szajmaszk_telefon_feloldasa_ios_135","timestamp":"2020. április. 30. 09:33","title":"Megvariálta a FaceID működését az Apple, könnyebb lett maszkban feloldani a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132cee4e-2af1-4ffe-b6b4-015547f1f1b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, egyetlen áramköri lapkára tett PC érkezett: az ODROID-C4 nemcsak olcsóbb a Raspberry Pi 4-nél, de – gyártója szerint – teljesítmény szempontjából is felülmúlja azt.","shortLead":"Újabb, egyetlen áramköri lapkára tett PC érkezett: az ODROID-C4 nemcsak olcsóbb a Raspberry Pi 4-nél, de – gyártója...","id":"20200429_odroid_c4_szamitogep_lapkan_mini_pc_raspberry_pi4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=132cee4e-2af1-4ffe-b6b4-015547f1f1b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e182475-fb8a-435b-983f-a92e8201765b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_odroid_c4_szamitogep_lapkan_mini_pc_raspberry_pi4","timestamp":"2020. április. 29. 11:03","title":"Az olcsónál is olcsóbb: 16 ezer forintos mini PC-riválist kapott a Raspberry Pi 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Viszont kevesebb lesz belőlük, mint volt.","shortLead":"Viszont kevesebb lesz belőlük, mint volt.","id":"20200430_lime_roller_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2718a36b-daa9-4174-b952-6ce796e20524","keywords":null,"link":"/kkv/20200430_lime_roller_budapest","timestamp":"2020. április. 30. 11:42","title":"Máris visszatérnek a Lime rollerei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d9b590-5eeb-4ff7-b8cf-d06aa5c2f472","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Saját válságkezelő csomaggal akarja újra magára irányítani a figyelmet Matteo Salvini. A szélsőjobboldali olasz politikusnak pártjára is figyelnie kell, mert a gyengülő Liga új vezért találhat.","shortLead":"Saját válságkezelő csomaggal akarja újra magára irányítani a figyelmet Matteo Salvini. A szélsőjobboldali olasz...","id":"20200429_Salvininek_megartott_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1d9b590-5eeb-4ff7-b8cf-d06aa5c2f472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35d20c1-dd80-49db-a3e8-fdc05d516a66","keywords":null,"link":"/360/20200429_Salvininek_megartott_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 15:00","title":"Orbán olasz elvtársának megártott a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az autizmus spektrumzavart hónapokkal vagy akár évekkel a tünetek megjelenése és a diagnosztizálása előtt jelezni képes biomarkereket azonosítottak újszülöttekben a Washingtoni Egyetem és a Stanford Egyetem kutatói.","shortLead":"Az autizmus spektrumzavart hónapokkal vagy akár évekkel a tünetek megjelenése és a diagnosztizálása előtt jelezni képes...","id":"20200429_autizmus_spektrumzavar_ujszulott_neuropeptid_kutatas_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49fa0a8-fb61-4343-b7b5-5ba3f297afb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_autizmus_spektrumzavar_ujszulott_neuropeptid_kutatas_vizsgalat","timestamp":"2020. április. 29. 19:08","title":"Már az újszülött vizsgálatával is kideríthető lehet, kialakul-e később autizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rabló önkormányzati dolgozónak adta ki magát, közel százezer forintot zsákmányolt.\r

","shortLead":"A rabló önkormányzati dolgozónak adta ki magát, közel százezer forintot zsákmányolt.\r

","id":"20200430_koronavirus_maszk_rablas_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c858e4b9-e504-4204-827f-063961316233","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_koronavirus_maszk_rablas_rendorseg","timestamp":"2020. április. 30. 16:31","title":"A járványt kihasználva maszkban fosztottak ki egy idős nőt Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Volt-e orvosi jelenlét a Pesti őti idősek otthonában - a kormánypárti felszólalók szerint ez annyira kulcskérdés volt a Pesti úti idősek otthonában, hogy egyenként szinte mindegyikük megkérdezte a Parlament népjóléti bizottságában meghallgatott Karácsony Gergelytől. Karácsony szerint volt, de a fertőzés - mint korábban már sokszor hangoztatta - azért robbanhatott be, mert teszetés nélkül vittek vissza lakókat az egészségügyből.","shortLead":"Volt-e orvosi jelenlét a Pesti őti idősek otthonában - a kormánypárti felszólalók szerint ez annyira kulcskérdés volt...","id":"20200428_A_Pesti_ut_karacsony_fidesz_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99837dbd-75ad-4d23-a1de-e0d4625baf11","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_A_Pesti_ut_karacsony_fidesz_koronavirus","timestamp":"2020. április. 28. 22:35","title":"Szinte minden fideszes ugyanazt kérdezte Karácsonytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333cea60-4447-45ee-988d-59b37df74751","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány a kormányközeli cégeket sem kíméli, az pedig nem meglepő, hogy Orbán Viktor gyorsan a mentésükre siet: a következő hónapokban több százmilliárd forintnyi közbeszerzéssel és pályázattal vigasztalódhatnak a kormányfőhöz legközelebb álló üzletemberek.","shortLead":"A koronavírus-járvány a kormányközeli cégeket sem kíméli, az pedig nem meglepő, hogy Orbán Viktor gyorsan a mentésükre...","id":"20200429_Oligarchacegeknek_a_jarvanyban_is_jar_a_penz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=333cea60-4447-45ee-988d-59b37df74751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1f4016-8b5c-4c50-831f-9c9d7b8c0d15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Oligarchacegeknek_a_jarvanyban_is_jar_a_penz","timestamp":"2020. április. 29. 14:11","title":"Oligarchacégekhez a járvány alatt is folyik a pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]