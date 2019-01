Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c3b9736-9aa2-4628-aa55-87ab5041f061","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miután 2014 óta Magyarország ellenőrzi a Szerbiától 2008-ban elszakadt Koszovó 10 ezer láb fölötti légterét, a NATO megbízta Magyarországot, hogy az eredetileg ötéves mandátum áprilisi lejárta után újabb határidő megadása nélkül folytassa tevékenységét – írta a Balkaninshight nevű híroldalNATO-forrásokra hivatkozva","shortLead":"Miután 2014 óta Magyarország ellenőrzi a Szerbiától 2008-ban elszakadt Koszovó 10 ezer láb fölötti légterét, a NATO...","id":"20190131_Magyarorszag_marad_a_koszovoi_legter_ura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c3b9736-9aa2-4628-aa55-87ab5041f061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febef272-d10c-4b6f-8db4-cb83edeff3d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Magyarorszag_marad_a_koszovoi_legter_ura","timestamp":"2019. január. 31. 13:22","title":"Magyarország marad a koszovói légtér „ura”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1754af-f862-48ac-8d1f-48209076db75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a korosodó bajor járgány nem megkímélt állapotú vagy frissen felújított, hanem olyan, mintha most gördült volna ki a gyárból.","shortLead":"Ez a korosodó bajor járgány nem megkímélt állapotú vagy frissen felújított, hanem olyan, mintha most gördült volna ki...","id":"20190131_nem_eliras_tenyleg_260_kilometer_van_ebben_a_34_eves_bmwben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea1754af-f862-48ac-8d1f-48209076db75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f9506b-86d8-4f56-81c7-213ff62940c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_nem_eliras_tenyleg_260_kilometer_van_ebben_a_34_eves_bmwben","timestamp":"2019. január. 31. 06:41","title":"Nem elírás, tényleg 260 kilométer van ebben a 34 éves BMW-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0613882-643f-44bc-995d-833b115f40ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy korábbi rablás miatt csak feltételesen volt szabadlábon, de máris rabolni indult.","shortLead":"Egy korábbi rablás miatt csak feltételesen volt szabadlábon, de máris rabolni indult.","id":"20190131_Majdnem_30_ev_utan_vegeztek_ki_egy_rabot_Texasban_mert_lelott_egy_rendort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0613882-643f-44bc-995d-833b115f40ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc5f2f5-bab6-451d-b9c8-2b359c0a8e37","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Majdnem_30_ev_utan_vegeztek_ki_egy_rabot_Texasban_mert_lelott_egy_rendort","timestamp":"2019. január. 31. 05:40","title":"Majdnem 30 év után végeztek ki egy rabot Texasban, mert lelőtt egy rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Tamás sokáig erősen ellenezte a Nagy Imre-szobor áthelyezését, de most megegyezett a kivitelező céggel.\r

\r

","shortLead":"Varga Tamás sokáig erősen ellenezte a Nagy Imre-szobor áthelyezését, de most megegyezett a kivitelező céggel.\r

\r

","id":"20190131_Nagy_Imreszobor_rabolintott_a_szobrasz_a_Jaszai_Mari_terre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356e7b94-e620-404e-a7fa-0e03d63777ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Nagy_Imreszobor_rabolintott_a_szobrasz_a_Jaszai_Mari_terre","timestamp":"2019. január. 31. 14:41","title":"Nagy Imre-szobor: rábólintott a szobrász a Jászai Mari térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e110f0-e0f3-41c9-acc9-f27cac1f0fb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jobb, ha van egy ilyen ügyes célszerszáma, ami pár száz autót simán letakarít egy óra alatt.","shortLead":"Jobb, ha van egy ilyen ügyes célszerszáma, ami pár száz autót simán letakarít egy óra alatt.","id":"20190129_autos_video_hotakaritas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63e110f0-e0f3-41c9-acc9-f27cac1f0fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec6e541-a316-433d-91b1-7c829d830cc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190129_autos_video_hotakaritas","timestamp":"2019. január. 30. 04:08","title":"Utál havat takarítani a kocsijáról? Mit szóljon, akinek 7000 autója van? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758a1499-6bdd-4013-baf9-56111e7e3b37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Helsinki Bizottság 2017 decemberében sajtó-helyreigazítási pert indított az MTI Országos Sajtószolgálata (OS) által közzétett, a Kormányzati Kommunikációs Központtól származó, a Helsinki szerint „hazug és sértő közlemény” miatt.","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizottság 2017 decemberében sajtó-helyreigazítási pert indított az MTI Országos Sajtószolgálata (OS...","id":"20190131_Kuria_helyre_kell_igazitania_a_kormany_valotlan_allitasait_az_MTI_Orszagos_Sajtoszolgalatanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=758a1499-6bdd-4013-baf9-56111e7e3b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027cd8d7-c81a-4b31-ad9c-ef7de482618e","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Kuria_helyre_kell_igazitania_a_kormany_valotlan_allitasait_az_MTI_Orszagos_Sajtoszolgalatanak","timestamp":"2019. január. 31. 13:45","title":"Kúria: Helyre kell igazítania a kormány valótlan állításait az MTI Országos Sajtószolgálatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc29fd61-a977-4120-b14b-9bbe0c39be3c","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Egyesek problémák elől menekülnek a sportba, másoknak csak tetszenek a trendi sportruhák, és vannak, akik a mozgás adta örömöt keresik. Bárhogy van is, a kezdeti lökés után a motiváció sok esetben átalakul valami mélyebb mozgatórugóvá. Cikkünkben négy sokat mozgó ember motivációit mutatjuk be.","shortLead":"Egyesek problémák elől menekülnek a sportba, másoknak csak tetszenek a trendi sportruhák, és vannak, akik a mozgás adta...","id":"20190131_Es_ont_mi_hajtja_Motivaciok_sportolashoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc29fd61-a977-4120-b14b-9bbe0c39be3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e1c64e-70f3-4321-8374-1c0c7f24b7aa","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190131_Es_ont_mi_hajtja_Motivaciok_sportolashoz","timestamp":"2019. január. 31. 13:15","title":"És önt mi hajtja? Változatos motivációk sportoláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6785904c-41db-4af0-839d-0b57d4fc5451","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásos tartóssági tesztnek vetették alá a Xiaomi jelenlegi csúcstelefonját. Nincs miért szégyenkeznie.","shortLead":"A szokásos tartóssági tesztnek vetették alá a Xiaomi jelenlegi csúcstelefonját. Nincs miért szégyenkeznie.","id":"20190129_torturateszt_xiaomi_mi_mix_3_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6785904c-41db-4af0-839d-0b57d4fc5451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152f2c56-31dd-489d-aec9-3bc84ca39924","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_torturateszt_xiaomi_mi_mix_3_video","timestamp":"2019. január. 29. 17:03","title":"Tortúrateszt: ennyire tartós a Xiaomi-nagyágyú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]