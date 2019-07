Bár az eltelt évek során a Google több ötletét is igyekezett megvalósítani, ezek közül csak néhány, például a Google+ vált be - legalábbis egy ideig. Utóbbi szolgáltatást idén áprilisban ugyanis leállították, miután egy biztonsági hiba miatt tízmillióak adatai szivárogtak ki.

A Google ennek ellenére újból belevágott a munkába, és megint csak a közösségi területen. Most azonban mással kísérleteznek, mint amit eddig láthattunk - számol be a részletekről a The Next Web, amely meg is nevezi a programot, és azt is, mire jó.

Az új, egyelőre kizárólag New Yorkban, de ott is meghívásos alapon működő app egy közösségi tevékenységek szervezésére alkalmas szolgáltatást takar. A Shoelace nem a barátok gyűjtögetésére, illetve az azonnali csevegésre jó, más tematika mentén készül: azokat célozzák vele, akik sokat unatkoznak, de együtt szívesen csinálnának valamit.

A szolgáltatáshoz androidos és iOS-verziójú program is készült, ennek használatával lehet feladni "hirdetést", illetve jelzést a többieknek, jöjjenek, és üssük el együtt az időt. A portál a sportolást hozza fel mint egyik lehetőséget: ha valaki például egy parkban futásra adná a fejét, és más is hasonlót tervez, a program segít, hogy együtt vágjanak bele.

A Google egyébként korábban is kísérletezett ilyesmi koncepcióval, ez volt a 2011-ben indított Schemer nevű szolgáltatás, de az ötlet annyira gyenge volt, hogy 3 év nyűglődés után inkább megszüntették. Hogy a mostani mennyivel lesz jobb, illetve sikerül-e széles körben is elterjeszteni, még kérdéses.

Ha már ötletek: a Facebook néhány órája jelezte, hogy a következő hetekben új alkalmazásokat tervez kiadni.

