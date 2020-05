A telefonokhoz hasonlóan az órák is egyre okosabbak, ám sokan ennek ellenére olyan kiegészítővel is megelégszenek, amelyek csak az időt jelzik. Ebbe a társaságba tartozik a sokféle órájáról ismert Casio, amely most igazán különleges darabbal jelentkezett: az Apollo-missziók, illetve a NASA munkássága előtt tisztelegve egy “űrhajós” órát dobnak piacra.

Az “űrhajós” kifejezés elsősorban a karóra dizájnja miatt állja meg a helyét: a hófehér borítást az óra kijelzője és egy piros, de nem túl hivalkodó NASA-felirat töri meg. Az újdonságot a gyártó egy korábbi, DW5600 G-Shock órája ihlette, de a kialakítás során több dolgot is változtattak rajta.

© Casio

A pontos időt és a dátumot zöldes színű világítás igyekszik olvashatóbbá tenni a sötétben. Emellett az űrügynökség által sok szempontból fontosnak tartott égitest, a Hold is látható rajta. Szomszédos kísérőnk lenyomata az óra belső oldalán is megtalálható. A készülék ütés-, és rázkódás biztosított, és 200 méteres mélységet is kibír.

A Casio újdonsága annyira felcsigázta az űrrajongókat, hogy az első darabokat egy pillanat alatt értékesítette a gyártó. A következő szállítmányt május 6-ra ígérik. Az óráért, a kötelező sarcokkal nem számolva, 130 dollárt, vagyis kb. 43 ezer forintot kérnek.

