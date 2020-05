Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28fb46cb-1f0e-4ccd-ba33-76ac2d812b49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új Star Wars-tévésorozaton is dolgoznak a Disney Plusnál.","shortLead":"Egy új Star Wars-tévésorozaton is dolgoznak a Disney Plusnál.","id":"20200504_Taika_Waititi_rendezhet_uj_Star_Warsfilmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28fb46cb-1f0e-4ccd-ba33-76ac2d812b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea49276-fdb9-49d8-9c2c-6db12182456e","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Taika_Waititi_rendezhet_uj_Star_Warsfilmet","timestamp":"2020. május. 04. 19:35","title":"Taika Waititi rendezhet új Star Wars-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c31de07-c6b2-4276-99a4-d09bec7700aa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hivatalos személy elleni erőszak a vád.","shortLead":"Hivatalos személy elleni erőszak a vád.","id":"20200504_kormanyellenes_tunetes_vademeles_kossuth_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c31de07-c6b2-4276-99a4-d09bec7700aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421f660e-ed1e-460b-bad5-40d77e331d37","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_kormanyellenes_tunetes_vademeles_kossuth_ter","timestamp":"2020. május. 04. 10:58","title":"Tárgyalás nélkül ítéltetné el a Parlament előtti tüntetések három résztvevőjét az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1aad70c-4d0b-4178-b19c-26a68a3a5cb5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Csöndben és titokban hatalmas adómentes befektetési alapot hoztak létre a mormonok, akik a felhalmozott dollár milliárdokat arra a káosszal fenyegető időszakra tartalékolják, amely vallásuk szerint megelőzheti Krisztus második eljövetelét.\r

\r

","shortLead":"Csöndben és titokban hatalmas adómentes befektetési alapot hoztak létre a mormonok, akik a felhalmozott dollár...","id":"20200503_A_mormonok_Krisztus_masodik_eljovetelere_tesznek_felre_hatalmas_vagyont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1aad70c-4d0b-4178-b19c-26a68a3a5cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa761c49-23fd-4e6d-bb3b-001a89611728","keywords":null,"link":"/360/20200503_A_mormonok_Krisztus_masodik_eljovetelere_tesznek_felre_hatalmas_vagyont","timestamp":"2020. május. 03. 15:30","title":"A mormonok Krisztus második eljövetelére tesznek félre hatalmas vagyont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4bd85f-1592-41cc-b6bf-5b46f2b82117","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A férfi NB I-et és a Magyar Kupát végigjátsszák, a női NB I-et lerövidítve fogják befejezni, a többi osztályban végeredményt hirdetnek most.","shortLead":"A férfi NB I-et és a Magyar Kupát végigjátsszák, a női NB I-et lerövidítve fogják befejezni, a többi osztályban...","id":"20200504_Majus_23an_folytatodik_a_magyar_futballszezon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4bd85f-1592-41cc-b6bf-5b46f2b82117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d1245f-4ae0-441a-a1fd-7fb31fee0cab","keywords":null,"link":"/sport/20200504_Majus_23an_folytatodik_a_magyar_futballszezon","timestamp":"2020. május. 04. 20:08","title":"Május 23-án folytatódik a magyar futballszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromezernél is több regisztrált fertőzött van már Magyarországon a friss, hétfő reggeli adatok szerint. Egy francia lap azon csodálkozik, hogy a válság közepén is megtartjuk az érettségit, sok országban ugyanis elhalasztották ezt, épp a koronavírus miatt. Járványhírek percről percre a hvg.hu-val.","shortLead":"Háromezernél is több regisztrált fertőzött van már Magyarországon a friss, hétfő reggeli adatok szerint. Egy francia...","id":"20200504_Haromezer_felett_a_regisztralt_fertozottek_szama_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690b419f-a95e-47c3-b860-1a4b936f2f03","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Haromezer_felett_a_regisztralt_fertozottek_szama_Magyarorszagon","timestamp":"2020. május. 04. 07:13","title":"351-re nőtt az elhunytak száma Magyarországon – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88c12f2-c33e-465b-afec-0d5a8a047667","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író Stephenie Meyer bejelentette, hogy 12 év után végre befejezi a nagysikerű regénysorozat folytatását, a Midnight Sunt. ","shortLead":"Az író Stephenie Meyer bejelentette, hogy 12 év után végre befejezi a nagysikerű regénysorozat folytatását, a Midnight...","id":"20200504_Folytatodik_a_vampirszerelem_erkezik_az_uj_Alkonyatkonyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a88c12f2-c33e-465b-afec-0d5a8a047667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fb5313-fa83-4dbf-8251-6fdedf548e20","keywords":null,"link":"/kultura/20200504_Folytatodik_a_vampirszerelem_erkezik_az_uj_Alkonyatkonyv","timestamp":"2020. május. 04. 17:27","title":"Folytatódik a vámpírszerelem: érkezik az új Alkonyat-könyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5484d9cd-030f-4c65-a027-e827db61f860","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három rúdugrósztárnak kellett a saját kertjében fél órán belül a lehető legtöbbször átugornia az ötméteres magasságot.","shortLead":"Három rúdugrósztárnak kellett a saját kertjében fél órán belül a lehető legtöbbször átugornia az ötméteres magasságot.","id":"20200503_Holtverseny_szuletett_a_rudugrok_kerti_versenyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5484d9cd-030f-4c65-a027-e827db61f860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69231a4-6789-48c5-85e1-f9262f975bdd","keywords":null,"link":"/sport/20200503_Holtverseny_szuletett_a_rudugrok_kerti_versenyen","timestamp":"2020. május. 03. 20:11","title":"Holtverseny született a rúdugrók kerti versenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f38f78c8-8c07-430e-9e7d-d66e3d0a78b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csepel nem akart új hajléktalanszállót a járvány idejére, a főpolgármester úgy döntött, a fővárosi Városházára költözhetnek be azok a hajléktalanok, akik vállalják, hogy amíg tart a koronavírus-járvány, nem hagyják el az épületet.","shortLead":"Csepel nem akart új hajléktalanszállót a járvány idejére, a főpolgármester úgy döntött, a fővárosi Városházára...","id":"20200504_varoshaza_budapest_csepel_hajlektalan_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f38f78c8-8c07-430e-9e7d-d66e3d0a78b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2fad0c-5821-47d3-9f2b-60bf47cbc11d","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_varoshaza_budapest_csepel_hajlektalan_karacsony","timestamp":"2020. május. 04. 16:38","title":"A budapesti Városházára fogadnak be hajléktalanokat a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]